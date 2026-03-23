Джеймс Пакер - Познание Бога

Санкт-Петербург, Мирт, 2007 г

ISBN 978-5-88869-201-1

Перевод сильно отличается от первого издания 1992 г

Джеймс Пакер - Познание Бога - Содержание

Предисловие

I. ПОЗНАЙТЕ ГОСПОДА

ГЛАВА 1. Изучение Бога

ГЛАВА 2. Люди, знающие своего Бога

ГЛАВА 3. Познать и быть познанным

ГЛАВА 4. Единый истинный Бог

ГЛАВА 5. Бог во плоти

ГЛАВА 6. Он будет свидетельствовать

II . УЗРИТЕ БОГА СВОЕГО

ГЛАВА 7. Бог неизменный

ГЛАВА 8. Божье величие

ГЛАВА 9. Единый премудрый Бог

ГЛАВА 10. Божья мудрость и мудрость наша

ГЛАВА 11. Слово Твое есть истина

ГЛАВА 12. Божья любовь

ГЛАВА 13. Божья благодать

ГЛАВА 14. Бог - наш Судья

ГЛАВА 15. Гнев Божий

ГЛАВА 16. Благость и строгость

ГЛАВА 17. Бог ревнитель

III . ЕСЛИ БОГ ЗА НАС

ГЛАВА 18. Сердце Евангелия

ГЛАВА 19. Сыны Божьи

ГЛАВА 20. Ты ведешь нас

ГЛАВА 21. Эти внутренние испытания

ГЛАВА 22. Больше чем достаточно

Примечания

Джеймс Пакер - Познание Бога - Предисловие

В «Предисловии к христианскому богословию» Джон Мэкей показал два подхода к христианским темам. Он изобразил людей, которые сидят на высоком балконе дома в испанском стиле и смотрят на путников, идущих по дороге. Сидящие на балконе слышат, о чем беседуют путешественники, иногда они могут вступить с ними в разговор, отпустить критические замечания в их адрес, обсудить дорогу, размышляя, куда она ведет, что можно увидеть, если пройти по ней подальше, и так далее. Но они - всего лишь наблюдатели, и их вопросы носят только теоретический характер. Путешественники же сталкиваются с проблемами, которые, хотя и имеют теоретический аспект, по сути являются сугубо практическими. Их проблемы требуют не просто осмысления, но и решения, и действия. Сидящие на балконе и путники думают об одном и том же, но их проблемы различны. Например, размышляя о зле, сидящий на балконе пытается теоретически объяснить, как зло может совмещаться с Божьим всемогуществом и благостью.

Путнику же надо решить, как преодолеть зло и превратить его в благо.



Если же речь заходит о проблеме греха, то сидящий на балконе раздумывает, существуют ли на самом деле расовая греховность и личная извращенность, а путешественник, зная грехи изнутри, спрашивает, есть ли надежда на избавление от него. Рассуждая о Боге, сидящий на балконе спрашивает, как один Бог может существовать в трех лицах, что означает это триединство и как эти три ипостаси, составляющие одно, могут быть личностями. Путник же хочет знать, как проявить любовь и веру, как воздать подлинную честь этим трем Личностям, Которые в своем триединстве ведут его из греха к славе. И так далее.

Итак, эта книга - для путников и рассматриваются в ней именно их проблемы.



Книга написана с убеждением, что в корне многих слабостей современной церкви лежит незнание Бога, незнание Его путей и неумение пребывать в общении с Ним. По моему мнению, к такому положению привели две печальные тенденции.



Первая: христианское мышление приспособилось к духу современности, который расплодил грандиозные мысли о человеке, оставив место лишь для мыслишек о Боге. Современный человек привык держать Бога на расстоянии или вообще Его игнорировать. Ирония состоит в том, что современные христиане, занятые религиозной деятельностью в безбожном мире, сами отдалились от Него. И вот, люди, ясно понимающие ситуацию, с горечью подумывают о том, чтобы выйти из церкви и искать Бога самостоятельно. И нельзя винить за это только их самих. Ведь церковные деятели, взирающие на Бога, так сказать, перевернув телескоп, и уменьшившие Его до размеров пигмея, не могут быть не чем иным, как только христианами-пигмеями.

Естественно, люди с ясным видением желают чего-то большего. Более того, мысли о смерти, вечности, о суде и наказании, о величии души и вечных последствиях земных решений не в моде в современном мире. И грустно видеть, что христианская церковь вместо того, чтобы возвысить свой голос и напомнить миру то наиважнейшее, что он забывает, приобрела привычку точно так же обходить эти темы. Но для христианской жизни, такая капитуляция перед миром равносильна самоубийству.



Вторая причина: христианское мышление не смогло противостать должным образом современному скептицизму. Более трех столетий натуралистические взгляды Ренессанса, как раковая опухоль, разъедали западную мысль. Арминиане и деисты семнадцатого века наперекор богословию Реформации отрицали, что Бог непосредственно и полновластно правит миром, - и с тех пор богословие, философия и наука единодушны в этом отрицании. В результате Библия подверглась тяжелому обстрелу, а вместе с ней – и многие исторические вехи христианства.

Под сомнение ставятся основы веры. Действительно ли Бог говорил с Израилем на горе Синай? Не был ли Иисус просто очень духовным человеком? Произошли ли на самом деле чудеса, описанные в Евангелиях? Разве Иисус не вымышленный персонаж? - и так далее. И это еще не все. Скептицизм по отношению к Божьему откровению и основам христианства породил еще более широкий скептицизм, который отбрасывает всякую мысль о единой истине, а вместе с ней - всякую надежду на целостное человеческое знание.

В результате предполагается, что мои религиозные представления не имеют ничего общего с моими научными знаниями о внешнем мире, поскольку Бог находится не «там», в мире, а «здесь», внутри, в душе. Нынешние неопределенность и замешательство по отношению к Богу хуже всего, что было со времен гностицизма, пытавшегося во втором веке подменить собою христианство.