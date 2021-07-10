Мы назвали эту книгу «Освобождение народов. Библейские принципы правительства, образования, экономики и политики. » Это название вызовет много вопросов, таких как: «Могут ли народы в падшем, грешном мире быть освобождены? » «Если да, то как свобода может придти к народам? » «Содержит ли Библия принципы, относящиеся к общественной жизни? » «Если содержит, могут ли эти библейские принципы произвести божественные изменения в народах, которые применят их?»

Мы думали дать этой книге название «Основания для созидания христианских народов», которое точно определяет цель данной работы. Такое название также подняло бы много вопросов, главный из которых: «Существуют ли христианские народы? » «Если да, то что такое христианский народ, и как должна строиться его жизнь? » На эти и многие другие вопросы даны ответы в этой книге.

Без сомнения, существуют народы, в которых христианская религия признана верой большинства, точно так же, как существуют мусульманские народы и индуистские народы. Фактически каждый народ строит свою жизнь на какой-то религии или философии жизни (сюда включается и «религия » гуманизма, в которой человек является богом и сам определяет, что такое добро и зло, что отражается в законах общества).

Однако термин «христианский народ», который мы используем в данной книге, означает не просто нацию, большинство населения которой исповедует христианство, и даже не нацию, управляемую церковью или неким церковным органом. Христианский народ — это такой народ, жизнь которого основана на христианских принципах, законы и учреждения которого отражают христианский взгляд на мир. Библия учит - и история подтверждает это - что степень, в которой народы применяют принципы Библии во всех сферах жизни, пропорциональна степени свободы и преуспевания этого народа.

«Где Дух Господень, там свобода ». Это верно для людей и народов. Когда Евангелие входит в сердце человека, он изменяется. Подобно этому, когда Евангелие введено в жизнь народа, народ изменяется.

Бог изменяет народы от внутреннего к внешнему. Следовательно, чтобы освободить народ, мы должны сначала освободить людей в этом народе. Это происходит, когда мы проповедуем Евангелие, как заповедал Иисус, и затем учим верующих, как жить в соответствии с библейскими истинами в их повседневной жизни. 2-я книга Паралипоменон 7:14 открывает нам важность покаяния и молитвы для изменения народа. Очевидно, это то, с чего должны начинаться все божественные изменения.

Так как много уже было написано и сказано по этим темам, мы не сильно углублялись в них в этой книге, хотя мы понимаем, что никакие коренные позитивные изменения не произойдут прежде, чем не изменятся сердца граждан народа.

Эта книга дополняет все существующие материалы, относящиеся к личной евангелизации и молитве для изменения людей и народов. После того как Бог изменит сердца людей, что потом? Когда люди изменены, их семьи, бизнес, школы, церкви, районы, поселки, города, государства и народы должны также изменяться.

Принципы Библии влияют на всю жизнь, включая семьи, образование, церкви, средства массовой информации, правительства, экономику и бизнес. В «Освобождении народов» мы попытались представить библейские принципы, относящиеся к этим областям. Мы ни в коем случае не считаем эту работу всеобъемлющей, но лишь показываем общий план для народов, принципы для строительства их обществ в соответствии с библейским взглядом на жизнь.

Те, кто знаком с книгой «Провиденциальная история Америки», найдут сходство между ней и «Освобождением народов ». Особенно это относится к главам об экономике, образовании, церкви и о цепочке свободы. Причина этого в том, что в Америке посредством «Провиденциальной истории Америки » мы стремились достичь того, чего пытаемся достичь в народах посредством «Освобождения народов ».

Обе книги написаны для того, чтобы учить библейскому взгляду на мир, дать христианам основные принципы самоуправления и гражданского правления, вдохновить для действия. Однако в данной книге содержится больше исследований, которых нет в «Провиденциальной истории Америки», и в ней, конечно же, меньше истории Америки. Мы хотели бы, чтобы люди не просто читали эту книгу, но использовали ее как учебник в классах и дискуссионных группах, которые люди собирают в церквях, школах и организациях. Тысячи людей во многих нациях уже использовали предыдущие издания этой книги.

Многие изменения были внесены в это издание, и много изменений, возможно, придется внести в последующие издания. По мере того как мы продолжаем изучать, как Божьи принципы свободы применяются к жизни народов и как лучше донести эти принципы до простых граждан, мы будем продолжать пересматривать эту работу. Мы также приветствуем любые предложения по ее переводу и добавлению статистики и исторической информации для местных изданий.

Эта книга является нашей попыткой в некотором роде снарядить людей «идти... и делать учеников во всех народах, уча их соблюдать всё, что [Он] повелел » (Матфея 28:19). Мы отдаем ее с молитвой, чтобы царства этого мира стали в своих делах и устремлениях царствами нашего Господа и Его Христа.