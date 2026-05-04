Су в переводе с корейского языка означает кисть, Джок стопа. Таким образом, это метод лечения с использованием кистей и стоп пациента.

На кистях и стопах расположены особые лечебные системы, устроенные по принципу подобия: кисть и стопа по форме сходны с телом человека. Эти лечебные системы названы системами соответствия кистей и стоп.

Прошло немало времени, прежде чем удалось связать терапевтаческий эффект, получаемый эмпирическим путем, с подобием кистей и стоп телу и показать возможность существования подобных систем соответствия. Но только ли на кисти и стопе расположены системы соответствия?

Древняя медицина располагала знаниями о существовании отдельных участков тела, где присутствует отражение целостного организма.

Известен целый ряд методик, которые используют отдельные зоны человеческого тела в качестве систем соответствия: краниопунктура — лечение по точкам волосистой части головы, ринопунктура используетточки носа и т.п. Древние трактаты Китая описывают соответствие между лицом и телом человека, позволяющее достаточно точно диагностировать заболевания различных органов. Способы диагностики болезней по радужной оболочке глаз были известны в Древнем Египте. Метод диагностики по языку до сих пор применяется в индийской и ״китайской медицине. Эти методы лечения являются во многом эмпирическими, то есть знания о том, какая точка соответствует тому или иному органу или части тела, накапливались тысячелетиями, создавались так называемые карты лица, носа, языка, век и т.д.

Пак Чжэ By - Оннури Су Джок терапия. Том 1

М.: Су Джок Академия, 1 февраля 1999. — 318 с.: ил.,

3-е издание, дополненное и переработанное

(2 ноября 1998 — 2-е издание)

(8 января 1998 — 1-е издание)

ISBN 5-900810-41-0

Пак Чжэ By - Оннури Су Джок терапия. Том 1 - Содержание

Предисловия

Глава I. Что такое Су Джок терапия

I. История развития представлений о системах соответствия

II. Признаки подобия кисти телу

Подобие по количеству выступающих частей Подобие по уровню расположения выступающих частей Подобие по направлению выступающих частей Подобие по пропорциям размеров выступающих частей Подобие по количеству сегментов и суставов у выступающих частей Подобие выступающих частей по отношению к линии симметрии Подобие большого пальца голове

III. Особенности подобия стопы телу

IV. Значение Су Джок терапии

Глава II Энергетическая Гомо-система тела человека .

I. Понятие о Гомо-системе тела .

II. Классификация систем соответствия

Классификация систем соответствия по строению Классификация систем соответствия по форме...... Классификация систем соответствия по величине.. Классификация систем соответствия по расположению.

III. Критерии эффективности систем соответствия .

Глава III. Индивидуальные системы соответствия телу на кистях и стопах

I. Индивидуальные стандартные системы соответствия телу на кистях и стопах

Соответствия Инь- и Ян-поверхностям тела Расположение соответствий диафрагме Соответствия срединным линиям тела Определение соответствий правой и левой половинам тела Первичное и вторичное соответствие Соответствия позвоночнику и конечностям Точки соответствия боковым поверхностям туловища Проекции частей тела и внутренних органов Кожная и костная проекции

II. Явление отражения в системах соответствия

III. Индивидуальные йога-системы соответствия

IV. Индивидуальные боковые системы соответствия телу на кистях и стопах

Глава IV. Индивидуальные трехуровневые системы соответствия телу на конечностях и пальцах

I. Обзор трехуровневых систем соответствия

II. Индивидуальные системы соответствия телу на конечностях

III. Индивидуальные системы соответствия телу на пальцах кистей и стоп

Индивидуальные системы «насекомого» Индивидуальные системы соответствия «кегли» Индивидуальные системы соответствия «корня пальца»

Глава V. Мини-системы соответствия телу

I. Мини-системы соответствия телу

Глава VI. Системы частичного соответствия на кистях и стопах

I. Система частичного соответствия голове

II. Система частичного соответствия ноге

III. Система частичного соответствия нижней части туловища в области свода стопы

IV. Частичные системы соответствия поддиафрагмальной области на стопе

Глава VII. Круглые системы соответствия кистей и стоп

Глава VIII. Атлас индивидуальных стандартных систем соответствия телу

I. Соответствия голове и шее

II. Соответствия грудной клетке

III. Соответствия туловищу ниже диафрагмы

IV. Соответствия рукам

V. Соответствия ногам

VI. Соответствия позвоночнику и суставам

VII. Соответствия лицу и внутренним органам

VIII. Расположение желез внутренней секреции

IX. Другие важные точки соответствия