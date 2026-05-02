Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Пак Чжэ Ву - Мир Триначалия

Пак Чжэ Ву - Мир Триначалия
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Psychology Psychotherapy

Книга Пака Чжэ Ву «Мир Триначалия. Том I. Триначальная Модель» — это фундаментальный философский труд, представляющий авторскую концепцию универсальных сил, управляющих развитием Вселенной. Пак Чжэ Ву, создатель метода Су Джок терапии, описывает здесь мировоззренческую базу своей системы, приходя к выводу, что в основе всего сущего лежит взаимодействие трех (а точнее четырех) фундаментальных сил.

Согласно автору, идея Триначалия родилась из озарения, случившегося в Москве в 1994 году, когда он последовательно осознал действие сил подобия и различия. Эти силы получили названия Гетеро, Гомо и Нейтро, а их истоком является абсолютное состояние — Нейто.

Пак Чжэ Ву - Мир Триначалия - Том I. Триначальная Модель

М.: Су Джок Академия, 2005. — 192 с.
ISBN 5-900810-94-1

Пак Чжэ Ву - Мир Триначалия - Том I. Триначальная Модель - Содержание

  • Предисловие
    – история открытия концепции Триначалия (Гомо, Гетеро, Нейтро)
    – введение понятия Нейто (нулевого мира)

  • Глава 1. Триначалие фундаментальных сил: Гомо, Гетеро и Нейтро
    – общая идея трёх сил
    – их взаимодействие в природе и мире

  • Раздел о силе Гомо
    – природа и свойства (неизменность, сохранение)
    – функции (сжатие, объединение, замедление)
    – примеры (черные дыры, сохранение материи, подобие, цикличность)

  • Раздел о силе Гетеро
    – природа и свойства (изменение, разнообразие, движение)
    – функции (расширение, рост, разделение)
    – примеры (Большой взрыв, эволюция, развитие науки и общества)

  • Раздел о силе Нейтро
    – роль посредника и гармонизатора
    – объединение Гомо и Гетеро
    – обеспечение равновесия и эволюции

  • Концепция Нейто
    – нулевой мир как источник всех сил
    – уровни Нейто (нулевое, бесконечное, духовное, омни)

  • Триначальная модель
    – структурная схема взаимодействия трёх сил
    – их проявление в физическом и метафизическом мирах

  • Триначальные закономерности
    – принципы действия сил
    – формирование процессов и явлений

  • Примеры применения модели
    – в физике
    – в биологии
    – в социуме
    – в психологии

Книга Пака Чжэ Ву «Мир Триначалия. Том II. Триначальная Последовательность» является прямым продолжением первого тома и развивает космологическую теорию автора, переводя её из разряда статических моделей в динамические системы развития. Если в первом томе закладывался фундамент сил Гомо, Гетеро и Нейтро, то второй том фокусируется на Триначальной Последовательности — стандартной модели, которая определяет порядок эволюции и взаимодействия всех объектов во Вселенной.

Пак Чжэ Ву - Мир Триначалия - Том II. Триначальная Последовательность

М.: Су Джок Академия, 2005. — 360 с.
ISBN 5-900810-95-Х

Пак Чжэ Ву - Мир Триначалия - Том II. Триначальная Последовательность - Содержание

  • Динамика измерений: Автор описывает развитие сущего как переход от нулевого измерения (Нейто) через одномерность (Гетеро), двухмерность (Гомо) и трехмерность (Нейтро) к динамичному четырехмерному измерению, где происходят основные трансформации.

  • Закон повторения: В книге проводится параллель с биогенетическим законом Эрнста Геккеля («Онтогенез есть повторение филогенеза»). Пак Чжэ Ву утверждает, что накопление и объединение индивидуальных Триначальных Моделей формирует глобальную Последовательность.

  • Алмазная структура: Одной из центральных тем тома является «алмазная структура» как первая стабильная геометрическая форма и основа строения человеческого тела.

Книга Пака Чжэ Ву «Мир Триначалия. Том III. Система Триначального Сознания» представляет собой завершающий этап философского исследования автора, в котором акцент смещается с материальных и энергетических структур на природу разума и духа. В этом томе автор объединяет научные данные и духовные прозрения, предлагая концепцию «Вселенского Спектакля», где каждый объект и явление управляются высшим сознанием.

Особое внимание уделяется эволюции сознания — от простых уровней до достижения «совершенной улыбки», которая провозглашается целью человеческой жизни.

Пак Чжэ Ву - Мир Триначалия - Том III. Система Триначального Сознания

М.: Академия Улыбки, 2013. — 124 с.
ISBN 978-5-98500-015-3

Пак Чжэ Ву. Мир Триначалия. Том III. Система Триначального Сознания - Содержание

  • Фундаментальные силы и Нейтрор: Автор вводит понятие «Управляющего Нейтро» (Нейтрора), который руководит всем сущим и воплощает Дух Существования.

  • Иерархия систем: Описываются триначальные системы самого человека (тело, разум, жизнь, душа), а также системы времени, пространства и движений.

  • Периодический закон: Система химических элементов рассматривается через призму Триначального сознания, включая анализ восьми мест для электронов и семи витков спирали развития.

  • Вселенский Спектакль: Философский блок, отвечающий на вопросы о смысле страданий, катастроф и трудностей как части глобального сценария, написанного высшим разумом.

  • Небесная Улыбка: Заключительная часть посвящена осознанию человеком своей роли, освобождению от страданий и достижению состояния «совершенной улыбки» через принятие Его Любви и руководства.

Views 38
Rating
Added 02.05.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 day ago
Благодарю.

Related Books

All Books