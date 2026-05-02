Книга Пака Чжэ Ву «Мир Триначалия. Том I. Триначальная Модель» — это фундаментальный философский труд, представляющий авторскую концепцию универсальных сил, управляющих развитием Вселенной. Пак Чжэ Ву, создатель метода Су Джок терапии, описывает здесь мировоззренческую базу своей системы, приходя к выводу, что в основе всего сущего лежит взаимодействие трех (а точнее четырех) фундаментальных сил.

Согласно автору, идея Триначалия родилась из озарения, случившегося в Москве в 1994 году, когда он последовательно осознал действие сил подобия и различия. Эти силы получили названия Гетеро, Гомо и Нейтро, а их истоком является абсолютное состояние — Нейто.

Пак Чжэ Ву - Мир Триначалия - Том I. Триначальная Модель

М.: Су Джок Академия, 2005. — 192 с.

ISBN 5-900810-94-1

Пак Чжэ Ву - Мир Триначалия - Том I. Триначальная Модель - Содержание

Предисловие

– история открытия концепции Триначалия (Гомо, Гетеро, Нейтро)

– введение понятия Нейто (нулевого мира)

Глава 1. Триначалие фундаментальных сил: Гомо, Гетеро и Нейтро

– общая идея трёх сил

– их взаимодействие в природе и мире

Раздел о силе Гомо

– природа и свойства (неизменность, сохранение)

– функции (сжатие, объединение, замедление)

– примеры (черные дыры, сохранение материи, подобие, цикличность)

Раздел о силе Гетеро

– природа и свойства (изменение, разнообразие, движение)

– функции (расширение, рост, разделение)

– примеры (Большой взрыв, эволюция, развитие науки и общества)

Раздел о силе Нейтро

– роль посредника и гармонизатора

– объединение Гомо и Гетеро

– обеспечение равновесия и эволюции

Концепция Нейто

– нулевой мир как источник всех сил

– уровни Нейто (нулевое, бесконечное, духовное, омни)

Триначальная модель

– структурная схема взаимодействия трёх сил

– их проявление в физическом и метафизическом мирах

Триначальные закономерности

– принципы действия сил

– формирование процессов и явлений

Примеры применения модели

– в физике

– в биологии

– в социуме

– в психологии

Книга Пака Чжэ Ву «Мир Триначалия. Том II. Триначальная Последовательность» является прямым продолжением первого тома и развивает космологическую теорию автора, переводя её из разряда статических моделей в динамические системы развития. Если в первом томе закладывался фундамент сил Гомо, Гетеро и Нейтро, то второй том фокусируется на Триначальной Последовательности — стандартной модели, которая определяет порядок эволюции и взаимодействия всех объектов во Вселенной.

Пак Чжэ Ву - Мир Триначалия - Том II. Триначальная Последовательность

М.: Су Джок Академия, 2005. — 360 с.

ISBN 5-900810-95-Х

Пак Чжэ Ву - Мир Триначалия - Том II. Триначальная Последовательность - Содержание

Динамика измерений: Автор описывает развитие сущего как переход от нулевого измерения (Нейто) через одномерность (Гетеро), двухмерность (Гомо) и трехмерность (Нейтро) к динамичному четырехмерному измерению , где происходят основные трансформации.

Закон повторения: В книге проводится параллель с биогенетическим законом Эрнста Геккеля («Онтогенез есть повторение филогенеза»). Пак Чжэ Ву утверждает, что накопление и объединение индивидуальных Триначальных Моделей формирует глобальную Последовательность.

Алмазная структура: Одной из центральных тем тома является «алмазная структура» как первая стабильная геометрическая форма и основа строения человеческого тела.

Книга Пака Чжэ Ву «Мир Триначалия. Том III. Система Триначального Сознания» представляет собой завершающий этап философского исследования автора, в котором акцент смещается с материальных и энергетических структур на природу разума и духа. В этом томе автор объединяет научные данные и духовные прозрения, предлагая концепцию «Вселенского Спектакля», где каждый объект и явление управляются высшим сознанием.

Особое внимание уделяется эволюции сознания — от простых уровней до достижения «совершенной улыбки», которая провозглашается целью человеческой жизни.

Пак Чжэ Ву - Мир Триначалия - Том III. Система Триначального Сознания

М.: Академия Улыбки, 2013. — 124 с.

ISBN 978-5-98500-015-3

Пак Чжэ Ву. Мир Триначалия. Том III. Система Триначального Сознания - Содержание