Книга исследователей Библии Глен Коул и Квентин Макги представляет собой учебное пособие для самостоятельного изучения двух апокалиптических книг Священного Писания — Книга пророка Даниила и Откровение Иоанна Богослова.

Авторы стремятся показать взаимосвязь между пророчествами Ветхого и Нового Завета, объясняя символы, образы и пророческие видения, содержащиеся в этих книгах. В пособии рассматриваются темы конца времён, Божьего суда, духовной борьбы и окончательной победы Божьего Царства.

Материал построен в форме последовательного учебного курса: текст сопровождается вопросами для размышления, пояснениями и заданиями, которые помогают читателю глубже понять смысл пророческих текстов и самостоятельно исследовать библейские пророчества.

Книга предназначена для личного или группового изучения Библии и помогает читателю лучше ориентироваться в апокалиптической символике и богословском значении пророчеств о судьбе мира и человечества.

Откровение и Книга Пророка Даниила - Текст для самостоятельного изучения

Разработано совместно с сотрудниками Университета Глобал. – Москва: Христианский Литературный Центр “Глобал”, 2005.- Спрингфилд, Миссури: Лайф Паблишере Интернешнл, для Университета МЭИ, отделения Университета Глобал, 2005. – 267 с.

ISBN 966-651-202-5

Откровение и Книга Пророка Даниила – Содержание

Список иллюстраций (карт и таблиц)

Курсы серии «Вера и дела»

О пособии.

Раздел 1. Видение Христа среди церквей (главы 1-3)

1. Понимание Откровения (Отк. 1)

2. Откровение Иисуса Христа (Отк. 1)

3. Послания семи церквям. Часть 1 (Отк. 2)

4. Послания семи церквям. Часть 2 (Отк. 3)

Раздел 2. Видение Христа, судящего мир. Часть 1 (главы 4-11)

5. Небесный престол (Отк. 4)

6. Агнец и книга (Отк. 5)

7. Семь печатей и великая скорбь (Отк. 6-7)

8. Семь труб и два свидетеля (Отк. 8-11)

Раздел 3. Видение Христа, судящего мир. Часть 2 (главы 9-11)

9. Различные люди и события (Отк. 12)

10. Два зверя (Отк. 13,17; Дан. 2, 7, 8)

11. Семь чаш и великая блудница (Отк. 14-8)

Раздел 4. Видение возвращения Христа (главы 12, 13)

12. Второе пришествие и великий суд (Отк. 19, 20)

13. Новый Иерусалим (Отк. 21,22)

Глоссарий

Указатель мест Священого Писания

Библиография

Примечания