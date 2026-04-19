Пак Чжэ Ву - Теория Шести Энергий в рисунках и таблицах
Эта книга профессора Пак Чжэ Ву представляет собой фундаментальное учебное пособие по системе Су Джок, в котором сложнейшие метафизические концепции восточной медицины адаптированы для практического применения. Теория Шести Энергий (Ветер, Тепло, Жар, Влажность, Сухость и Холод) рассматривается здесь не просто как философская абстракция, а как база для точной диагностики и эффективного лечения. Основная ценность издания — в визуализации: благодаря обилию схем и таблиц читатель может буквально «увидеть» движение энергии в теле человека.
Автор связывает классические восточные представления о Пяти Первоэлементах с собственной инновационной Теорией Триначалия (Гетеро, Гомо, Нейтро и Нейто). В книге подробно описано, как фундаментальные силы Вселенной формируют индивидуальную конституцию человека, влияют на работу меридианов и чакр. Это пособие превращает сложный процесс анализа энергетического баланса в четкий алгоритм, доступный как профессиональным рефлексотерапевтам, так и тем, кто только начинает изучать альтернативные методы оздоровления.
Учебное пособие. — М.: Су Джок Академия, 2015. — 250 с.: ил.
ISBN 5-900810-75-5. Автор: Пак Чжэ By.
Пак Чжэ Ву — Теория Шести Энергий в рисунках и таблицах - Содержание пособия
Основы и Конституции (Глава 1): Введение в метафизику Шести Энергий и Триначалия. Разбор типов энергетических конституций человека, которые определяют его предрасположенность к болезням и особенности характера.
Энергетическая анатомия (Глава 2): Подробное описание системы меридианов и чакр. Книга объясняет, как Шесть Энергий циркулируют через эти структуры и как они взаимосвязаны между собой.
Методы диагностики (Главы 3–5): Практическое руководство по определению энергетического дисбаланса. Включает мышечное тестирование, диагностику по точкам (Шу, Мо, Духовные точки) и симптоматический анализ. Особое внимание уделено пространственной диагностике (анализ состояния органов по их расположению в теле).
Практическое лечение (Глава 6): Алгоритмы терапии. Описаны правила составления рецептов, использование магнитов, семянотерапия, цветотерапия и прижигание (моксотерапия) в контексте Шести Энергий.
