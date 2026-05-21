Пак Чжэ Ву - Лекции по Су Джок-терапии - часть I
Человек является поистине уникальным явлением природы. Ему свойственно стремиться прежде всего к хорошему и доброму. Но, вместе с тем, процессы гармонии в человеческом теле иногда нарушаются. И тогда может наступить болезненное состояние организма. В зависимости от тяжести заболевания в большей или меньшей мере человек начинает страдать. Как же помочь ему, как вернуть трудоспособность и радость жизни? Ответ на этот вопрос дает уникальное открытие XX века — Су Джок терапия, автором которой является всемирно известный ученый из Южной Кореи (Сеул) — профессор Пак Чжэ Ву. Этот замечательный и неутомимый исследователь открыл удивительный метод, который без ножа и боли, без труднодоступных и дорогих фармакологических препаратов позволяет проводить диагностику и лечение больных на физическом и метафизическом уровнях, возвращая человеку здоровье тела и здоровье души.
Мне дважды посчастливилось побывать на удивительно насыщенных информацией и поражающих своей логикой и доступностью семинарах, которые профессор Пак проводил в Санкт-Петербурге в 1993 и 1994 годах. Человеку, стремящемуся, к познанию нового, умеющему отойти от стереотипов традиционной медицины Запада и просто искренне желающему эффективно и быстро помочь больному, метод Су Джок акупунктуры принесет большое удовлетворение. Каждый может в этом легко убедиться уже после первых лекций профессора Пак. Однако, углубленное изучение этого метода на метафизическом уровне, познание конституций: Шести Ки, лечение на эмоциональном, ментальном и др. уровнях сделает врачующего по-настоящему счастливым. Клинические наблюдения, с которыми выступают слушатели семинаров, неоднократно убеждают в этом.
1998. - 332 с.
ISBN 5-900810-16-х
Пак Чжэ Ву - Лекции по Су Джок-терапии - часть I - Содержание
От автора
Предисловие
Лекция 1. Законы Инь-Ян и Пяти Первоэлементов
Лекция 2. Система 12 основных меридианов и меридиональная конституция
Лекция 3. Шесть энергий
Лекция 4. Конституция Шести Энергий
Лекция 5. Энергетическая структура меридиана и органа
Лекция 6. Принципы лечения
Лекция 7. Диагностика
Лекция 8. Коррекция эмоциональной сферы
Лекция 9. Лечение на ментальной; уровне
Лекция 10. Лечение по энергиям времени
Лекция 11. Пульсом: диагностика Небо-Человек-Земля
Лекция 12. Теория конституции объединенных Пяти Первоэлементов
Лекция 13. Индивидуальная 6 Ки конституция и 6 Ки конституция левой и правой половины тела.
Глава 14, Некоторые статистические, научные и клинические наблюдения
Инструментальная проверка некоторых концепций и положений Су Джок акупунктуры
Эффективность Су Джок терапии при обструктивных формах неспецифических заболеваниях легких
Способ лечения детского церебрального паралича с применением в комплексном лечении Су Джок терапии
Лазерная Су Джок терапия как метод комплементарной медицины в педиатрии
Альгометрическая объективизация точечной диагностики Су Джок акупунктуры
Теоретические и экспериментальные обоснования возможности использования бель-меридианов и системы соответствия для диагностики и коррекции биологического поля человека
Опыт лечения Су Джок акупунктурой энуреза у детей
Применение Су Джок терапии в гинекологической практике
Некоторые результаты работы Су Джок клиники
Су Джок приходит на помощь
Су Джок акупунктура и коррекция нарушенного гомеостаза организма больных туберкулезом легких
Клиническая оценка применения Су Джок акупунктуры в комплексном лечении часто болеющих детей
Опыт применения Су Джок терапии в детскойЛечение на эмоциональном и ментальном уровнях
Примеры лечения с учетом энергий времени, применение биоритмической Су Джок акупунктуры
Сочетанное применение методов Су Джок акупунктуры...
