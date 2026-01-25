Падре Серж - Про віру без кадила
Книга «Про віру без кадила» — це щира, динамічна та надзвичайно актуальна розмова про християнство у світі, де точиться війна, а серця сповнені тривоги. Автор, білоруський монах-редемпторист Падре Серж, який обрав залишитися з українським народом у найважчі часи, пропонує подивитися на віру без зайвого пафосу та складних церемоній. Це віра, яка не ховається за стінами храму, а виходить на вулиці, у бліндажі та в розбиті міста, тримаючи в руках єдиний міцний орієнтир — місійний хрест.
Збірка містить короткі, але влучні рефлексії на теми, що турбують кожного: від запитань «Як не боятися темряви?» та «Чи реально зберігати спокій?» до гострих роздумів про трагедії Бучі та Гостомеля. Падре Серж руйнує стереотипи, пояснюючи, що Бог — це не банкомат, а жива Особа, з якою можна «пити чай» або навіть гніватися. Книга вчить бачити світло Христового Воскресіння після найстрашнішої ночі та закликає бути справжньою людиною, навіть коли надія здається втраченою.
Легкий стиль, приправлений здоровим гумором («Монах на обід», «Батл монахів») та глибокою духовністю, робить це видання доступним як для воцерковлених людей, так і для тих, хто лише шукає свою дорогу до Бога. Це путівник для «втомлених християн» та всіх, хто хоче навчитися слухати серцем і викинути зайвий мотлох зі свого життя, щоб зустріти Бога просто в дорозі.
Падре Серж — Про віру без кадила
Львів : Свічадо, 2022. — 136 с.
ISBN 978-966-938-572-7
Падре Серж — Про віру без кадила — Зміст
ЖИТТЯ ПЕРЕМОЖЕ!
І після ночі війни буде світанок
Життя переможе!
Довірся мені
Чи реально у тривожні часи зберігати спокій?
Пекло і рай — у серці людини
Чого хоче Ісус?
Чи ти є людиною?
Від рабства до свободи
І беззаконня їхні обвинуватять їх
Буча, Гостомель і Страсна субота
Слуги диявола
ЧИ ВІРА НАС ЗМІНЮЄ?
Навіщо створена людина?
Бути справжнім християнином
Як не боятися темряви світу?
Як на тебе дивиться Бог?
Чи гідний я Бога?
Як правильно називати Бога?
Який на вигляд Бог?
Чим християни відрізняються від канібалів?
Чи сміється Бог із несмішних жартів?
Що робити, коли помирає надія?
Якої молитви Господь не чує?
Життя і смерть... Що з цим робити?
Чи віра нас змінює?
Бог — не банкомат. Бог — це особа
«Не можете служити Богові і мамоні!»
Скільки часу треба молитися?
Смерть нас не знищить
Гальма для закоханих
«Ой, отче, тепер я вся свята»
Що означає фраза з Біблії «Гадюче поріддя, покайтесь»?
Коли очікувати кінця світу?
ЗУСТРІТИ БОГА В ДОРОЗІ
У мовному середовищі Бога
Як здійснити чудо?
Мотивація від бабусі
Є привід для паніки?
Монах на обід
Знайди свій гриб
Напийся з криниці
Осіння хандра
Втомленим християнам
Самотній баран
Блудниця спокушає монаха
Всі проти тебе?
Притча біля озера
Грішна рука
Будь, як свиня
Батл монахів
Бути з Богом у тиші
Досконала радість святого Франциска
«Т-с-с, іде священник!»
Зустріти Бога в дорозі
Увійти в піст
Бракована молитва
Пити чай із Богом
СВЯТІ ІНОПЛАНЕТЯНИ
Що нам відомо про Страшний Суд?
Чи нормально християнинові гніватися?
Як розуміти фразу з Біблії про те, що жінка «гіркіша від смерти»?
Як християнинові сприймати смерть?
Святі інопланетяни
Як християнинові поводитися з ближніми?
Як навернути невіруючого?
Як християнинові правильно реагувати на критику?
Чому варто вірити у людей?
Чи справді завжди «Бог знає краще?»
Хочеш усе контролювати?
З днем народження!
Орел і курка
Не судіть, щоб і вас не судили
Справедливість не для всіх?
Слухай серцем
Бог проти політиків
Святий вовк
Хеловін
Викинь мотлох зі свого життя
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