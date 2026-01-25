Книга «Про віру без кадила» — це щира, динамічна та надзвичайно актуальна розмова про християнство у світі, де точиться війна, а серця сповнені тривоги. Автор, білоруський монах-редемпторист Падре Серж, який обрав залишитися з українським народом у найважчі часи, пропонує подивитися на віру без зайвого пафосу та складних церемоній. Це віра, яка не ховається за стінами храму, а виходить на вулиці, у бліндажі та в розбиті міста, тримаючи в руках єдиний міцний орієнтир — місійний хрест.

Збірка містить короткі, але влучні рефлексії на теми, що турбують кожного: від запитань «Як не боятися темряви?» та «Чи реально зберігати спокій?» до гострих роздумів про трагедії Бучі та Гостомеля. Падре Серж руйнує стереотипи, пояснюючи, що Бог — це не банкомат, а жива Особа, з якою можна «пити чай» або навіть гніватися. Книга вчить бачити світло Христового Воскресіння після найстрашнішої ночі та закликає бути справжньою людиною, навіть коли надія здається втраченою.

Легкий стиль, приправлений здоровим гумором («Монах на обід», «Батл монахів») та глибокою духовністю, робить це видання доступним як для воцерковлених людей, так і для тих, хто лише шукає свою дорогу до Бога. Це путівник для «втомлених християн» та всіх, хто хоче навчитися слухати серцем і викинути зайвий мотлох зі свого життя, щоб зустріти Бога просто в дорозі.

Падре Серж — Про віру без кадила

Львів : Свічадо, 2022. — 136 с.

ISBN 978-966-938-572-7

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