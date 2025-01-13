Уезжал поспешно, не было времени подготовиться. Многие вещи нужные для "переселения" просто забыл. Видеокамеру не отремонтировал. Наличные деньги поменять не успел, хорошо, что в Израиле принимают кредитные карточки. Кушал быстро в машине какой-то бутерброд, купленный на заправке. Одним словом покидал "Египет — страну рабства," как евреи во время исхода. В земной Ханаан как-то можно лететь впопыхах, а вот в Небесный, нужно тщательно подготовиться.

Первый сюрприз ждал меня в самолёте. На встречу с нашей основной группой в Нью-Йорке, летело ещё пять пасторов-американцев из Миннесоты. Сели в самолёт. Я невольно вспомнил строки из стиха, который написал по случаю гибели самолёта. Наш самолёт был той же авиакомпании — TWA.

"Тревожным грохотом поправ ночную тишь,

Сложив привычно мощные колёса,

Взял курс авиалайнер на Париж,

В ночную тьму врезаясь острым носом.”

Американцы расшифровали TWA на новый лад — Travel With Arabs (путешествие с арабами). Наш самолёт взял курс на Тель-Авив. Летели против часовой стрелки 12 часов. К Европе приблизились утром местного времени. Перелетели Францию. Летели над Средиземным морем. Пересекли страну на Аппенинском полуострове — Италию и страну на Балканах — Грецию. Греция вся, как разбитая амфора — острова, заливы, проливы, полуострова. Сверху в горных долинах хорошо видны миниатюрные деревни. Пролетели над островами Кипр и Крит и с моря совершили посадку. После объявления на английском языке, что-то сказали на иврите. Я понял только последние слова: Тель- Авив — TWA — Шалом — Шават.

Павел Озерков – Святая земля – Репортаж о поездке в Израиль и несколько стихов на эту же тему

Миннеаполис: Издательство «Эмигрант», 1997. – 40 с.

Павел Озерков – Святая земля – Содержание

День первый

День второй

День третий

День четвертый

День пятый

День шестой – последний

Стихи

Фотографии