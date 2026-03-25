Пак - Скиния и ковчег Завета

Книга Авраама Пака «Скиния и ковчег Завета в свете Божьего замысла искупления» представляет собой глубокое богословское исследование, в котором ветхозаветное устройство святилища рассматривается как детальная карта спасения человечества. Автор ставит задачу показать, что Скиния не была просто переносным храмом для израильтян в пустыне, а являлась пророческим «чертежом», в котором зашифрована вся история искупления от падения Адама до пришествия Христа. Основная идея произведения заключается в том, что через точные размеры, материалы и расположение предметов в Скинии Бог открыл Свое святое присутствие и единственный путь, по которому грешный человек может вернуться к своему Творцу.
Содержательная часть книги детально анализирует каждый элемент священного пространства, начиная от внешнего двора и заканчивая Ковчегом Завета в Святом Святых. Авраам Пак последовательно разбирает духовное значение материалов — золота, серебра и меди, — связывая их с божественной природой, искуплением и судом. Автор уделяет значительное внимание Ковчегу Завета как «престолу благодати», объясняя, как крышка ковчега, окропляемая кровью, примиряет Божью справедливость с Его милосердием. В книге глубоко исследуется христоцентричность Ветхого Завета, где Иисус Христос предстает одновременно и как истинная Скиния, в которой «обитало Слово», и как Первосвященник, и как совершенная Жертва.
Текст написан в строгом, научно-библейском и одновременно пасторски вдохновляющем стиле, опирающемся на тщательный экзегетический анализ оригинальных текстов. Авраам Пак мастерски соединяет исторический контекст Исхода с новозаветным богословием Послания к Евреям, превращая технические описания из Книги Исход в живое духовное наставление. Работа служит фундаментальным ресурсом для проповедников, студентов семинарий и всех, кто стремится к глубокому пониманию типологии Писания. Это чтение помогает осознать, что каждая деталь Скинии была наполнена Божественной мудростью, подготавливая мир к явлению Мессии и окончательному восстановлению общения Бога с человеком.
Авраам Пак - Скиния и ковчег Завета в свете Божьего замысла искупления
Иллюстрированное издание
Перевод с англ.
Название оргинала:
The Tabernacle and the Ark of the Covenant in Light of God's Administration in the History of Redemption
М.: «CLC Филадельфия», 2018. - 104 с.
ISBN 978-5-9907076-9-6 (рус.)
Авраам Пак - Скиния и ковчег Завета в свете Божьего замысла искупления - Содержание
Общий вид скинии
О книге
Комментарий
Предисловие автора
Жертвенник всесожжения
Все принадлежности жертвенника
Постоянный огонь на жертвеннике всесожжения
Умывальник
Все принадлежности, необходимые для омытия рук и ног
Бронзовое море храма Соломона и десять умывальниц
Золотой светильник
Светильник из чистого золота чеканной работы
Цветы, яблоки и чашечки светильника
Цветы, яблоки и чашечки на шести ветвях светильника
Принадлежности
Стол Хлебов предложения
Принадлежности стола
Стол хлебов предложения
Хлебы предложения
Жертвенник курений
Золотой жертвенник для приношения благовонных курений
В день искупления (10-й день, 7-го месяца) первосвященник приносит курения так, чтобы облако от возношения покрыло крышку ковчега в Святое Святых
Жертвенник курений
Покрывала и покрытия
1 Внутреннее покрывало (скиния) /2 Внешнее покрывало (шатер) / 3 Покрышка шатра /4 Покров верхний
Покрывала и покрытия - вид со стороны входа в Святилище (восток)
Сравнение размеров развернутых покрывал и покрытий
Развернутое внутреннее покрывало (скиния)
Порядок изготовления внутреннего покрывала
Развернутое внешнее покрывало (шатер)
Порядок изготовления внешнего покрывала
Вид Святилища сбоку (юг) I Ковчег завета (ковчег свидетельства
Ковчег завета (ковчег свидетельства)
Три памятных святыни ковчега завета
1 Золотой сосуд с манной
2 Две каменные скрижали завета (свидетельства)
3 Расцветший жезл Аарона
Книга закона, которая находилась рядом с ковчегом завета
Порядок возведения скинии
1 Положил подножия 2 Поставил брусья 3 Положил шесты 4 Поставил столбы 5 Распростер покров над скиниею 6 Положил покрышку поверх сего покрова 7 Подготовил ковчег свидетельства 8 Внес ковчег в скинию 9 Повесил завесу10 Поставил стол 11 Разложил на нем ряд хлебов12 Поставил светильник13 Поставил лампады14 Поставил золотой жертвенник в скинии собрания пред завесою15 Воскурил на нем благовонное курение16 Повесил завесу при входе в скинию17 Поставил жертвенник всесожжения18 Принес на нем всесожжения и приношение хлебное 19 Поставил умывальник 20 Налил в него воды для омовения 21 Поставил двор22 Повесил завесу в воротах двора
Передвижение скинии по пустыне после ее возведения
Покрывала для жертвенника всесожжений
Покрывала для золотого светильника и принадлежностей
Покрывала для стола хлебов предложения
Покрывала для жертвенника курений
Покрывала для ковчега завета (ковчега свидетельства)
Стан израильтян со скинией в центре
Передвижение скинии и порядок движения
Облачения первосвященника
1 Нижнее платье льняное 2 Хитон из виссона (льняная туника) 3 Пояс из крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой [шерсти], узорчатой работы для опоясывания хитона4 Верхняя риза к ефоду 5 Ефод 6 Наперсник судный 7 Кидар
двенадцать драгоценных камней, вставленные в золотые гнезда наперсника
Скиния собрания (Святилище и Святое Святых)
Меры длины в Ветхом Завете
Алфавитный указатель
