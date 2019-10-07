Паканич - Простые Истины
Кризис жанра и поиск «новых форм» В новое время светское искусство постепенно расширило свою жанровую структуру, далеко опередив в этом плане искусство церковное. Но это не значит, что последнее каким-то образом остановилось в своем развитии или пришло в упадок. Другое дело, что сами церковные мастера предпочитают работать в канонических рамках церковного искусства, будь то храмовое зодчество или иконописание. И поэтому, если «авангард» не противоречит церковным канонам, основами которых есть многовековая православная традиция, он имеет право существовать. И мы знаем примеры такого «авангардного» церковного строительства, например, киевский храм Рождества Христова на Оболони, а также ряд других храмов.
Если выбирать из всех существующих направлений храмового строительства, то мне более по душе средневизантийское направление церковного зодчества, которое распространено как у нас в Украине, так и в других европейских странах, например в Сербии и Румынии. Характерной чертой данного зодчества является наличие крестовокупольной системы, когда в основе храма, построенного в средневизантийском стиле, лежит крест. Яркими примерами такого строительства является Мгарский Спасо-Преображенский и Корецкий Свято-Троицкий монастыри.
Храмы, возведенные в таком стиле, производят необычайное впечатление своей удивительно уравновешенной композицией. Но главное заключается в том, что именно этот стиль более всего соответствует пониманию храмового богослужения и всей жизни христианина. В основу всего в нашей жизни должен полагаться Крест Христов.
Митрополит Антоний Паканич - Простые Истины
Киев, 2017. – 301 с.
ISBN 978-966-2544-30-5
Митрополит Антоний Паканич - Простые Истины - Содержание
- Дорога к счастью
- ИСКУССТВО БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ: О КУЛЬТУРЕ
- О церковном искусстве и хорошем вкусе
- Несколько слов о Лескове
- Не светский костюм приближает священника к народу
- От эстрадной музыки - до молитвенной тишины
- О кощунстве в искусстве и жизни
- Основные законы и правила поведения христианина
- Ошибки православных при воцерковлении ближнего
- ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ: НАВОДИМ РЕЗКОСТЬ
- Суеверия на Троицу
- Успенский пост и три Спаса
- Крест и крестное знамение
- Куба-Антарктида: эпохальная поездка
- ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ: ГЛАВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
- Парадокс любви
- Святость – это вопрос жизни и смерти
- Церковь не в бревнах, а в ребрах
- В поисках правильной лестницы
- Без права на ошибку
- О феминизме и духовности
- Болезнь – возможность исправить нашу жизнь
- О духовной слепоте
- Главное послание преподобного Антония Печерского
- Святой равноапостольный князь Владимир определил нашу судьбу
- Молитва объединит Украину
- Не стоит путать чудо с волшебством
- Профессия – хороший человек
- Жизнь современного монаха
- Заповеди блаженства
- Апокалипсис реален
- Об острых проблемах церковной жизни
- Интересные факты о Новом Завете
- Духовный терроризм
- СВЯТЫЕ И СВЯТЫНИ: ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ
- На Афоне все предельно ясно: или ты со Христом, или ты без Него
- Киево-Печерская Лавра – хранительница благочестия
- Почему все Лавры на территории Украины – Успенские?
- Святитель Спиридон Тримифунтский: как случаются чудеса
- АТМОСФЕРА: ВСЕ О ПРАЗДНИКАХ
- С чистым сердцем
- Пробуждение Сретением
- Подготовка к Пасхе
- Преображение: возвращение домой
- День апостола Андрея Первозванного и злополучная традиция
- Введение во храм Пресвятой Богородицы: что в этот день происходит
- Покров Пресвятой Богородицы: об истинном смысле праздника
- Рождество Пресвятой Богородицы: как подготовиться к празднику
- О ножах и арбузах
- Мариино стояние
- БИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ: ДЕТСТВО
- Детские воспоминания о Рождестве
- Как становились семинаристами в советское время
Митрополит Антоний Паканич - Простые Истины
В отличие от светского художественного творчества, целью которого является изображение мира видимого, в жизни церковной, центром которой является подвижничество, иконописец изображает мир невидимый, духовный. И поэтому неважно, в каком стиле или традиции расписан храм или иконостас: если эта живопись не нарушает догмат и канон, она может существовать. Главное не в том, как написана икона, а в том, что она несет человеку, ведь главная цель иконы – донести до человека весть о его спасении и обожении. Эклектика, как правило, основывается на произвольном сочетании приемов и форм различных художественных и архитектурных стилей. Но, как уже отметили, внешняя сторона церковного искусства не столь важна по сравнению с ее внутренним, духовным содержанием. И если подобная эклектика не противоречит каноническим нормам православного храмостроения, то она вполне допустима.
По словам почившего Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, «современная храмовая архитектура призвана учитывать в своем развитии принцип гармоничного сочетания новых форм и стилей с уже устоявшимися в истории традициями зодчества». Значение храма как места молитвы, Дома Божия, Царства Небесного может быть выражено различными средствами. Канонической храмовой архитектуре соответствует строгий и возвышенный стиль ввиду молитвенного назначения храма. Одной из задач церковной культуры является не просто воспитание верующего человека, который понимал бы все аспекты современной христианской жизни, но и взращивание в нем того чувства и стремления к истинной красоте – той красоте, которую возможно обрести только в Церкви Христовой, ее Таинствах и богослужениях. И только возрождение и активная деятельность воскресных школ, специальных катехизаторских курсов могут помочь и приблизить нас к разрешению этих вопросов.
Водном из писем Н. Лесков написал: «Более чем когда-либо верую в великое значение Церкви, но не вижу нигде того духа, который приличествует обществу, носящему Христово имя». Весьма показательно, что эти слова были сказаны в эпоху служения преподобного Амвросия Оптинского, святителей Филарета Московского (Дроздова), Игнатия (Брянчанинова), Иннокентия Херсонского (Борисова), апостола Сибири митрополита Иннокентия (Вениаминова), Феофана Затворника (Говорова) и многих других. Сам Писатель родился, когда еще был жив преподобный Серафим Саровский, а молодость пришлась на время расцвета оптинского старчества. Он нигде не увидел и не почувствовал «того духа, который приличествует обществу, носящему Христово имя»?
Нужно отдать должное литературному гению Лескова. Такие его произведения, как «Очарованный странник» и «Леди Макбет Мценского уезда» поистине являются жемчужинами русской классической литературы. Мои любимые – «Соборяне» и «На краю света». Хотя нужно все же отметить, что Николай Семенович вряд ли голосом истинного религиозного народного самосознания. После 1880 года наблюдается отход великого писателя от Церкви. Наверное, ему был ближе Лев Толстой (с которым он весьма сдружился в то время), чем оптинские старцы. Как весьма точно подметил профессор М.Дунаев, в натуре Лескова во всем властвовала стихия. И она иногда увлекала его слишком далеко и в писательской, и в семейной,в бытовой, и во всех прочих сферах жизни. Недаром сам Лесков это состояние подвластности стихийным влечениям характеризовал так: «ведет и корчит». Вело и корчило его часто и в религиозных исканиях. Об одном из произведений Лескова Достоевский отозвался очень резко: «Много вранья, много черт знает чего, точно на луне происходит». Конечно, этот правдивый художник всегда избегал намеренной неправды. Но не следует забывать о том, что у него, возможно, ненамеренное искажение реальности.
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