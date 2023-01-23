Пачуашвили - Миссионерское служение пророка Ионы

Смысловое значение имени пророка Ионы традиционно истолковывается древними экзегетами в двух возможных вариантах; оно переводится ими с еврейского или как «голубь», или как «болезнующий» («страждущий»). И первое, и второе понимание смысла имени «Иона» предлагает нам, например, блаженный Иероним. Так, приступая к истолкованию Книги Ионы, он говорит: «начав толкование... я молюсь о том, чтобы тот, кто служит образом Спасителя и чрез пребывание в течение трех дней и ночей во чреве китовом прообразовал Воскресение Господа, даровал нам прежнее рвение и чтобы мы удостоились наития на нас Духа Святого. Ибо если Иона значит “голубь”, а голубь означает Духа Святого, то и мы должны изъяснять “голубя” чрез нисшествие на нас Голубя». В то же самое время блаженный Иероним говорит и о том, что второе значение имени Ионы — «болезнующий» (или «страждущий», «скорбящий» — лат. dolens) особенно хорошо подходит пророку, ибо он неоднократно — на протяжении библейского рассказа о его миссии в Ниневии — духовно «поражается печалию и душа его скорбит смертельно...

Пророку более соответствует имя “болезнующего”, указывающее на испытанные трудности и бедствия путешествия и бури». Преподобный Максим Исповедник дает свое оригинальное (и при этом достаточно вольное) многоплановое истолкование смысла имени пророка Ионы: «пророк [Иона] может многообразно рассматриваться по смыслу [своего] имени в [духовном] созерцании и что [это многообразное] проявление [смысла имени] при толковании вполне созвучно [различным] местам того же самого Писания. Ведь [имя Иона], толкуемое как “бегство от красоты”, означает Адама и общее естество [человеческое после грехопадения]. Оно, изъясняемое как “отдохновение и исцеление Божие”, а также как “труд Божий”, обозначает» таинство спасения человеческого рода, осуществленное Христом. Может обозначать оно и «“благодать проповеди”, указывая на богатство Духа, которое содержится в этой [благодати]. Еще [Иона] называется “голубем”, “даянием Божиим” и “трудом Божиим” вследствие тех многих борений, которые [подъемлют] ставшие служителями этого истинного призвания». Сразу же обратим внимание на то, что как раз в интерпретации значения имени пророка Ионы преподобным Максимом подчеркивается миссионерский аспект дела Ионы: «благодать проповеди» — Иона как образ подлинного миссионера, а также «голубь», «даяние Божие», «труд Божий» — как явивший в своем пророческом служении подвиг и как перенесший тяготы истинного миссионерского призвания.

Митрополит Николай (Пачуашвили) - Миссионерское служение пророка Ионы и наследие святых отцов древней Церкви : Миссиологический и экзегетический аспекты

Москва : Изд-во ПСТГУ, 2022. - 336 с.

ISBN 978-5-7429-1441-9

Митрополит Николай (Пачуашвили) - Миссионерское служение пророка Ионы и наследие святых отцов древней Церкви : Миссиологический и экзегетический аспекты - Содержание

Введение

Глава I Личность, нравственный облик и деяния пророка Ионы как библейское основание важнейших принципов современного миссионерского служения

§ 1. Пророк Иона: святоотеческое истолкование значения его имени, времени жизни, происхождения, обстоятельств пророческого служения до миссионерского посланничества в Ниневию

§ 2. Проблема возможности иудейской миссионерской проповеди среди язычников во времена пророческого служения Ионы

§ 3. Нравственный облик пророка Ионы как библейского святого и истинного миссионера по Священному Писанию и учению святых отцов

§ 4. Основания важнейших принципов современного миссионерского служения по Книге пророка Ионы

Основные итоги первой главы

Глава 2 История и важнейшие особенности миссионерского служения пророка Ионы по учению древнехристианских писателей

§ 1. Послание Богом Ионы на проповедь в Ниневию (Иона 1:1-2): значение его миссии

§ 2. Попытка бегства Ионы «от лица Господня» (Иона 1: 3): святоотеческая интерпретация ее причин

§ 3. Отплытие в Фарсис: Иона на корабле; первое миссионерское путешествие пророка Ионы (Иона 1: 3-16) А. Иоппия и Фарсис Б. Иона на корабле. Первая миссия пророка Ионы среди язычников

§ 4. Иона во чреве кита: покаяние пророка (Иона 2:1-11) А. Образ поглощения пророка Ионы китом (морским чудовищем) в святоотеческой экзегезе Б. Молитва Ионы во чреве кита. Извержение пророка на берег

§ 5. Второе миссионерское путешествие Ионы; проповедь Ионы в Ниневии и ее покаяние (Иона 3:1-10) А. Вторичное послание Ионы Богом в Ниневию. Ниневия языческая и Ниневия современная Б. Вторая миссия Ионы среди язычников: покаяние и обращение ниневитян

§ 6. Диалоги Ионы с Богом; Иона и тыква; причины Божественного помилования ниневитян (Иона 4:1-11) A. Огорчение Ионы. Первый диалог с Богом Б. Появление и гибель тыквы: святоотеческая интерпретация B. Второй диалог Ионы с Богом; причины Божественного помилования ниневитян

Основные итоги второй главы

Глава 3 Миссионерское служение пророка Ионы как ветхозаветный «тип» Предвечного Миссионерства Христа по учению древних церковных экзегетов

§ 1. Предвечное Миссионерство Христа Спасителя как онтологическое основание ветхозаветного и новозаветного миссионерского служения

§ 2. Основные принципы и особенности святоотеческого типологического метода экзегезы Священного Писания

§ 3. Главные особенности и содержание прообразовательного истолкования древнецерковными писателями книги пророка Ионы

§ 4. Отдельные и конкретные обстоятельства служения пророка Ионы как основа для типологических параллелей со спасительным служением Господа Иисуса Христа A. Послание Ионы в Ниневию. Бегство в Фарсис. Иона на корабле. Святоотеческая типологическая экзегеза событий Б. Иона во чреве китовом; молитва Ионы; освобождение Ионы — прообразы евангельской новозаветной реальности B. Иона в Ниневии. Обращение язычников-ниневитян: святоотеческое типологическое понимание события Г. Иона и тыква: святоотеческая типологическая интерпретация образов

Основные итоги третьей главы

Заключение

Приложения

Древнецерковные проповеди на пророка Иону Святитель Петр Хрисолог. Проповедь 37-я. О знамении Ионы пророка. На евангельское речение: Род сей лукав, он ищет знамения

Епископ Василий Селевкийский. Два слова на Иону

Слово двенадцатое. На Иону первое

Слово тринадцатое. На того же Иону второе

Святитель Кесарий Арелатский. Проповедь 143-я. О покаянии ниневитян

Библиография