Они называли его «Путь». Как «еврей из евреев», истинный последователь иудаизма, учитель еврейского закона, Савл из Тарса испытывал по отношению к тем евреям, которые последовали за человеком по имени Иисус Христос, только презрение. И хотя они называли Иисуса «Путь», однако Савл точно знал, что он не позволит никому из этой новообразованной секты под названием «христианство» спокойно находиться в Иерусалиме.

Различные религиозные течения, присутствующие в Риме 33-го г. н. э., во времена Савла, жили в относительной гармонии. Язычники, евреи и философы — все жили вместе, в основном в соответствии с римским законом. По мнению Савла, язычники не представляли собой никакой угрозы обществу. Он жаждал уничтожить именно христиан. Вскоре Савл стал свидетелем гибели человека, ранее представшего перед первосвященником.

От Савла к Павлу: от гонителя Христа до Его последователя

2012. Библейские цитаты используются в синодальном переводе Библии.

ISBN: 605-0-88397-218-0

Отпечатано в Турции.

От Савла к Павлу: от гонителя Христа до Его последователя - Сождержание

Предисловие

Введение

Индия: Лакшими Нараян Гоуда

Малайзия: Мамод Зикир

Румыния: Георгицэ Стратулат

Колумбия: Роло

Нигерия: Чибунду

Алжир: Ахмед

Нигерия: Абдулмаши

Словарь терминов и названий

От Савла к Павлу: от гонителя Христа до Его последователя - Предисловие

Идея создания данной книги возникла в жаркий облачный день в пыльной деревушке на севере Нигерии. Именно там мы встретились с Абдулмаши, одним из семи мужчин, чьи удивительные свидетельства составляют этот сборник. Абдулмаши рассказал нам о том, как он планировал подрывы церквей, участвовал в убийствах невинных людей и преследовал христиан. Самым интригующим в жизни Абдулмаши, однако, было не гонение церкви Божьей, а изменение его жизненного пути после того, как он стал свидетелем любви Христа. По милости Божией Абдулмаши сумел преодолеть свою ненависть к христианам и принять ту же любовь Иисуса, которую он видел в них.

Любовь, которую познал Абдулмаши, также присутствовала в жизни пастора Ричарда Вурмбранда, основателя миссии «Голос мучеников». Ненавидимый и пытаемый коммунистами и нацистами, пастор Вурмбранд трудился над тем, чтобы привести своих преследователей ко Христу даже во время его четырнадцатилетнего лишения свободы. До ареста пастор нёс Благую Весть советским солдатам, оккупировавшим его страну, распространяя евангелизационную литературу на улицах и проповедуя в казармах, выдавая себя за продавца часов.

Пастор Вурмбранд понимал, что те, кто противятся Евангелию, — ослеплёны, обмануты и часто идеологически «обработаны». Многие из них сами никогда не испытывали любви Бога. Они ненавидят христиан, потому что не познали Христа (Евангелие от Иоанна 15:20-21; 2 Послание коринфянам 2:14-16). Как засвидетельствовал в этой книге каждый из бывших гонителей церкви, именно безусловная любовь христиан растопила многолетнюю ненависть в их сердцах. Этот факт ещё раз демонстрирует важность проповеди Евангелия в странах, где люди враждебно настроены по отношению ко Христу и христианам. Любовь Христа, изменяющая каждого верующего, мощно действует даже в наиболее жестоких сердцах. Осознание этого и подтолкнуло нас к написанию книги «От Савла к Павлу: от гонителя Христа до Его последователя».

Мы предоставляем читателю эти истории не только в качестве примеров преступлений, совершенных против христиан, а как свидетельство того, что любовь, проявляемая последователями Христа, привлекает в лоно Христово их преследователей, исполненных презрением, ненавистью и яростью. Только Бог, через Евангелие Иисуса Христа, может примирить с Собой мятежные сердца. Наша обязанность, обязанность верующих людей, состоит в том, чтобы каждый человек услышал Благую Весть, в том числе и наши преследователи.

Создание этой книги было бы невозможным без помощи многих людей из разных стран мира. Настоящие имена большинства из них мы не можем назвать из соображений безопасности. Преданные и отважные братья и сёстры, живущие в Малайзии, Индии, Нигерии, Колумбии, Алжире и Румынии, посвятили многие часы, помогая в создании данной книги, давая и беря интервью, а также переводя представленные здесь свидетельства. Большое спасибо каждому из них!