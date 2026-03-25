Пак - Скиния и ковчег Завета

Книга Авраама Пака «Скиния и ковчег Завета в свете Божьего замысла искупления» представляет собой глубокое богословское исследование, в котором ветхозаветное устройство святилища рассматривается как детальная карта спасения человечества. Автор ставит задачу показать, что Скиния не была просто переносным храмом для израильтян в пустыне, а являлась пророческим «чертежом», в котором зашифрована вся история искупления от падения Адама до пришествия Христа. Основная идея произведения заключается в том, что через точные размеры, материалы и расположение предметов в Скинии Бог открыл Свое святое присутствие и единственный путь, по которому грешный человек может вернуться к своему Творцу.

Содержательная часть книги детально анализирует каждый элемент священного пространства, начиная от внешнего двора и заканчивая Ковчегом Завета в Святом Святых. Авраам Пак последовательно разбирает духовное значение материалов — золота, серебра и меди, — связывая их с божественной природой, искуплением и судом. Автор уделяет значительное внимание Ковчегу Завета как «престолу благодати», объясняя, как крышка ковчега, окропляемая кровью, примиряет Божью справедливость с Его милосердием. В книге глубоко исследуется христоцентричность Ветхого Завета, где Иисус Христос предстает одновременно и как истинная Скиния, в которой «обитало Слово», и как Первосвященник, и как совершенная Жертва.

Текст написан в строгом, научно-библейском и одновременно пасторски вдохновляющем стиле, опирающемся на тщательный экзегетический анализ оригинальных текстов. Авраам Пак мастерски соединяет исторический контекст Исхода с новозаветным богословием Послания к Евреям, превращая технические описания из Книги Исход в живое духовное наставление. Работа служит фундаментальным ресурсом для проповедников, студентов семинарий и всех, кто стремится к глубокому пониманию типологии Писания. Это чтение помогает осознать, что каждая деталь Скинии была наполнена Божественной мудростью, подготавливая мир к явлению Мессии и окончательному восстановлению общения Бога с человеком.

Авраам Пак - Скиния и ковчег Завета в свете Божьего замысла искупления

Иллюстрированное издание

Перевод с англ.

Название оргинала:

The Tabernacle and the Ark of the Covenant in Light of God's Administration in the History of Redemption

М.: «CLC Филадельфия», 2018. - 104 с.

ISBN 978-5-9907076-9-6 (рус.)

Авраам Пак - Скиния и ковчег Завета в свете Божьего замысла искупления - Содержание

Общий вид скинии

О книге

Комментарий

Предисловие автора

Жертвенник всесожжения

Все принадлежности жертвенника

Постоянный огонь на жертвеннике всесожжения

Умывальник

Все принадлежности, необходимые для омытия рук и ног

Бронзовое море храма Соломона и десять умывальниц

Золотой светильник

Светильник из чистого золота чеканной работы

Цветы, яблоки и чашечки светильника

Цветы, яблоки и чашечки на шести ветвях светильника

Принадлежности

Стол Хлебов предложения

Принадлежности стола

Стол хлебов предложения

Хлебы предложения

Жертвенник курений

Золотой жертвенник для приношения благовонных курений

В день искупления (10-й день, 7-го месяца) первосвященник приносит курения так, чтобы облако от возношения покрыло крышку ковчега в Святое Святых

Жертвенник курений

Покрывала и покрытия

1 Внутреннее покрывало (скиния) /2 Внешнее покрывало (шатер) / 3 Покрышка шатра /4 Покров верхний

Покрывала и покрытия - вид со стороны входа в Святилище (восток)

Сравнение размеров развернутых покрывал и покрытий

Развернутое внутреннее покрывало (скиния)

Порядок изготовления внутреннего покрывала

Развернутое внешнее покрывало (шатер)

Порядок изготовления внешнего покрывала

Вид Святилища сбоку (юг) I Ковчег завета (ковчег свидетельства

Ковчег завета (ковчег свидетельства)

Три памятных святыни ковчега завета 1 Золотой сосуд с манной 2 Две каменные скрижали завета (свидетельства) 3 Расцветший жезл Аарона

Книга закона, которая находилась рядом с ковчегом завета

Порядок возведения скинии

1 Положил подножия 2 Поставил брусья 3 Положил шесты 4 Поставил столбы 5 Распростер покров над скиниею 6 Положил покрышку поверх сего покрова 7 Подготовил ковчег свидетельства 8 Внес ковчег в скинию 9 Повесил завесу10 Поставил стол 11 Разложил на нем ряд хлебов12 Поставил светильник13 Поставил лампады14 Поставил золотой жертвенник в скинии собрания пред завесою15 Воскурил на нем благовонное курение16 Повесил завесу при входе в скинию17 Поставил жертвенник всесожжения18 Принес на нем всесожжения и приношение хлебное 19 Поставил умывальник 20 Налил в него воды для омовения 21 Поставил двор22 Повесил завесу в воротах двора

Передвижение скинии по пустыне после ее возведения

Покрывала для жертвенника всесожжений

Покрывала для золотого светильника и принадлежностей

Покрывала для стола хлебов предложения

Покрывала для жертвенника курений

Покрывала для ковчега завета (ковчега свидетельства)

Стан израильтян со скинией в центре

Передвижение скинии и порядок движения

Облачения первосвященника

1 Нижнее платье льняное 2 Хитон из виссона (льняная туника) 3 Пояс из крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой [шерсти], узорчатой работы для опоясывания хитона4 Верхняя риза к ефоду 5 Ефод 6 Наперсник судный 7 Кидар

двенадцать драгоценных камней, вставленные в золотые гнезда наперсника

Скиния собрания (Святилище и Святое Святых)

Меры длины в Ветхом Завете

Алфавитный указатель