Человек является поистине уникальным явлением природы. Ему свойственно стремиться прежде всего к хорошему и доброму. Но, вместе с тем, процессы гармонии в человеческом теле иногда нарушаются. И тогда может наступить болезненное состояние организма. В зависимости от тяжести заболевания в большей или меньшей мере человек начинает страдать. Как же помочь ему, как вернуть трудоспособность и радость жизни? Ответ на этот вопрос дает уникальное открытие XX века — Су Джок терапия, автором которой является всемирно известный ученый из Южной Кореи (Сеул) — профессор Пак Чжэ Ву. Этот замечательный и неутомимый исследователь открыл удивительный метод, который без ножа и боли, без труднодоступных и дорогих фармакологических препаратов позволяет проводить диагностику и лечение больных на физическом и метафизическом уровнях, возвращая человеку здоровье тела и здоровье души.

Мне дважды посчастливилось побывать на удивительно насыщенных информацией и поражающих своей логикой и доступностью семинарах, которые профессор Пак проводил в Санкт-Петербурге в 1993 и 1994 годах. Человеку, стремящемуся, к познанию нового, умеющему отойти от стереотипов традиционной медицины Запада и просто искренне желающему эффективно и быстро помочь больному, метод Су Джок акупунктуры принесет большое удовлетворение. Каждый может в этом легко убедиться уже после первых лекций профессора Пак. Однако, углубленное изучение этого метода на метафизическом уровне, познание конституций: Шести Ки, лечение на эмоциональном, ментальном и др. уровнях сделает врачующего по-настоящему счастливым. Клинические наблюдения, с которыми выступают слушатели семинаров, неоднократно убеждают в этом.

Пак Чжэ Ву - Лекции по Су Джок-терапии - часть I

1998. - 332 с.

ISBN 5-900810-16-х

Пак Чжэ Ву - Лекции по Су Джок-терапии - часть I - Содержание

От автора

Предисловие

Лекция 1. Законы Инь-Ян и Пяти Первоэлементов

Лекция 2. Система 12 основных меридианов и меридиональная конституция

Лекция 3. Шесть энергий

Лекция 4. Конституция Шести Энергий

Лекция 5. Энергетическая структура меридиана и органа

Лекция 6. Принципы лечения

Лекция 7. Диагностика

Лекция 8. Коррекция эмоциональной сферы

Лекция 9. Лечение на ментальной; уровне

Лекция 10. Лечение по энергиям времени

Лекция 11. Пульсом: диагностика Небо-Человек-Земля

Лекция 12. Теория конституции объединенных Пяти Первоэлементов

Лекция 13. Индивидуальная 6 Ки конституция и 6 Ки конституция левой и правой половины тела.

Глава 14, Некоторые статистические, научные и клинические наблюдения

Инструментальная проверка некоторых концепций и положений Су Джок акупунктуры

Эффективность Су Джок терапии при обструктивных формах неспецифических заболеваниях легких

Способ лечения детского церебрального паралича с применением в комплексном лечении Су Джок терапии

Лазерная Су Джок терапия как метод комплементарной медицины в педиатрии

Альгометрическая объективизация точечной диагностики Су Джок акупунктуры

Теоретические и экспериментальные обоснования возможности использования бель-меридианов и системы соответствия для диагностики и коррекции биологического поля человека

Опыт лечения Су Джок акупунктурой энуреза у детей

Применение Су Джок терапии в гинекологической практике

Некоторые результаты работы Су Джок клиники

Су Джок приходит на помощь

Су Джок акупунктура и коррекция нарушенного гомеостаза организма больных туберкулезом легких

Клиническая оценка применения Су Джок акупунктуры в комплексном лечении часто болеющих детей

Опыт применения Су Джок терапии в детскойЛечение на эмоциональном и ментальном уровнях

Примеры лечения с учетом энергий времени, применение биоритмической Су Джок акупунктуры

Сочетанное применение методов Су Джок акупунктуры...