Овчинников - «Основной инстинкт» или блудная страсть

Книга протоиерея Андрея Овчинникова «"Основной инстинкт" или блудная страсть» представляет собой пастырское исследование одной из самых острых проблем современной духовной жизни. Автор ставит задачу раскрыть христианское понимание целомудрия и честно обсудить разрушительное влияние блудной страсти на душу и тело человека. Основная идея произведения заключается в том, что современная культура, часто романтизирующая или легализующая вседозволенность, подменяет глубокое понятие любви поверхностным инстинктом, что в конечном итоге ведет к внутреннему опустошению и распаду личности.

Содержательная часть книги опирается на святоотеческое учение о борьбе со страстями, адаптированное для современного читателя. Отец Андрей подробно разбирает механизмы возникновения искушений — от «прилога» мысли до формирования устойчивой зависимости. Автор анализирует причины духовного кризиса в сфере семейных отношений и добрачного общения, предлагая конкретные советы по сохранению внутренней чистоты в условиях агрессивной информационной среды. Особое внимание уделяется Таинствам Покаяния и Евхаристии как главным средствам исцеления души, а также важности молитвенного делания и трезвения в повседневной жизни.

Текст написан в строгом, но сострадательном стиле, характерном для опытного священника. Протоиерей Андрей Овчинников не просто обличает грех, а выступает в роли духовного врача, предлагая путь выхода из плена страстей к подлинной свободе во Христе. Работа служит ценным пособием для молодежи, супружеских пар и всех, кто стремится к осознанной духовной жизни. Это чтение помогает увидеть за внешними проявлениями «основного инстинкта» глубокую духовную брань и вдохновляет на борьбу за чистоту своего сердца, без которой невозможно истинное богопознание.

Овчинников Андрей, протоиерей – «Основной инстинкт» или блудная страсть

М.: Даниловский благовестник, 2010. - 160 с.

ISBN 978-5-89101-403-9

Овчинников Андрей, протоиерей – «Основной инстинкт» или блудная страсть – Содержание

От автора. Как достичь чистоты жизни

Немного истории. Обрести Град Божий

КАК ПОРАЗИТЬ ЛЬВА. Отцы монашества современному человеку

Преподобный Антоний Великий

Христианин должен помнить о провокациях

Авва Геронтий Петрский Даже в мыслях не уступай греху

Преподобный Моисей Мурин

Страсть врачуется Божией милостью. О разумных и неразумных советниках

Чем привлечь благодать

Мученик Кир Александрийский, врач безмездный

Перестали беспокоить нечистые мысли?

Авва Матой. Злословие хуже блуда?

Преподобный Пимен Великий

Побеждай нелюбовь и не допускай пристрастия

Что мне делать? Я страдаю блудной похотью...»

Велика помощь Божия

Обезглавить дракона

Когда ты сластолюбив и сребролюбив

Святые пустынницы

Она не просила избавить ее от борьбы

Победила ты меня, Сарра!»

ОГОНЬ, ГОРЯЩИЙ ДЕНЬ И НОЧЬ. Безымянные подвижники о борьбе с блудной страстью

После долгого времени прошла брань

Ничто так не огорчает демона блуда, как открытие его дел

Защититься от помыслов мы не можем

Когда Господь попускает падение

Царство Божие силою берется

Не пытайся искоренять помыслы, но противодействуй им

Мы страдаем от беспечности

Опыт поможет подняться после падения

Молитве духовника должно сопутствовать наше старание

Просить у Бога терпения для подвига

Только благодать может распознать дьявольские ловушки

Бесы ни на мгновение не прекращают борьбы

Отвращение ко греху - признак покаяния

Подражая падению, сможем ли подражать покаянию?

Покаяние может и соблазн обратить на пользу

Подвиг любви

Бог вознаграждает труд терпения

Когда кораблекрушение неминуемо

Целительная горечь

Умей выслушать мудрый совет

Против слова Божьего демоны бессильны

Пе дай бумаге стать железом

В страхе Божием или с радостью о Господе

Наказание за гордыню

Награда за верность

Оружие победы

Нелегко вернуть благодать

Высок чин монашеский!

Возложи на Господа печаль свою

«Помилуй мое смирение!»

Как обрести страх Божий

Послесловие