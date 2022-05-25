Арто Паасилинна - Тысяча Чертей пастора Хуусконена

Паасилинна - Тысяча Чертей пастора Хуусконена
– Дьявол ходит среди нас, как рыкающий лев!
Пастор Оскари Хуусконен обхватил руками края кафедры и опустил от напряжения взгляд. Под тяжестью своих грехов прихожане Нумменпяя вжались в церковные скамейки. Церковь была срублена из смолистых бревен и выкрашена снаружи в охристо-красный цвет, а изнутри – в серо-голубой, цвет неба. Алтарь и кафедра сверкали обшивкой из красной сосны. На передних рядах восседали самые важные лица прихода: советник по сельскому хозяйству Лаури Кааккури, владелец бетонного завода Онни Хаапала, генерал-майор Ханнес Ройконен, доктор Сеппо Сорьонен, аптекарь, учителя, инспектор строительных работ, начальник пожарной команды и… пасторша Саара Хуусконен – красивая и властная женщина, всегда относившаяся к необходимости слушать проповеди мужа со смущением.
– Но как только бич Божий полоснет дьявола по заднице, дьявол выпучит глаза и наложит в штаны!
Оратором пастор Хуусконен был пылким и, не в пример прочим нынешним священникам, свою паству не баловал. В трудные времена священник ей требовался жесткий – именно такой, как пастор Хуусконен.
Тем же утром в том же приходе медведица учила своих детенышей разным лесным премудростям. Жизнь вынуждала добывать пропитание ночью, когда жители этой варварской страны спали, а днем медведи могли дремать в темном ельнике. Зимовали они в берлоге, а летом бродили где вздумается, как любые другие свободные хищники.
Наступало лето. Бурая медведица пробудилась от зимней спячки на полтора месяца раньше. У нее было два медвежонка, самец и самка, мальчик и девочка; трогательные и милые, точно плюшевые игрушки, малыши родились прошлой зимой в укрытой снегом берлоге. Роды прошли совершенно гладко, без трудностей и осложнений. Акушерки медведицам не нужны, папы-медведи в родах не участвуют. Действо происходит в непроглядной темноте берлоги, и в то время как медвежата, эти крошечные клубочки, появляются на свет, мама даже не просыпается. Поначалу с малышами совсем несложно: им достаточно лишь присосаться к молоку.
***
Пастору Хуусконену исполнилось пятьдесят. Его брак трещит по швам, научные публикации вызывают осуждение начальства, религия больше не находит отклика в сердце. Прихватив с собой дрессированного медведя Черта, Хуусконен покидает родной город.
Арто Паасилинна - Тысяча Чертей пастора Хуусконена
(Inspiria)
«Издательство «Эксмо», 2021
ISBN 978-5-04-112710-7
Арто Паасилинна - Тысяча Чертей пастора Хуусконена - Содержание
Первая часть. Медвежонок-сирота
- Медвежья участь
- Пастор Хуусконен венчает насильно
- Черт, подарок пастору Хуусконену на юбилей
- Супружеские конфликты, новые виды спорта
- Душеспасительный разговор
- Военная деятельность Иисуса
- Мишка спасает пастору жизнь
- Епископ отстреливает лося, Хуусконен – епископа
- Время готовиться к зимней спячке
- Строительство берлоги
- В берлоге под снегом
- Пасторша выписывается из церкви
Вторая часть. Танцующий мишка
- По миру
- Дрессировка медведя
- О приручении зверей
- Радости летнего банного дня
- Пастор отправляется в море
- Морская жизнь в водах Арктики
- Медведь скрывается в чаще
- Новые узники Соловков
- Пляски в соловецкой чаще
- Лесная школа
- Черт строит берлогу
- Долгая зима на Соловках
- Побег через Белое море
- Третья часть. Верующий медведь
- Из Белого моря – в Черное
- Миссионерская деятельность на улицах Одессы
- Судовладелец просит молиться
- Верующий медведь
- Банный вечер по-фински на Мальте
- В борьбе со священством
- Странствие Тысячи Чертей
- «Ойхонна» идет ко дну
- Похороны Сайми Рехкойла
- Вьючное седло для ездового медведя
- Будоражащее послание из космоса
Примечания
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