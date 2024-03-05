Паксон – Один - Экстаз, руны и северная магия
На дворе март 2013 года. Мы с моей подругой Лорри сидим в ее гостиной и смотрим долгожданный первый эпизод сериала «Викинги» на канале History. На диком склоне холма сражаются воины — описание подобной сцены можно найти в любой саге. Кульминацией становится явление призрачных валькирий, которые после завершения битвы забирают души павших. Рагнар Лодброк4, молодой воин с горящими голубыми глазами, одерживает победу в битве, но он явно предается раздумьям о том, что жизнь состоит не только из бесконечных сражений, затеянных в интересах других людей. Над его головой парят вороны. Затем в густом тумане мы замечаем призрачную фигуру в темном плаще, широкополой шляпе и с длинным копьем в руке. Именно этого момента мы и ждали.
Повелитель Воронов бросает Рагнару вызов — воин должен стать предводителем народа, который будет стремиться к расширению границ известного ему мира. Этот же вызов он бросает и нам.
Но кто же он такой?
Один — бог слов и мудрости, рун и магии, дарующий ярость битвы и смерть. Он — изменяющий сознание обманщик, который учит нас истине, и мудрый старец, который является во многих обличьях и имеет больше имен, чем любой другой бог. В Средние века поклонение ему было запрещено, но благодаря исландским Эддам легенды об Одине дожили до наших дней. В XIX веке он триумфально возвратился в цикле опер «Кольцо нибелунга», созданных Рихардом Вагнером. В двадцатом веке Карл Густав Юнг5 обвинил его в содействии становлению нацизма. Во вселенной комиксов «Марвел» Один предстает в обличье короля-воина. Мы можем увидеть его отражение и в Гэндальфе из «Властелина колец» Дж. Р. Р. Толкина, и в современном образе Мистера Среды в «Американских богах» Нила Геймана.
Один является одним из самых популярных богов современного языческого возрождения. Он прославился тем, что внезапно завладел вниманием людей, которые ранее вообще ничего о нем не слышали.
Паксон, Диана Л. – Один - Экстаз, руны и северная магия - Исследование о древнем скандинавском боге с множеством имен и лиц
Перевод с английского Д. Л. Казакова. — Москва : Эксмо, 2023. — 368 с. — (Сила рун).
ISBN 978-5-04-116544-4
Паксон, Диана Л. – Один – Содержание
Благодарности
Введение
Конунг Гюльви посещает палаты Хара
Глава 1. Не мог бы настоящий Один встать?
- Прозвища и аспекты
- Один на протяжении веков — кто он есть и как он таким стал
- Практика
Глава 2. Странник
- Путешествие
- Близкие контакты Третьей степени
- Приветствуя Странника
- Хозяева и гости
- Практика
- Второе Мерзебургское заклинание
Глава 3. Мастер магии
- Магические силы Одина
- Исцеление
- Практика
- Руническая песня
Глава 4. Всадник Древа
Тайны и алфавиты
- Древо и Источник
- Жертвоприношение
- Работа с рунами
- Звук и смысл
- Практика
- Строительство Биврёста
Глава 5. Всеотец
- Конунги и скальды
- Творец Мидгарда
- Люди Древа
- Отец богов и людей
- «Крестники» Одина
- Практика
- В постели Гуннлёд
Глава 6. Желанный
- Практика
- Выкуп головы
Глава 7. Бог битвы
- Отец воинств
- Боевая магия.
- Сражаясь с медведями, странствуя с волками
- Люди Одина
- Практика
- Бёльверк и рабы
Глава 8. Злодей
- Глапсвид, Соблазнитель
- Сеятель Раздоров
- Практика
- Медитация Седьмой Ночи: Бёльверк
- Охота Водана
Глава 9. Бог мертвых
- Вод и Дикая охота
- Практика
- У источника Мимира
Глава 10. Бог экстаза
- Глаз Одина взирает на тебя
- Одрерир
- Один, Бог Сознания
- Практика
Приложение 1. Ритуалы
- 1. Символы
- 2. Ритуал Девяти Ночей
- 3. Ритуал Воданова Дня
- 4. Вечеринка Одина
- 5. Посвящение Одину
Приложение 2. Музыка
- «Песнопение имен Одина»
- «Бог экстаза»
- «Песня Одина»
- «Дикий ветер»
- «Шепчущий ветер»
- «С Воданом на Брокене»
- «Охота Водана»
- «Песня Человека Рождественской Ночи»
- «Гьяллархорн»
- Одиническая дискография
Библиография
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