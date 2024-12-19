Овчинников Андрей, протоиерей – Как узнать волю Божию

Что такое жизнь по воле Божией?

Давайте поговорим о том, что такое жизнь по воле Божией. Возможна ли таковая в наше время? Святое Евангелие раскрывает нам законы духовной жизни, от исполнения которых зависит внутреннее совершенствование человека. Идеальным примером жизни Человека по воле Божией служит для нас жизнь Спасителя. Святая Церковь учит, что Господь наш Иисус Христос в Своем земном воплощении был не только Истинным Богом, но и Истинным Человеком. Как Человек Он имел волю человеческую, а как Бог был наделен волей Божественной. Одновременно в Нем соединились две воли - Божественная и человеческая, но никогда воля человеческая не вступала в противоречие с волей Божественной.

По учению Церкви, Господь наш Иисус Христос - безгрешен. Это означает, что Он не имел на Себе никакого греха, ни первородного, ни личного, а значит и воля Его тоже была безгрешна. Человеческая воля Христа была во всем подчинена святой Божественной воле, которая направлена исключительно на творение добра, истины и любви. Но мы знаем, что как Человек Господь имел «беспорочные страсти»1. Он нуждался во сне, в пище. Ему, как и любому человеку, был необходим отдых. В Евангелии говорится и о том, что Господь плакал. И как всякий человек, Спаситель страшился смерти. Он молился в Гефсимании, чтобы укрепить Себя, и Его молитва была услышана; через нее Он черпал силы, необходимые для Подвига, который и был совершен на Голгофе.

Во Христе перед нами раскрывается недостижимый идеал абсолютного подчинения воли человеческой воле Божественной. И когда мы говорим о необходимости жизни человека по воле Божией, тогда же должны сказать, что таковой именно была жизнь Спасителя. Перед крестными страданиями, зная о предстоящем распятии, Он не пытался отклонить Божественную волю о Себе. Его молитва в Гефсиманском саду - это просьба о том, чтобы хватило сил исполнить волю Отца, направленную на совершение Великой Жертвы ради спасения человеческого рода от греха, проклятия и смерти.

Овчинников Андрей, протоиерей – Как узнать волю Божию

М.: Данилов мужской монастырь, 2018. - 112 с.

ISBN 978-5-89101-629-3

Овчинников Андрей, протоиерей – Как узнать волю Божию – Содержание

От Издательства

Часть первая. Воля Божия и воля человеческая

Что такое жизнь по воле Божией?

Может ли современный человек узнать Божественную волю?

Не пытливому уму, а любящему и смиренному сердцу

Почему Бог меня не слышит?

Часть вторая. Как узнать волю Божию?

«Почитай отца твоего и мать твою...» (Исх. 20:12)

Кому Церковь не мать, тому Бог не Отец

«Повинуйтесь наставникам вашим» (Евр. 13:17)

За советом к батюшке

Ошибки новоначальных

Когда не у кого спросить...

Священное Писание - источник познания Божественной воли

О Священном Предании

Коротко о Законе Божием

Что такое церковный устав?

Часть третья. О препятствиях на пути познания

Своеволие

О злых навыках

Скорби, которыми врачуются грехи

О терпении обид и болезней

«Помни о конце твоем» (Сир. 7:39)

Часть четвёртая. Слава Богу за всё, «ибо такова о вас воля Божия» (1 Фес. 5:18)

О Божественном Промысле и Божественном попущении

Что такое несчастье?

«За всё благодарите Господа» (1 Фес. 5:18)

О плодах, приобретённых исполнением Божественной воли

О подвиге

Вместо послесловия

Святые отцы о познании воли Божией

Преподобный Силуан Афонский

О познании воли Божией

О послушании

Иеросхимонах Серафим Вырицкий

«От Меня это было»

Митрополит Трифон (Туркестанов)

Акафист благодарственный «Слава Богу за всё»

Об авторе

Содержание