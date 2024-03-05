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Паксон – Один - Экстаз, руны и северная магия

Паксон, Диана Л. – Один - Экстаз, руны и северная магия - Исследование о древнем скандинавском боге с множеством имен и лиц
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Philology Literature, Religious Studies Atheism
На дворе март 2013 года. Мы с моей подругой Лорри сидим в ее гостиной и смотрим долгожданный первый эпизод сериала «Викинги» на канале History. На диком склоне холма сражаются воины — описание подобной сцены можно найти в любой саге. Кульминацией становится явление призрачных валькирий, которые после завершения битвы забирают души павших. Рагнар Лодброк4, молодой воин с горящими голубыми глазами, одерживает победу в битве, но он явно предается раздумьям о том, что жизнь состоит не только из бесконечных сражений, затеянных в интересах других людей. Над его головой парят вороны. Затем в густом тумане мы замечаем призрачную фигуру в темном плаще, широкополой шляпе и с длинным копьем в руке. Именно этого момента мы и ждали.
Повелитель Воронов бросает Рагнару вызов — воин должен стать предводителем народа, который будет стремиться к расширению границ известного ему мира. Этот же вызов он бросает и нам.
Но кто же он такой?
Один — бог слов и мудрости, рун и магии, дарующий ярость битвы и смерть. Он — изменяющий сознание обманщик, который учит нас истине, и мудрый старец, который является во многих обличьях и имеет больше имен, чем любой другой бог. В Средние века поклонение ему было запрещено, но благодаря исландским Эддам легенды об Одине дожили до наших дней. В XIX веке он триумфально возвратился в цикле опер «Кольцо нибелунга», созданных Рихардом Вагнером. В двадцатом веке Карл Густав Юнг5 обвинил его в содействии становлению нацизма. Во вселенной комиксов «Марвел» Один предстает в обличье короля-воина. Мы можем увидеть его отражение и в Гэндальфе из «Властелина колец» Дж. Р. Р. Толкина, и в современном образе Мистера Среды в «Американских богах» Нила Геймана.
Один является одним из самых популярных богов современного языческого возрождения. Он прославился тем, что внезапно завладел вниманием людей, которые ранее вообще ничего о нем не слышали.

Паксон, Диана Л. – Один - Экстаз, руны и северная магия - Исследование о древнем скандинавском боге с множеством имен и лиц

Перевод с английского Д. Л. Казакова. — Москва : Эксмо, 2023. — 368 с. — (Сила рун).
ISBN 978-5-04-116544-4

Паксон, Диана Л. – Один – Содержание

Благодарности
Введение
Конунг Гюльви посещает палаты Хара
Глава 1. Не мог бы настоящий Один встать?
  • Прозвища и аспекты
  • Один на протяжении веков — кто он есть и как он таким стал
  • Практика
Глава 2. Странник
  • Путешествие
  • Близкие контакты Третьей степени
  • Приветствуя Странника
  • Хозяева и гости
  • Практика
  • Второе Мерзебургское заклинание
Глава 3. Мастер магии
  • Магические силы Одина
  • Исцеление
  • Практика
  • Руническая песня
Глава 4. Всадник Древа
Тайны и алфавиты
  • Древо и Источник
  • Жертвоприношение
  • Работа с рунами
  • Звук и смысл
  • Практика
  • Строительство Биврёста
Глава 5. Всеотец
  • Конунги и скальды
  • Творец Мидгарда
  • Люди Древа
  • Отец богов и людей
  • «Крестники» Одина
  • Практика
  • В постели Гуннлёд
Глава 6. Желанный
  • Практика
  • Выкуп головы
Глава 7. Бог битвы
  • Отец воинств
  • Боевая магия.
  • Сражаясь с медведями, странствуя с волками
  • Люди Одина
  • Практика
  • Бёльверк и рабы
Глава 8. Злодей
  • Глапсвид, Соблазнитель
  • Сеятель Раздоров
  • Практика
  • Медитация Седьмой Ночи: Бёльверк
  • Охота Водана
Глава 9. Бог мертвых
  • Вод и Дикая охота
  • Практика
  • У источника Мимира
Глава 10. Бог экстаза
  • Глаз Одина взирает на тебя
  • Одрерир
  • Один, Бог Сознания
  • Практика
Приложение 1. Ритуалы
  • 1. Символы
  • 2. Ритуал Девяти Ночей
  • 3. Ритуал Воданова Дня
  • 4. Вечеринка Одина
  • 5. Посвящение Одину
Приложение 2. Музыка
  • «Песнопение имен Одина»
  • «Бог экстаза»
  • «Песня Одина»
  • «Дикий ветер»
  • «Шепчущий ветер»
  • «С Воданом на Брокене»
  • «Охота Водана»
  • «Песня Человека Рождественской Ночи»
  • «Гьяллархорн»
  • Одиническая дискография
Библиография
Views 288
Rating 5.0 / 5
Added 05.03.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (3)

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