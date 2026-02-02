Пак Ок Су - Горчичное зерно - Секрет прощения грехов и рождения свыше
В з главе книги Деяний рассказывается о хромом человеке, который просил милостыню у Красных ворот. В тот день, как обычно, люди привели его туда. Если бы он знал план, который Бог для него предуготовил, то как бы этот хромой удивился и радовался! Если бы он узнал тем утром, что после встречи с Петром будет ходить, то не смог бы удержать своего волнения. Но он, ничего не зная, сидел у Красных ворот, как всегда, но после встречи с Петром он начал ходить. После этого вся его жизнь изменилась.
Бог каждого человека ведет к истинному изменению. У Него всегда есть планы на людей, но мы об этом не знаем. Я уверен, что Господь, Который для хромого планировал встречу с Петром, планирует и мою жизненную тропу.
Когда я составлял сборник моих свидетельств из журнала «Благая весть», я размышлял, насколько Бог всегда любил меня и планировал мою жизнь. Теперь, вспоминая о том, как Он вел меня по благодати, я безмерно благодарен.
Я хочу, чтобы вы узнали о том, что Бог, Который уготовил для хромого человека встречу с Петром, предуготовил для меня жизнь ради евангелия, и также направляет по жизни вас. Желаю исполнения воли Божьей в вашей жизни для того, чтобы вы освободились от тьмы и жили светлой жизнью.
Надеюсь, что все читатели благодаря этой книге приблизятся к Богу. Также благодарю и прославляю Господа за то, что направлял меня и будет направлять в дальнейшем.
Пак Ок Су - Горчичное зерно – Сборник свидетельств пастора Пак Ок Су
Сеул: Издательство АО «Кипынсосикса», 2021. – 218 с.
Пак Ок Су - Горчичное зерно – Содержание
- Я не избранный человек!
- «Брат, у тебя есть отец?»
- Учиться вере через путешествия для евангелизации без денег
- Из миссионерской школы в Апгокдон
- Первые плоды в Апгокдоне
- «Просто начинайте библейские занятия!»
- Господь так хранит даже рыбок о
- «Я все знаю»
- Предназначенную мне благодарность должен получить Иисус
- Бог, Который дал перчатки
- Командир учебного подразделения и рядовой солдат
- Бог не разочарует человека, ищущего Его
- «Продолжайте заниматься религией!»
- Ответы на мои нужды приходят с неба. Часть 1
- Ответы на мои нужды приходят с неба. Часть 2
- Клеить обои или благовествовать?
- Бог может в з часа ночи выслать людей навстречу
- Как же я мог сомневаться и не верить в такого Бога!
- Брат Ли, Вы не пресвитер нашей церкви!
- Дам народы и пределы земли в наследие
- Я тоже увидел свет!
- Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного
- «Сделай, чтобы участники погрузились только в Слово»
- Так же и вы верьте в Иисуса, в Которого верит отец Ын Сук
- ГоспсдцКспх^ійсптфьілпутьпрспжедсшгьчерезтелерадцовешание
- Господь, Который открыл путь благовествовать через книги
- Бог, Который открыл путь евангелия в исправительных колониях
- «Почему это произошло именно с моей дочерью?»
- Хотя болит, но я выздоровел!
- «Я хотел красиво свидетельствовать»
Ок Су Пак – Секрет прощения грехов и рождения свыше - Ясное объяснение о спасении от грехов одним из самых известных евангелистов Кореи
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2002. – 200 с.
ISBN 5-7454-0711-5
Ок Су Пак – Секрет прощения грехов и рождения свыше – Содержание
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
ПРЕДИСЛОВИЕ
- 1. ЧЕТВЕРО ПРОКАЖЁННЫХ
- 2. ИАКОВ И ИСАВ
- 3. ЖЕНЩИНА, ВЗЯТАЯ В ПРЕЛЮБОДЕЯНИИ
- 4. ЧЕЛОВЕК, БОЛЕВШИЙ ТРИДПАТЬ ВОСЕМЬ ЛЕТ
- 5. ВИНОЧЕРПИЙ И ХЛЕБОДАР
- 6. ВЕЧНОЕ ИСКУПЛЕНИЕ
- 7. ПОПАВШИЙСЯ РАЗБОЙНИКАМ
- 8. СИЛА САМСОНА
- 9. КАИН И АВЕЛЬ
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