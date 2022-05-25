Арто Паасилинна - Тысяча Чертей пастора Хуусконена

– Дьявол ходит среди нас, как рыкающий лев!

Пастор Оскари Хуусконен обхватил руками края кафедры и опустил от напряжения взгляд. Под тяжестью своих грехов прихожане Нумменпяя вжались в церковные скамейки. Церковь была срублена из смолистых бревен и выкрашена снаружи в охристо-красный цвет, а изнутри – в серо-голубой, цвет неба. Алтарь и кафедра сверкали обшивкой из красной сосны. На передних рядах восседали самые важные лица прихода: советник по сельскому хозяйству Лаури Кааккури, владелец бетонного завода Онни Хаапала, генерал-майор Ханнес Ройконен, доктор Сеппо Сорьонен, аптекарь, учителя, инспектор строительных работ, начальник пожарной команды и… пасторша Саара Хуусконен – красивая и властная женщина, всегда относившаяся к необходимости слушать проповеди мужа со смущением.

– Но как только бич Божий полоснет дьявола по заднице, дьявол выпучит глаза и наложит в штаны!

Оратором пастор Хуусконен был пылким и, не в пример прочим нынешним священникам, свою паству не баловал. В трудные времена священник ей требовался жесткий – именно такой, как пастор Хуусконен.

Тем же утром в том же приходе медведица учила своих детенышей разным лесным премудростям. Жизнь вынуждала добывать пропитание ночью, когда жители этой варварской страны спали, а днем медведи могли дремать в темном ельнике. Зимовали они в берлоге, а летом бродили где вздумается, как любые другие свободные хищники.

Наступало лето. Бурая медведица пробудилась от зимней спячки на полтора месяца раньше. У нее было два медвежонка, самец и самка, мальчик и девочка; трогательные и милые, точно плюшевые игрушки, малыши родились прошлой зимой в укрытой снегом берлоге. Роды прошли совершенно гладко, без трудностей и осложнений. Акушерки медведицам не нужны, папы-медведи в родах не участвуют. Действо происходит в непроглядной темноте берлоги, и в то время как медвежата, эти крошечные клубочки, появляются на свет, мама даже не просыпается. Поначалу с малышами совсем несложно: им достаточно лишь присосаться к молоку.

***

Пастору Хуусконену исполнилось пятьдесят. Его брак трещит по швам, научные публикации вызывают осуждение начальства, религия больше не находит отклика в сердце. Прихватив с собой дрессированного медведя Черта, Хуусконен покидает родной город.

Арто Паасилинна - Тысяча Чертей пастора Хуусконена

(Inspiria)

«Издательство «Эксмо», 2021

ISBN 978-5-04-112710-7

Арто Паасилинна - Тысяча Чертей пастора Хуусконена - Содержание

Первая часть. Медвежонок-сирота

Медвежья участь

Пастор Хуусконен венчает насильно

Черт, подарок пастору Хуусконену на юбилей

Супружеские конфликты, новые виды спорта

Душеспасительный разговор

Военная деятельность Иисуса

Мишка спасает пастору жизнь

Епископ отстреливает лося, Хуусконен – епископа

Время готовиться к зимней спячке

Строительство берлоги

В берлоге под снегом

Пасторша выписывается из церкви

Вторая часть. Танцующий мишка

По миру

Дрессировка медведя

О приручении зверей

Радости летнего банного дня

Пастор отправляется в море

Морская жизнь в водах Арктики

Медведь скрывается в чаще

Новые узники Соловков

Пляски в соловецкой чаще

Лесная школа

Черт строит берлогу

Долгая зима на Соловках

Побег через Белое море

Третья часть. Верующий медведь

Из Белого моря – в Черное

Миссионерская деятельность на улицах Одессы

Судовладелец просит молиться

Верующий медведь

Банный вечер по-фински на Мальте

В борьбе со священством

Странствие Тысячи Чертей

«Ойхонна» идет ко дну

Похороны Сайми Рехкойла

Вьючное седло для ездового медведя

Будоражащее послание из космоса

Примечания