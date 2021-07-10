МакДауэлл - Билайлз - Освобождение народов - книги и модуль BibleQuote
Мы назвали эту книгу «Освобождение народов. Библейские принципы правительства, образования, экономики и политики. » Это название вызовет много вопросов, таких как: «Могут ли народы в падшем, грешном мире быть освобождены? » «Если да, то как свобода может придти к народам? » «Содержит ли Библия принципы, относящиеся к общественной жизни? » «Если содержит, могут ли эти библейские принципы произвести божественные изменения в народах, которые применят их?»
Мы думали дать этой книге название «Основания для созидания христианских народов», которое точно определяет цель данной работы. Такое название также подняло бы много вопросов, главный из которых: «Существуют ли христианские народы? » «Если да, то что такое христианский народ, и как должна строиться его жизнь? » На эти и многие другие вопросы даны ответы в этой книге.
Без сомнения, существуют народы, в которых христианская религия признана верой большинства, точно так же, как существуют мусульманские народы и индуистские народы. Фактически каждый народ строит свою жизнь на какой-то религии или философии жизни (сюда включается и «религия » гуманизма, в которой человек является богом и сам определяет, что такое добро и зло, что отражается в законах общества).
Однако термин «христианский народ», который мы используем в данной книге, означает не просто нацию, большинство населения которой исповедует христианство, и даже не нацию, управляемую церковью или неким церковным органом. Христианский народ — это такой народ, жизнь которого основана на христианских принципах, законы и учреждения которого отражают христианский взгляд на мир. Библия учит - и история подтверждает это - что степень, в которой народы применяют принципы Библии во всех сферах жизни, пропорциональна степени свободы и преуспевания этого народа.
«Где Дух Господень, там свобода ». Это верно для людей и народов. Когда Евангелие входит в сердце человека, он изменяется. Подобно этому, когда Евангелие введено в жизнь народа, народ изменяется.
Бог изменяет народы от внутреннего к внешнему. Следовательно, чтобы освободить народ, мы должны сначала освободить людей в этом народе. Это происходит, когда мы проповедуем Евангелие, как заповедал Иисус, и затем учим верующих, как жить в соответствии с библейскими истинами в их повседневной жизни. 2-я книга Паралипоменон 7:14 открывает нам важность покаяния и молитвы для изменения народа. Очевидно, это то, с чего должны начинаться все божественные изменения.
Так как много уже было написано и сказано по этим темам, мы не сильно углублялись в них в этой книге, хотя мы понимаем, что никакие коренные позитивные изменения не произойдут прежде, чем не изменятся сердца граждан народа.
Эта книга дополняет все существующие материалы, относящиеся к личной евангелизации и молитве для изменения людей и народов. После того как Бог изменит сердца людей, что потом? Когда люди изменены, их семьи, бизнес, школы, церкви, районы, поселки, города, государства и народы должны также изменяться.
Принципы Библии влияют на всю жизнь, включая семьи, образование, церкви, средства массовой информации, правительства, экономику и бизнес. В «Освобождении народов» мы попытались представить библейские принципы, относящиеся к этим областям. Мы ни в коем случае не считаем эту работу всеобъемлющей, но лишь показываем общий план для народов, принципы для строительства их обществ в соответствии с библейским взглядом на жизнь.
Те, кто знаком с книгой «Провиденциальная история Америки», найдут сходство между ней и «Освобождением народов ». Особенно это относится к главам об экономике, образовании, церкви и о цепочке свободы. Причина этого в том, что в Америке посредством «Провиденциальной истории Америки » мы стремились достичь того, чего пытаемся достичь в народах посредством «Освобождения народов ».
Обе книги написаны для того, чтобы учить библейскому взгляду на мир, дать христианам основные принципы самоуправления и гражданского правления, вдохновить для действия. Однако в данной книге содержится больше исследований, которых нет в «Провиденциальной истории Америки», и в ней, конечно же, меньше истории Америки. Мы хотели бы, чтобы люди не просто читали эту книгу, но использовали ее как учебник в классах и дискуссионных группах, которые люди собирают в церквях, школах и организациях. Тысячи людей во многих нациях уже использовали предыдущие издания этой книги.
Многие изменения были внесены в это издание, и много изменений, возможно, придется внести в последующие издания. По мере того как мы продолжаем изучать, как Божьи принципы свободы применяются к жизни народов и как лучше донести эти принципы до простых граждан, мы будем продолжать пересматривать эту работу. Мы также приветствуем любые предложения по ее переводу и добавлению статистики и исторической информации для местных изданий.
Эта книга является нашей попыткой в некотором роде снарядить людей «идти... и делать учеников во всех народах, уча их соблюдать всё, что [Он] повелел » (Матфея 28:19). Мы отдаем ее с молитвой, чтобы царства этого мира стали в своих делах и устремлениях царствами нашего Господа и Его Христа.
МакДауэлл Стефан - Билайлз Марк - Освобождение народов - Библейские принципы управления, образования, экономики и политики
Мн. Юнипак, 2003. - 248 с.
ISBN 985-6418-58-5 (Юнипак). - ISBN 1-887456-01-5
МакДауэлл Стефан - Билайлз Марк - Освобождение народов - Библейские принципы управления, образования, экономики и политики - Содержание
Раздел 1. Божьи принципы и Его план освобождения народов
- 1. Основные принципы жизненного устройства христианских народов
- 2. Божий план для народов
- 3. Присхождение и развитие системы правление и свободы
- 4. Протестанская Реформация в Европе
- 5. Соединенные Штаты Америки и свобода в наше время
- 6. Учение Христа об общественных отношениях
Раздел 2. Основные общественные институты и структуры христианских народов - Личность. Семья. Церковь. Гражданское правление.
- 7. Принцип образования - обеспечение граждан библейским мировоззрением
- 8. Семья и школа
- 9. Церковь
- 10. Иссусство и средства массовой информации
- 11. Структура праведной системы правления
- 12. Христианские принципы экономики
- 13. Библейские принципы международных отношений и ведения войн
- 14. "Идите и научите все народы...." - Практические аспекты
Книга и 15.07.12 - Модуль в формате UTF-8 для BQ6 и Андроид
Спасибо большое!!
Спасибо!
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