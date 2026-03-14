Пацифизм в истории. Идеи и движения мира

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Psychology Psychotherapy, Sociology Political Science

Книга «Пацифизм в истории. Идеи и движения мира» — это комплексное междисциплинарное исследование, посвященное генезису и эволюции антивоенных идей от древности до наших дней. Авторы и составители ставят перед собой задачу проанализировать пацифизм не просто как пассивное отрицание насилия, а как активную интеллектуальную и социальную силу, формировавшую политическую повестку разных эпох. Основная идея труда заключается в том, что стремление к миру является константой человеческой культуры, которая в разные периоды принимала различные формы — от религиозного непротивления злу до светских правовых концепций международного арбитража.

Содержательная часть книги охватывает широкую историческую панораму: от раннехристианского идеала мученичества и восточных учений об ахимсе до деятельности современных международных организаций. Подробно рассматриваются «исторические церкви мира» (меннониты, квакеры), чей вклад в развитие идеи отказа от оружия стал фундаментом для позднего политического пацифизма. Авторы анализируют ключевые фигуры движения (Л. Толстой, М. Ганди, М. Л. Кинг) и показывают, как их философия ненасильственного сопротивления влияла на государственные системы. Особое внимание уделяется периоду между двумя мировыми войнами и эпохе «холодной войны», когда пацифизм стал массовым общественным движением, направленным против ядерной угрозы.

Текст написан в академическом, глубоко аналитическом стиле, опирающемся на богатый архивный и философский материал. Работа представляет огромный интерес для историков, политологов, социологов и всех, кто интересуется вопросами этики и международных отношений. Исследование помогает понять, что пацифизм — это не утопическая мечта, а сложная система взглядов, предлагающая альтернативные пути решения глобальных конфликтов. Это чтение позволяет увидеть за историей войн не менее масштабную и важную историю борьбы за мир, которая продолжает определять вектор развития современной цивилизации.

М. ИВИ РАН, 1998. — 290 с.

ISBN 5-201-00492-Х

Пацифизм в истории - Идеи и движения мира - Содержание

Введение - А. О. Чубарьян

  • У истоков пацифизма - В. И. Уколова

  • Джордж Фокс, ранние квакеры и проблемы пацифизма - Т. А. Павлова

  • Антивоенные идеи европейской общественной мысли XVIII – начала XIX в. - А. В. Чудинов, К. М. Андерсон

  • Деятельность европейских обществ мира (1815-1871) - С. Купер

  • Пацифизм: долгий путь путь к созданию доктрины (1867-1902) - В. Гросси

  • Лев Толстой и пацифизм - Т. Екота-Мураками

  • Ненасильственная борьба за мир без насилия (Ахимса в индийской традиции и в учении М. К. Ганди) - Р. В. Рыбаков

  • Универсалистский пацифизм Кан Ювэя - К. В. Плешаков

  • Многоликий пацифизм - Р. М. Илюхина

  • Некоторые проблемы скандинавского пацифизма времен первой мировой войны (датская модель) - Ю. В. Кудрина

  • Пацифизм в веймарской республике - К. Холь

  • Проблемы мира и войны в Великобритании (1919-1939 гг. ) - К. Роббинс

  • Французский пацифизм в 30-е годы - М. Вайсс

Примечание

Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books