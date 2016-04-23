Ряд очевидцев отмечали, что если до этого религиозная мотивация, как основной повод для преследований, была довольно расплывчатой, то после установления нового режима в Донецке стало ясно, что любой не признающий православие Московского патриархата считается врагом. Многие пасторы подтвердили, что до прибытия Игоря Гиркина (Стрелкова) в Донецк, они могли найти компромисс с местными боевиками, благодаря тому, что знали многих лично.

В начале июля в город стало прибывать значительное число лиц не славянского происхождения и русских казаков. Последние особенно подозрительно относились к молитвенным собраниям, так как они крайне фанатично исповедуют православие. Наконец, в августе 2014 года, палатка межконфессионального молитвенного марафона была насильно демонтирована пророссийскими боевиками, а публичные богослужения запрещены как «несанкционированные законом митинги». 14 из организаторов молитвы в разное время были захвачены в плен, многих избивали и пытали в заключении.

Пастор Александр Хомченко так описал произошедшее с ним: «Они подвесили меня на крюк, одели мне на голову противогаз. Они перекрывали отверстие трубки и блокировали подачу воздуха, так что я не мог дышать. Когда я почти терял сознание, они приоткрывали отверстие и покрывали его тряпкой, смоченной этиловым спиртом. Я делал глубокий вдох, так как я был на грани потери сознания, и моментально чувствовал жжение в груди. Я закашливался из-за нехватки свежего воздуха. Тогда они начали бить меня дубинками по груди и спине. Это повторялось снова и снова».

Совместный отчет ЦГС и МППЧ - Когда Бог становится оружием - Преследования по религиозным убеждениям в ходе военного конфликта на востоке Украины

ЦГС - Центра Гражданских Свобод: Киев, Украина

МППЧ - Международное партнерство по правам человека: Бельгия, Брюссель

2015г.

Совместный отчет Центра Гражданских Свобод и Международного партнерства по правам человека - Когда Бог становится оружием - Преследования по религиозным убеждениям в ходе военного конфликта на востоке Украины - Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3. РЕЛИГИОЗНЫЙ ЛАНДШАФТ УКРАИНЫ

4. ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ

5. РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТ КОНФЛИКТА

6. РОССИЙСКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ РАДИКАЛЬНЫЕ ГРУППИРОВКИ И ПРАВОСЛАВНЫЕ ДОГМАТЫ

6.1 Всевеликое войско Донское

6.2 «Русская Православная Армия»

6.3 Участие священства УПЦ (МП) в конфликте

7. ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ОСНОВАННЫЕ НА РЕЛИГИИ И КОНФИСКАЦИИ ЦЕРКОВНОГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВОЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

7.1 Межконфессиональный молитвенный марафон в Донецке

7.2 Украинская греко-католическая церковь и Римско-католическая церковь

7.3 Украинская православная церковь Киевского патриархата

7.4 Протестантские, евангельские церкви

8. Заключение

Совместный отчет Центра Гражданских Свобод и Международного партнерства по правам человека - Когда Бог становится оружием - Преследования по религиозным убеждениям в ходе военного конфликта на востоке Украины - Введение

Центр Гражданских Свобод (ЦГС) был основан в Киеве в 2007 году для продвижения и утверждения прав человека, ценностей демократии и солидарности в Украине и Евразии. ЦГС находится в Киеве, Украина. В прошлом году Центр Гражданских Свобод начал собирать данные о нарушении человеческих прав во время событий Евромайдана и впоследствии в Крыму и на Донбассе. ЦГС проводит эту работу, отправляя рабочие группы в различные освобожденные регионы Донбасса, чтобы собрать и проверить достоверность информации о нарушении прав человека.

Некоммерческая организация Международное Партнерство по Правам Человека (МППЧ) была основана в апреле 2008 в Брюсселе с целью поддержки местных общественных организаций в их работе по искоренению практики нарушения прав человека и помочь им привлечь внимание международного сообщества к их проблемам и усилиям. В настоящее время команда МППЧ проводит расследование военных преступлений и преступлений против человечности в Украине методом проведения опросов среди пострадавших, исследования мест конфликтов и сбора доказательств. Цель МППЧ – сбор веских доказательств для борьбы против безнаказанности тех, кто нарушает права человека, и помочь жертвам добиться справедливого удовлетворения их исков в судебных разбирательствах на национальном и международном уровнях.

Вместе рабочие команды ЦГС и МППЧ собрали многочисленные свидетельства, доказательства и улики различных военных преступлений и преступлений против человечности в Восточной Украине на протяжении 2014-2015. Среди происходящего в зоне конфликта в настоящее время: похищения, пытки и другие виды жестокого обращения, неизбирательные обстрелы и преследования за выражение личных взглядов.

Анализ этих преступлений показывает систематичность и массовый характер преследований, основанных на религиозных убеждениях. Более того, тщательное исследование многих событий подтверждает, что религия является одной из ключевых причин и оправданий преступной деятельности со стороны незаконных вооруженных групп в, так называемых, Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Методология, использованная при подготовке данного отчета, включает свидетельства очевидцев и пострадавших, интервью с духовенством и настоятелями церковных общин этого региона, интервью с экспертами и специалистами в области религии, теоретическое исследование, а также анализ имеющихся аудио- и видеоматериалов.

Этот отчет представляет основные преступления, совершенные на почве религиозной дискриминации и демонстрирует как незаконные группы боевиков используют религию в риторике преследования отдельных групп. Данным докладом мы надеемся привлечь внимание заинтересованных сторон международного сообщества к фактам этих тяжких преступлений, разработать общую стратегию и остановить подобные бесчинства.