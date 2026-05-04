В индивидуальных системах соответствие всему телу находится на каждой кисти и на каждой стопе. В объединенных системах соответствия тело проецируется одновременно на две кисти или две стопы, составляющие единую целостную структурно-функциональную систему.

В объединенной системе соответствия телу человека все поверхностные образования тела имеют свое представительство на тыльных (Ян) поверхностях кистей и стоп, в то время как соответствия внутренним структурам тела находятся наладонных или подошвенных (Инь) поверхностях.

Как известно, в человеческом теле можно выделить четыре вида Гомо-Гетеро полярностей: нижне-верхнюю, предне-заднюю, право-ле-вую и внутренне-наружную. Как совокупность первых трех полярностей, так и четвертая полярность несут в себе объемные характеристики. Объемность, как важный принцип формирования человеческого тела, находит свое наиболее полное выражение в объединенных системах соответствия кистей и стоп.

Выделяют закрытые и открытые объединенные системы соответствия. Рассмотрим эти системы согласно классификации систем соответствия, представленной в главе «Энергетическая Гомо-система тела человека» (см. «Оннури Су Джок терапия», том I)

Пак Чжэ By– Оннури Су Джок терапия - Том 2

М.: Су Джок Академия, 8 февраля 1999. — 332 с.: ил.,

3-е издание, дополненное и переработанное

(11 декабря 1998 — 2-е издание)

(8 января 1998 — 1-е издание)

ISBN 5-900810-42-9

Пак Чжэ By– Оннури Су Джок терапия - Том 2 - Содержание

Глава I. Объединенные системы соответствия телу на кистях и стопах

I. Объединенные закрытые системы соответствия телу на кистях и стопах

Объединенные закрытые стандартные системы соответствия телу на кистях Объединенные закрытые стандартные системы соответствия телу на стопах

II. Объединенные закрытые йога-системы соответствия телу на кистях и стопах

III. Объединенные закрытые боковые системы соответствия телу на кистях и стопах

IV. Объединенные открытые системы соответствия телу на кистях и стопах

Объединенные открытые стандартные системы соответствия телу на кистях Объединенные открытые стандартные системы соответствия телу на стопах Объединенные открытые йога-системы соответствия телу на кистях и стопах

Глава II. Объединенные трехуровневые системы соответствия телу на конечностях и пальцах

I. Объединенные трехуровневые системы соответствия телу на конечностях

Объединенные трехуровневые закрытые системы соответствия телу на конечностях Объединенные трехуровневые открытые системы соответствия телу на конечностях

II. Объединенные трехуровневые системы соответствия телу на пальцах

Объединенные закрытые стандартные системы соответствия «насекомого» Объединенные закрытые боковые системы соответствия «насекомого» Объединенные открытые системы соответствия «насекомого»

Глава III. Системы соответствия отдельным частям тела и органам на кистях и стопах

I. Системы соответствия голове на кистях

Индивидуальные системы соответствия голове на кистях Объединенные закрытые системы соответствия голове на кистях Объединенные открытые системы соответствия голове на кистях

II. Системы соответствия голове на стопах

Индивидуальные системы соответствия голове на стопах Объединенные закрытые системы соответствия голове на стопах Объединенные открытые системы соответствия голове на стопах

III. Системы соответствия сердцу на кистях

Индивидуальные системы соответствия сердцу на кистях Объединенные системы соответствия сердцу на кистях

IV. Системы соответствия почкам на стопах

Индивидуальные системы соответствия почкам на стопах Объединенные системы соответствия почкам на стопах

Глава IV. Терапия текущих энергий

I. Введение в метафизическую теорию

Концепция Инь-Ян и закон Гомо-Гетеро Закон Пяти Первоэлементов и теория Шести Энергий Что такое метафизическое лечение?

II. Энергетическая система организма: чакры и меридианы

III. Общие принципы терапии текущих энергий через бель-меридианы

Расположение белъ-меридианов на пальцах и направление энергетических потоков в них Методика проведения тонизации и торможения бель-меридианов Тонизация и торможение по коротким бель-меридианам Тонизация и торможение по длинным бель-меридианам Тонизация и торможение бель-меридианов по А-УМ-парам Тонизация и торможение бель-меридианов в соответствии с функцией подчинения Тонизация и торможение бель-меридианов в соответствии с другими функциями Шести Энергий Тонизация и торможение бель-меридианов Управителя и Зачатия (Королевское лечение) Локальное лечение Лечение по направлению Другие способы воздействия на белъ-меридианы

IV. Терапия текущих энергий путем воздействия на бель-чакры

V. Диагностика состояния меридианов и чакр .

Диагностика по мышечным меридианам .. Диагностика состояния бель-меридианов по Духовным точкам Аппликационная диагностика Диагностика по проявлениям Шести Ки .

Глава V. Применение систем соответствия кистей и стоп в лечебной практике.

I. Поиск точек соответствия

Основные этапы поиска точек соответствия Работа с диагностической палочкой

II. Принципы функционирования систем соответствия

III. Инструменты и стимуляторы применяемые в Су Джок терапии

IV. Способы воздействия на точки и зоны соответствия

V. Количество сеансов и длительность лечения

VI. Лечение по двум точкам

VII. Лечение по трем точкам

VIII. Пять ступеней лечения по системе соответствия

IX. Лечение по энергетическим точкам

X. Как избежать осложнений при проведении лечения