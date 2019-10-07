Храмы, возведенные в таком стиле, производят необычайное впечатление своей удивительно уравновешенной композицией. Но главное заключается в том, что именно этот стиль более всего соответствует пониманию храмового богослужения и всей жизни христианина. В основу всего в нашей жизни должен полагаться Крест Христов.

Киев, 2017. – 301 с.

ISBN 978-966-2544-30-5

Митрополит Антоний Паканич - Простые Истины

В отличие от светского художественного творчества, целью которого является изображение мира видимого, в жизни церковной, центром которой является подвижничество, иконописец изображает мир невидимый, духовный. И поэтому неважно, в каком стиле или традиции расписан храм или иконостас: если эта живопись не нарушает догмат и канон, она может существовать. Главное не в том, как написана икона, а в том, что она несет человеку, ведь главная цель иконы – донести до человека весть о его спасении и обожении. Эклектика, как правило, основывается на произвольном сочетании приемов и форм различных художественных и архитектурных стилей. Но, как уже отметили, внешняя сторона церковного искусства не столь важна по сравнению с ее внутренним, духовным содержанием. И если подобная эклектика не противоречит каноническим нормам православного храмостроения, то она вполне допустима.

По словам почившего Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, «современная храмовая архитектура призвана учитывать в своем развитии принцип гармоничного сочетания новых форм и стилей с уже устоявшимися в истории традициями зодчества». Значение храма как места молитвы, Дома Божия, Царства Небесного может быть выражено различными средствами. Канонической храмовой архитектуре соответствует строгий и возвышенный стиль ввиду молитвенного назначения храма. Одной из задач церковной культуры является не просто воспитание верующего человека, который понимал бы все аспекты современной христианской жизни, но и взращивание в нем того чувства и стремления к истинной красоте – той красоте, которую возможно обрести только в Церкви Христовой, ее Таинствах и богослужениях. И только возрождение и активная деятельность воскресных школ, специальных катехизаторских курсов могут помочь и приблизить нас к разрешению этих вопросов.

Водном из писем Н. Лесков написал: «Более чем когда-либо верую в великое значение Церкви, но не вижу нигде того духа, который приличествует обществу, носящему Христово имя». Весьма показательно, что эти слова были сказаны в эпоху служения преподобного Амвросия Оптинского, святителей Филарета Московского (Дроздова), Игнатия (Брянчанинова), Иннокентия Херсонского (Борисова), апостола Сибири митрополита Иннокентия (Вениаминова), Феофана Затворника (Говорова) и многих других. Сам Писатель родился, когда еще был жив преподобный Серафим Саровский, а молодость пришлась на время расцвета оптинского старчества. Он нигде не увидел и не почувствовал «того духа, который приличествует обществу, носящему Христово имя»?

Нужно отдать должное литературному гению Лескова. Такие его произведения, как «Очарованный странник» и «Леди Макбет Мценского уезда» поистине являются жемчужинами русской классической литературы. Мои любимые – «Соборяне» и «На краю света». Хотя нужно все же отметить, что Николай Семенович вряд ли голосом истинного религиозного народного самосознания. После 1880 года наблюдается отход великого писателя от Церкви. Наверное, ему был ближе Лев Толстой (с которым он весьма сдружился в то время), чем оптинские старцы. Как весьма точно подметил профессор М.Дунаев, в натуре Лескова во всем властвовала стихия. И она иногда увлекала его слишком далеко и в писательской, и в семейной,в бытовой, и во всех прочих сферах жизни. Недаром сам Лесков это состояние подвластности стихийным влечениям характеризовал так: «ведет и корчит». Вело и корчило его часто и в религиозных исканиях. Об одном из произведений Лескова Достоевский отозвался очень резко: «Много вранья, много черт знает чего, точно на луне происходит». Конечно, этот правдивый художник всегда избегал намеренной неправды. Но не следует забывать о том, что у него, возможно, ненамеренное искажение реальности.