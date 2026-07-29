Отто - Эпикур. Богочеловек-целитель

Настоящее издание объединяет два самостоятельных, но внутренне созвучных исследования выдающихся знатоков античной религии и культуры. Вальтер Отто в философском эссе «Эпикур» стремится освободить древнегреческого мыслителя от устойчивой репутации безбожника и проповедника чувственных удовольствий. В его интерпретации эпикурейский материализм становится не отрицанием духовного, а способом избавить человека от религиозного страха, суеверия и рабской зависимости от судьбы, чтобы открыть путь к самодостаточности, дружбе, разумной простоте и бескорыстному созерцанию божественного.

Исследование Карла Кереньи посвящено Асклепию как первообразу божественного целителя и мифологическому прародителю греческих врачей. Следуя от Тибрского острова и Эпидавра к Косу, Афинам, Пергаму и древней Фессалии, Кереньи рассматривает святилища, культовые обряды, храмовый сон, мифы о рождении Асклепия, фигуры Аполлона, Пеана, Махаона и Хирона. Археологические свидетельства соединяются здесь с историей религии и психологической интерпретацией, раскрывающей врачевание как движение от тьмы, раны и соприкосновения со смертью к восстановлению жизни.

Эпикур. Богочеловек-целитель – Исследование культа Асклепия и его святилищ

Вальтер Отто. Эпикур; Карл Кереньи. Богочеловек-целитель: Исследование культа Асклепия и его святилищ / пер. Андрей Васильченко; ред. Анна Меньшикова. – «Касталия», 2026. – 196 с.

ISBN 978-5-908110-63-1

Эпикур. Богочеловек-целитель – Содержание