Пак Ок Су - Горчичное зерно - Секрет прощения грехов и рождения свыше

В з главе книги Деяний рассказывается о хромом человеке, который просил милостыню у Красных ворот. В тот день, как обычно, люди привели его туда. Если бы он знал план, который Бог для него предуготовил, то как бы этот хромой удивился и радовался! Если бы он узнал тем утром, что после встречи с Петром будет ходить, то не смог бы удержать своего волнения. Но он, ничего не зная, сидел у Красных ворот, как всегда, но после встречи с Петром он начал ходить. После этого вся его жизнь изменилась.

Бог каждого человека ведет к истинному изменению. У Него всегда есть планы на людей, но мы об этом не знаем. Я уверен, что Господь, Который для хромого планировал встречу с Петром, планирует и мою жизненную тропу.

Когда я составлял сборник моих свидетельств из журнала «Благая весть», я размышлял, насколько Бог всегда любил меня и планировал мою жизнь. Теперь, вспоминая о том, как Он вел меня по благодати, я безмерно благодарен.

Я хочу, чтобы вы узнали о том, что Бог, Который уготовил для хромого человека встречу с Петром, предуготовил для меня жизнь ради евангелия, и также направляет по жизни вас. Желаю исполнения воли Божьей в вашей жизни для того, чтобы вы освободились от тьмы и жили светлой жизнью.

Надеюсь, что все читатели благодаря этой книге приблизятся к Богу. Также благодарю и прославляю Господа за то, что направлял меня и будет направлять в дальнейшем.

Пак Ок Су - Горчичное зерно – Сборник свидетельств пастора Пак Ок Су

Сеул: Издательство АО «Кипынсосикса», 2021. – 218 с.

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