Джеймс Оверхолзер - Метод Сократа в психотерапии

С чего начать оценку метода Сократа? Как может историческая личность, жившая более 2000 лет назад, оказывать влияние на психологические методы лечения сегодня? Можно ли объединить античную философию с современной психотерапией? Уже более тридцати лет эти вопросы играют важную роль в моей жизни, влияя на мои научные труды, работу в клинике и личностный рост.

Я думаю, что мой интерес к самоуправляемому открытию начался еще в детстве. В третьем или четвертом классе, когда я был ребенком, у меня были проблемы с домашними заданиями по арифметике и чтению. Простые математические формулы и трудные слова вызывали у меня чувство разочарования и досады на себя. Я не видел необходимости в этой бессмыслице и не мог предположить, что в моей жизни наступит момент, когда мне понадобятся эти навыки. После ужина я часто просил родителей мне помочь. Мать всегда перекладывала это на отца. Но мой отец работал весь день, уходя из дома в пять тридцать утра. Он обещал мне помочь с уроками, но после ужина всегда читал вечернюю газету (тогда в больших городах ежедневная газета выходила утром и вечером), и это занимало большую часть его времени. В детстве мы часто шутили, что наш отец проводит столько времени за чтением газет, что, наверное, заучивает их наизусть. Когда я ложился спать, он обещал проверить мои уроки и оставить записку с замечаниями. На следующее утро “запиской” от отца были исправления в моих тетрадях без каких-то объяснений или указаний на то, что я сделал не так. Я всегда получал хорошие оценки за мою (его) домашнюю работу, но это была не моя работа и, что самое плохое, я ничему не учился. В конце концов я перестал просить его помочь. Даже в детстве я понимал, что, как бы ни было приятно получать готовые ответы, важно стараться искать их самому и учиться. Мой отец был хорошим, честным и трудолюбивым человеком. Но он не был талантливым учителем, а я, вероятно, в те ранние годы не был талантливым учеником.

Подобный опыт я пережил, когда увлекся сборкой моделей кораблей и автомобилей из хобби-наборов. Я наслаждался идеей создания модели большого корабля или даже корабля в бутылке. Однако всякий раз, открывая коробку и видя множество крошечных деталей, я испытывал подавленность. Моему отцу нравились мелкая ручная работа, поэтому он всегда мне помогал. Но опять же, ему было легче работать одному поздно вечером, когда мои маленькие руки ему не мешали. Через неделю я получал прекрасную модель корабля, которую затем разбирал на детали своими руками. Я не гордился этими кораблями (кроме одного, который, наконец, собрал сам — небольшой траулер, состоявший из 12 частей).

Джеймс Оверхолзер - Метод Сократа в психотерапии

Киев.: “Диалектика”, 2022. — 306 с.: ил. — Парал. тит. англ.

ISBN 978-617-7987-40-5 (укр.)

ISBN 978-0-23118-329-1 (англ.)

Джеймс Оверхолзер - Метод Сократа в психотерапии - Содержание

Введение

Глава 1. Введение в метод Сократа

Глава 2. Психотерапия как терапия разума

Глава 3. Интеграция науки и практики... с философией?

Глава 4. Последовательное вопрошание

Глава 5. Индуктивные умозаключения

Глава 6. Общие определения

Глава 7. Сократическое незнание

Глава 8. Управляемое открытие

Глава 9. Саморазвитие

Глава 10. Этика добродетели в центре внимания психотерапии

Глава 11. Мудрость

Глава 12. Смелость

Глава 13. Умеренность

Глава 14. Справедливость

Глава 15. Благочестие

Глава 16. Сократический подход к психотерапии

Глава 17. Выводы

Список литературы