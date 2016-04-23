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Когда Бог становится оружием - Отчет ЦГС и МППЧ

Совместный отчет ЦГС и МППЧ - Когда Бог становится оружием - Преследования по религиозным убеждениям в ходе военного конфликта на востоке Украины
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Category ESXATOS BOOKS, **History of GDL and Slavs, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Ряд очевидцев отмечали, что если до этого религиозная мотивация, как основной повод для преследований, была довольно расплывчатой, то после установления нового режима в Донецке стало ясно, что любой не признающий православие Московского патриархата считается врагом. Многие пасторы подтвердили, что до прибытия Игоря Гиркина (Стрелкова) в Донецк, они могли найти компромисс с местными боевиками, благодаря тому, что знали многих лично.
В начале июля в город стало прибывать значительное число лиц не славянского происхождения и русских казаков. Последние особенно подозрительно относились к молитвенным собраниям, так как они крайне фанатично исповедуют православие. Наконец, в августе 2014 года, палатка межконфессионального молитвенного марафона была насильно демонтирована пророссийскими боевиками, а публичные богослужения запрещены как «несанкционированные законом митинги». 14 из организаторов молитвы в разное время были захвачены в плен, многих избивали и пытали в заключении.
Пастор Александр Хомченко так описал произошедшее с ним: «Они подвесили меня на крюк, одели мне на голову противогаз. Они перекрывали отверстие трубки и блокировали подачу воздуха, так что я не мог дышать. Когда я почти терял сознание, они приоткрывали отверстие и покрывали его тряпкой, смоченной этиловым спиртом. Я делал глубокий вдох, так как я был на грани потери сознания, и моментально чувствовал жжение в груди. Я закашливался из-за нехватки свежего воздуха. Тогда они начали бить меня дубинками по груди и спине. Это повторялось снова и снова».

Совместный отчет ЦГС и МППЧ - Когда Бог становится оружием - Преследования по религиозным убеждениям в ходе военного конфликта на востоке Украины

ЦГС - Центра Гражданских Свобод: Киев, Украина
МППЧ - Международное партнерство по правам человека: Бельгия, Брюссель
2015г.

Совместный отчет Центра Гражданских Свобод и Международного партнерства по правам человека - Когда Бог становится оружием - Преследования по религиозным убеждениям в ходе военного конфликта на востоке Украины - Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. РЕЛИГИОЗНЫЙ ЛАНДШАФТ УКРАИНЫ
4. ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ
5. РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТ КОНФЛИКТА
6. РОССИЙСКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ РАДИКАЛЬНЫЕ ГРУППИРОВКИ И ПРАВОСЛАВНЫЕ ДОГМАТЫ
6.1 Всевеликое войско Донское
6.2 «Русская Православная Армия»
6.3 Участие священства УПЦ (МП) в конфликте
7. ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ОСНОВАННЫЕ НА РЕЛИГИИ И КОНФИСКАЦИИ ЦЕРКОВНОГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВОЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
7.1 Межконфессиональный молитвенный марафон в Донецке
7.2 Украинская греко-католическая церковь и Римско-католическая церковь
7.3 Украинская православная церковь Киевского патриархата
7.4 Протестантские, евангельские церкви
8. Заключение

Совместный отчет Центра Гражданских Свобод и Международного партнерства по правам человека - Когда Бог становится оружием - Преследования по религиозным убеждениям в ходе военного конфликта на востоке Украины - Введение

Центр Гражданских Свобод (ЦГС) был основан в Киеве в 2007 году для продвижения и утверждения прав человека, ценностей демократии и солидарности в Украине и Евразии. ЦГС находится в Киеве, Украина. В прошлом году Центр Гражданских Свобод начал собирать данные о нарушении человеческих прав во время событий Евромайдана и впоследствии в Крыму и на Донбассе. ЦГС проводит эту работу, отправляя рабочие группы в различные освобожденные регионы Донбасса, чтобы собрать и проверить достоверность информации о нарушении прав человека.
Некоммерческая организация Международное Партнерство по Правам Человека (МППЧ) была основана в апреле 2008 в Брюсселе с целью поддержки местных общественных организаций в их работе по искоренению практики нарушения прав человека и помочь им привлечь внимание международного сообщества к их проблемам и усилиям. В настоящее время команда МППЧ проводит расследование военных преступлений и преступлений против человечности в Украине методом проведения опросов среди пострадавших, исследования мест конфликтов и сбора доказательств. Цель МППЧ – сбор веских доказательств для борьбы против безнаказанности тех, кто нарушает права человека, и помочь жертвам добиться справедливого удовлетворения их исков в судебных разбирательствах на национальном и международном уровнях.
Вместе рабочие команды ЦГС и МППЧ собрали многочисленные свидетельства, доказательства и улики различных военных преступлений и преступлений против человечности в Восточной Украине на протяжении 2014-2015. Среди происходящего в зоне конфликта в настоящее время: похищения, пытки и другие виды жестокого обращения, неизбирательные обстрелы и преследования за выражение личных взглядов.
Анализ этих преступлений показывает систематичность и массовый характер преследований, основанных на религиозных убеждениях. Более того, тщательное исследование многих событий подтверждает, что религия является одной из ключевых причин и оправданий преступной деятельности со стороны незаконных вооруженных групп в, так называемых, Донецкой и Луганской Народных Республиках.
Методология, использованная при подготовке данного отчета, включает свидетельства очевидцев и пострадавших, интервью с духовенством и настоятелями церковных общин этого региона, интервью с экспертами и специалистами в области религии, теоретическое исследование, а также анализ имеющихся аудио- и видеоматериалов.
Этот отчет представляет основные преступления, совершенные на почве религиозной дискриминации и демонстрирует как незаконные группы боевиков используют религию в риторике преследования отдельных групп. Данным докладом мы надеемся привлечь внимание заинтересованных сторон международного сообщества к фактам этих тяжких преступлений, разработать общую стратегию и остановить подобные бесчинства.
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Rating 4.2 / 5
Added 23.04.2016
Author brat Warden
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