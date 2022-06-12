...Легенда гласит, что однажды к всемогущему царю Рима Тарквинию Гордому подошла дряхлая старуха-чужестранка, которая предложила ему купить за колоссальную сумму девять книг. Царь со смехом отказался, и тогда старуха на глазах правителя сожгла три из них. А затем предложила купить оставшиеся шесть за ту же цену. Тарквинии решил, что старуха сошла с ума, после чего женщина сожгла еще три книги и вновь повторила свое предложение. И тут царь испугался. За оставшиеся книги он велел заплатить незнакомке столько же золота, сколько она просила за девять, и долгие века книги пророчицы Сивиллы помогали Риму находить мудрое решение в самых невероятных ситуациях. В 405 году по приказу узурпатора Стилихона три Сивиллины книги были уничтожены - а 4 сентября 476 года Римская империя пала. Возможно, именно потому, что не было больше чудесного источника мудрости, так долго спасавшего Вечный город.

Конечно, это всего лишь легенда. Однако мысль о том, что утрата книг способна привести к фатальным последствиям, существует столько же, сколько сами книги. Рукописи, к сожалению, горят, что бы там ни говорил известный персонаж Булгакова: из восьмидесяти пьес Эсхила сегодня известно лишь семь. Из девяноста восьми трагедий Еврипида - девятнадцать, и этот печальный список можно продолжать так долго, что только перечисление займет не один том. Автор исследования, которое мы представляем на суд читателя, не смог «объять необъятное», сосредоточившись на тех проявлениях книгоцида, которые по тем или иным причинам показались ему наиболее яркими.

В том, что касается книг, Ричард Овенден - настоящий фанатик. Больше того: он жрец книг, вершащий таинства в своем храме - Бодлианской библиотеке Оксфордского университета, которой руководит с 2014 года. Овенден - единственный библиотекарь, удостоенный за свою профессиональную деятельность Ордена Британской империи.

Ричард Овенден - Сожжение книг. История уничтожения письменных знаний от античности до наших дней

ООО «Прогресс книга», 2022

ISBN 978-5-4461-2983-6

Ричард Овенден - Сожжение книг. История уничтожения письменных знаний от античности до наших дней - Содержание

Осторожно: книгоцид

Введение

Глава 1. Глиняные черепки под курганами

Глава 2. Погребальный костер из папируса

Глава 3. Когда книги стоили гроши

Глава 4. Ковчег, спасший знания

Глава 5. Трофеи завоевателя

Глава 6. Как ослушаться Кафку

Глава 7. Дважды сожженная библиотека

Глава 8. «Бумажная бригада»

Глава 9. Сжечь не читая

Глава 10. Сараево, mon amour

Глава 11. Пламя империй

Глава 12. Одержимость архивами

Глава 13. Цифровой потоп

Глава 14. Потерянный рай?

Кода. Почему нам всегда будут нужны библиотеки и архивы

Благодарности

Список литературы

Примечания