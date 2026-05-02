Книга Пака Чжэ Ву «Мир Триначалия. Том I. Триначальная Модель» — это фундаментальный философский труд, представляющий авторскую концепцию универсальных сил, управляющих развитием Вселенной. Пак Чжэ Ву, создатель метода Су Джок терапии, описывает здесь мировоззренческую базу своей системы, приходя к выводу, что в основе всего сущего лежит взаимодействие трех (а точнее четырех) фундаментальных сил.
Согласно автору, идея Триначалия родилась из озарения, случившегося в Москве в 1994 году, когда он последовательно осознал действие сил подобия и различия. Эти силы получили названия Гетеро, Гомо и Нейтро, а их истоком является абсолютное состояние — Нейто.
Пак Чжэ Ву - Мир Триначалия - Том I. Триначальная Модель
М.: Су Джок Академия, 2005. — 192 с.
ISBN 5-900810-94-1
Пак Чжэ Ву - Мир Триначалия - Том I. Триначальная Модель - Содержание
Предисловие
– история открытия концепции Триначалия (Гомо, Гетеро, Нейтро)
– введение понятия Нейто (нулевого мира)
Глава 1. Триначалие фундаментальных сил: Гомо, Гетеро и Нейтро
– общая идея трёх сил
– их взаимодействие в природе и мире
Раздел о силе Гомо
– природа и свойства (неизменность, сохранение)
– функции (сжатие, объединение, замедление)
– примеры (черные дыры, сохранение материи, подобие, цикличность)
Раздел о силе Гетеро
– природа и свойства (изменение, разнообразие, движение)
– функции (расширение, рост, разделение)
– примеры (Большой взрыв, эволюция, развитие науки и общества)
Раздел о силе Нейтро
– роль посредника и гармонизатора
– объединение Гомо и Гетеро
– обеспечение равновесия и эволюции
Концепция Нейто
– нулевой мир как источник всех сил
– уровни Нейто (нулевое, бесконечное, духовное, омни)
Триначальная модель
– структурная схема взаимодействия трёх сил
– их проявление в физическом и метафизическом мирах
Триначальные закономерности
– принципы действия сил
– формирование процессов и явлений
Примеры применения модели
– в физике
– в биологии
– в социуме
– в психологии
Книга Пака Чжэ Ву «Мир Триначалия. Том II. Триначальная Последовательность» является прямым продолжением первого тома и развивает космологическую теорию автора, переводя её из разряда статических моделей в динамические системы развития. Если в первом томе закладывался фундамент сил Гомо, Гетеро и Нейтро, то второй том фокусируется на Триначальной Последовательности — стандартной модели, которая определяет порядок эволюции и взаимодействия всех объектов во Вселенной.
Пак Чжэ Ву - Мир Триначалия - Том II. Триначальная Последовательность
М.: Су Джок Академия, 2005. — 360 с.
ISBN 5-900810-95-Х
Пак Чжэ Ву - Мир Триначалия - Том II. Триначальная Последовательность - Содержание
Динамика измерений: Автор описывает развитие сущего как переход от нулевого измерения (Нейто) через одномерность (Гетеро), двухмерность (Гомо) и трехмерность (Нейтро) к динамичному четырехмерному измерению, где происходят основные трансформации.
Закон повторения: В книге проводится параллель с биогенетическим законом Эрнста Геккеля («Онтогенез есть повторение филогенеза»). Пак Чжэ Ву утверждает, что накопление и объединение индивидуальных Триначальных Моделей формирует глобальную Последовательность.
Алмазная структура: Одной из центральных тем тома является «алмазная структура» как первая стабильная геометрическая форма и основа строения человеческого тела.
Книга Пака Чжэ Ву «Мир Триначалия. Том III. Система Триначального Сознания» представляет собой завершающий этап философского исследования автора, в котором акцент смещается с материальных и энергетических структур на природу разума и духа. В этом томе автор объединяет научные данные и духовные прозрения, предлагая концепцию «Вселенского Спектакля», где каждый объект и явление управляются высшим сознанием.
Особое внимание уделяется эволюции сознания — от простых уровней до достижения «совершенной улыбки», которая провозглашается целью человеческой жизни.
Пак Чжэ Ву - Мир Триначалия - Том III. Система Триначального Сознания
М.: Академия Улыбки, 2013. — 124 с.
ISBN 978-5-98500-015-3
Пак Чжэ Ву. Мир Триначалия. Том III. Система Триначального Сознания - Содержание
Фундаментальные силы и Нейтрор: Автор вводит понятие «Управляющего Нейтро» (Нейтрора), который руководит всем сущим и воплощает Дух Существования.
Иерархия систем: Описываются триначальные системы самого человека (тело, разум, жизнь, душа), а также системы времени, пространства и движений.
Периодический закон: Система химических элементов рассматривается через призму Триначального сознания, включая анализ восьми мест для электронов и семи витков спирали развития.
Вселенский Спектакль: Философский блок, отвечающий на вопросы о смысле страданий, катастроф и трудностей как части глобального сценария, написанного высшим разумом.
Небесная Улыбка: Заключительная часть посвящена осознанию человеком своей роли, освобождению от страданий и достижению состояния «совершенной улыбки» через принятие Его Любви и руководства.
