Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Паасилинна - Тысяча Чертей пастора Хуусконена

Арто Паасилинна - Тысяча Чертей пастора Хуусконена
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Ecclesiology Faith Experience, Philology Literature
– Дьявол ходит среди нас, как рыкающий лев!
Пастор Оскари Хуусконен обхватил руками края кафедры и опустил от напряжения взгляд. Под тяжестью своих грехов прихожане Нумменпяя вжались в церковные скамейки. Церковь была срублена из смолистых бревен и выкрашена снаружи в охристо-красный цвет, а изнутри – в серо-голубой, цвет неба. Алтарь и кафедра сверкали обшивкой из красной сосны. На передних рядах восседали самые важные лица прихода: советник по сельскому хозяйству Лаури Кааккури, владелец бетонного завода Онни Хаапала, генерал-майор Ханнес Ройконен, доктор Сеппо Сорьонен, аптекарь, учителя, инспектор строительных работ, начальник пожарной команды и… пасторша Саара Хуусконен – красивая и властная женщина, всегда относившаяся к необходимости слушать проповеди мужа со смущением.
– Но как только бич Божий полоснет дьявола по заднице, дьявол выпучит глаза и наложит в штаны!
Оратором пастор Хуусконен был пылким и, не в пример прочим нынешним священникам, свою паству не баловал. В трудные времена священник ей требовался жесткий – именно такой, как пастор Хуусконен.
Тем же утром в том же приходе медведица учила своих детенышей разным лесным премудростям. Жизнь вынуждала добывать пропитание ночью, когда жители этой варварской страны спали, а днем медведи могли дремать в темном ельнике. Зимовали они в берлоге, а летом бродили где вздумается, как любые другие свободные хищники.
Наступало лето. Бурая медведица пробудилась от зимней спячки на полтора месяца раньше. У нее было два медвежонка, самец и самка, мальчик и девочка; трогательные и милые, точно плюшевые игрушки, малыши родились прошлой зимой в укрытой снегом берлоге. Роды прошли совершенно гладко, без трудностей и осложнений. Акушерки медведицам не нужны, папы-медведи в родах не участвуют. Действо происходит в непроглядной темноте берлоги, и в то время как медвежата, эти крошечные клубочки, появляются на свет, мама даже не просыпается. Поначалу с малышами совсем несложно: им достаточно лишь присосаться к молоку.
***
Пастору Хуусконену исполнилось пятьдесят. Его брак трещит по швам, научные публикации вызывают осуждение начальства, религия больше не находит отклика в сердце. Прихватив с собой дрессированного медведя Черта, Хуусконен покидает родной город.

Арто Паасилинна - Тысяча Чертей пастора Хуусконена

(Inspiria)
«Издательство «Эксмо», 2021
ISBN 978-5-04-112710-7

Арто Паасилинна - Тысяча Чертей пастора Хуусконена - Содержание

Первая часть. Медвежонок-сирота
  • Медвежья участь
  • Пастор Хуусконен венчает насильно
  • Черт, подарок пастору Хуусконену на юбилей
  • Супружеские конфликты, новые виды спорта
  • Душеспасительный разговор
  • Военная деятельность Иисуса
  • Мишка спасает пастору жизнь
  • Епископ отстреливает лося, Хуусконен – епископа
  • Время готовиться к зимней спячке
  • Строительство берлоги
  • В берлоге под снегом
  • Пасторша выписывается из церкви
Вторая часть. Танцующий мишка
  • По миру
  • Дрессировка медведя
  • О приручении зверей
  • Радости летнего банного дня
  • Пастор отправляется в море
  • Морская жизнь в водах Арктики
  • Медведь скрывается в чаще
  • Новые узники Соловков
  • Пляски в соловецкой чаще
  • Лесная школа
  • Черт строит берлогу
  • Долгая зима на Соловках
  • Побег через Белое море
  • Третья часть. Верующий медведь
  • Из Белого моря – в Черное
  • Миссионерская деятельность на улицах Одессы
  • Судовладелец просит молиться
  • Верующий медведь
  • Банный вечер по-фински на Мальте
  • В борьбе со священством
  • Странствие Тысячи Чертей
  • «Ойхонна» идет ко дну
  • Похороны Сайми Рехкойла
  • Вьючное седло для ездового медведя
  • Будоражащее послание из космоса
Примечания
Views 252
Rating 5.0 / 5
Added 25.05.2022
Author Гедеон Янг
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books