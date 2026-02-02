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Пак Ок Су - Горчичное зерно - Секрет прощения грехов и рождения свыше

Пак Ок Су - Горчичное зерно
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
В з главе книги Деяний рассказывается о хромом человеке, который просил милостыню у Красных ворот. В тот день, как обычно, люди привели его туда. Если бы он знал план, который Бог для него предуготовил, то как бы этот хромой удивился и радовался! Если бы он узнал тем утром, что после встречи с Петром будет ходить, то не смог бы удержать своего волнения. Но он, ничего не зная, сидел у Красных ворот, как всегда, но после встречи с Петром он начал ходить. После этого вся его жизнь изменилась.
Бог каждого человека ведет к истинному изменению. У Него всегда есть планы на людей, но мы об этом не знаем. Я уверен, что Господь, Который для хромого планировал встречу с Петром, планирует и мою жизненную тропу.
Когда я составлял сборник моих свидетельств из журнала «Благая весть», я размышлял, насколько Бог всегда любил меня и планировал мою жизнь. Теперь, вспоминая о том, как Он вел меня по благодати, я безмерно благодарен.
Я хочу, чтобы вы узнали о том, что Бог, Который уготовил для хромого человека встречу с Петром, предуготовил для меня жизнь ради евангелия, и также направляет по жизни вас. Желаю исполнения воли Божьей в вашей жизни для того, чтобы вы освободились от тьмы и жили светлой жизнью.
Надеюсь, что все читатели благодаря этой книге приблизятся к Богу. Также благодарю и прославляю Господа за то, что направлял меня и будет направлять в дальнейшем.

Пак Ок Су - Горчичное зерно – Сборник свидетельств пастора Пак Ок Су

Сеул: Издательство АО «Кипынсосикса», 2021. – 218 с.

Пак Ок Су - Горчичное зерно – Содержание

  • Я не избранный человек!
  • «Брат, у тебя есть отец?»
  • Учиться вере через путешествия для евангелизации без денег
  • Из миссионерской школы в Апгокдон
  • Первые плоды в Апгокдоне
  • «Просто начинайте библейские занятия!»
  • Господь так хранит даже рыбок о
  • «Я все знаю»
  • Предназначенную мне благодарность должен получить Иисус
  • Бог, Который дал перчатки
  • Командир учебного подразделения и рядовой солдат
  • Бог не разочарует человека, ищущего Его
  • «Продолжайте заниматься религией!»
  • Ответы на мои нужды приходят с неба. Часть 1
  • Ответы на мои нужды приходят с неба. Часть 2
  • Клеить обои или благовествовать?
  • Бог может в з часа ночи выслать людей навстречу
  • Как же я мог сомневаться и не верить в такого Бога!
  • Брат Ли, Вы не пресвитер нашей церкви!
  • Дам народы и пределы земли в наследие
  • Я тоже увидел свет!
  • Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного
  • «Сделай, чтобы участники погрузились только в Слово»
  • Так же и вы верьте в Иисуса, в Которого верит отец Ын Сук
  • ГоспсдцКспх^ійсптфьілпутьпрспжедсшгьчерезтелерадцовешание
  • Господь, Который открыл путь благовествовать через книги
  • Бог, Который открыл путь евангелия в исправительных колониях
  • «Почему это произошло именно с моей дочерью?»
  • Хотя болит, но я выздоровел!
  • «Я хотел красиво свидетельствовать»

Ок Су Пак – Секрет прощения грехов и рождения свыше - Ясное объяснение о спасении от грехов одним из самых известных евангелистов КореиОк Су Пак – Секрет прощения грехов и рождения свыше - Ясное объяснение о спасении от грехов одним из самых известных евангелистов Кореи

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2002. – 200 с.
ISBN 5-7454-0711-5

Ок Су Пак – Секрет прощения грехов и рождения свыше – Содержание

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
ПРЕДИСЛОВИЕ
  • 1. ЧЕТВЕРО ПРОКАЖЁННЫХ
  • 2. ИАКОВ И ИСАВ
  • 3. ЖЕНЩИНА, ВЗЯТАЯ В ПРЕЛЮБОДЕЯНИИ
  • 4. ЧЕЛОВЕК, БОЛЕВШИЙ ТРИДПАТЬ ВОСЕМЬ ЛЕТ
  • 5. ВИНОЧЕРПИЙ И ХЛЕБОДАР
  • 6. ВЕЧНОЕ ИСКУПЛЕНИЕ
  • 7. ПОПАВШИЙСЯ РАЗБОЙНИКАМ
  • 8. СИЛА САМСОНА
  • 9. КАИН И АВЕЛЬ
Views 397
Rating 4.8 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Vadim
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4.8/5 (2)

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