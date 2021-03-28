Социальное служение успешно развивается там, где есть община. Где приход составляют не просто незнакомые между собой люди, которые время от времени посещают храм, но где между прихожанами есть любовь. Где не только вместе молятся, но и живут общими заботами, помогают друг другу.

Нам хотелось, чтобы в книге был рассказ про общины из разных епархий, из городов крупных и совсем маленьких, основанных настоятелями с нуля, или общины, где новый настоятель продолжил дело своего предшественника — чтобы опыт, представленный в книге, был разнообразным. У каждой из общин — свое лицо, свои особенности. Познакомиться с жизнью каждой общины — со всем ее своеобразием, трудностями, ошибками — очень интересно и поучительно.

Конечно, мы смогли написать далеко не про все общины, про которые хотели бы. И даже уже взятых интервью было больше, чем вошло в книгу — просто в силу наших обязательств по срокам выхода книги. Может быть, это станет поводом продолжить работу над темой. Хотя мы не смогли включить все рассказы в наше небольшое издание, но для нас была очень важна вся полученная информация. Я хочу поблагодарить всех батюшек, которые участвовали в создании этой книги, в том числе и тех, чьи рассказы мы не смогли включить в текст. Моя особая благодарность — Инне Карповой, главному редактору нашего издания.

От прихода к общине. Беседы с настоятелями о жизни общины, отношениях с прихожанами, социальном служении

(Серия «Азбука милосердия»: метод. и справ. пособия)

Составитель, автор интервью И. В. Карпова

М.: Капитал-Пресс, 2021. — 184 с.

ISBN 978-5-6045819-2-6

От прихода к общине. Беседы с настоятелями о жизни общины, отношениях с прихожанами, социальном служении - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ. Епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон (Шатов)

В разговоре участвуют

КАК ПОЯВЛЯЕТСЯ ОБЩИНА

Назначение на пустое место

Как появляются прихожане

Приходит ли в общину молодежь

Новенький в общине: нужно ли особое отношение

Как на приходе рождается община

Назначение настоятелем в сложившуюся общину

Вам поручили городское или епархиальное социальное служение

ОТНОШЕНИЯ В ОБЩИНЕ

Взаимопомощь

Приходские чаты

Конфликты в общине

НАСТОЯТЕЛЬ И ОБЩИНА

Роль священника в жизни общины

Участие священника в приходских делах

Священник и прихожане: дружба или дистанция

Участие семьи священника в жизни общины

Что помогает и дает силы

БОГОСЛУЖЕБНАЯ И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Особенности богослужения

Частота причащения

Катехизация и воскресные школы для взрослых

ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ, СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Почему община начала заниматься делами милосердия

Как было выбрано социальное служение

Как люди приходят в служение милосердия

Есть ли на приходе дела для мужчин

Нецерковные люди в социальном служении прихода

Что дают прихожанам дела милосердия

О выгорании добровольцев

МАТЕРИАЛЬНАЯ СТОРОНА ЖИЗНИ ОБЩИНЫ

Участие прихожан в содержании храма

Средства на социальные проекты

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ДЛЯ МОЛОДЫХ НАСТОЯТЕЛЕЙ

ОБЩИНЫ, УПОМЯНУТЫЕ В КНИГЕ

Социальная и благотворительная активность

Жизнь на карантине

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Протоиерей Евгений Попиченко