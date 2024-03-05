Паксон – Один - Экстаз, руны и северная магия

На дворе март 2013 года. Мы с моей подругой Лорри сидим в ее гостиной и смотрим долгожданный первый эпизод сериала «Викинги» на канале History. На диком склоне холма сражаются воины — описание подобной сцены можно найти в любой саге. Кульминацией становится явление призрачных валькирий, которые после завершения битвы забирают души павших. Рагнар Лодброк4, молодой воин с горящими голубыми глазами, одерживает победу в битве, но он явно предается раздумьям о том, что жизнь состоит не только из бесконечных сражений, затеянных в интересах других людей. Над его головой парят вороны. Затем в густом тумане мы замечаем призрачную фигуру в темном плаще, широкополой шляпе и с длинным копьем в руке. Именно этого момента мы и ждали.

Повелитель Воронов бросает Рагнару вызов — воин должен стать предводителем народа, который будет стремиться к расширению границ известного ему мира. Этот же вызов он бросает и нам.

Но кто же он такой?

Один — бог слов и мудрости, рун и магии, дарующий ярость битвы и смерть. Он — изменяющий сознание обманщик, который учит нас истине, и мудрый старец, который является во многих обличьях и имеет больше имен, чем любой другой бог. В Средние века поклонение ему было запрещено, но благодаря исландским Эддам легенды об Одине дожили до наших дней. В XIX веке он триумфально возвратился в цикле опер «Кольцо нибелунга», созданных Рихардом Вагнером. В двадцатом веке Карл Густав Юнг5 обвинил его в содействии становлению нацизма. Во вселенной комиксов «Марвел» Один предстает в обличье короля-воина. Мы можем увидеть его отражение и в Гэндальфе из «Властелина колец» Дж. Р. Р. Толкина, и в современном образе Мистера Среды в «Американских богах» Нила Геймана.

Один является одним из самых популярных богов современного языческого возрождения. Он прославился тем, что внезапно завладел вниманием людей, которые ранее вообще ничего о нем не слышали.

Паксон, Диана Л. – Один - Экстаз, руны и северная магия - Исследование о древнем скандинавском боге с множеством имен и лиц

Перевод с английского Д. Л. Казакова. — Москва : Эксмо, 2023. — 368 с. — (Сила рун).

ISBN 978-5-04-116544-4

Паксон, Диана Л. – Один – Содержание

Благодарности

Введение

Конунг Гюльви посещает палаты Хара

Глава 1. Не мог бы настоящий Один встать?

Прозвища и аспекты

Один на протяжении веков — кто он есть и как он таким стал

Практика

Глава 2. Странник

Путешествие

Близкие контакты Третьей степени

Приветствуя Странника

Хозяева и гости

Практика

Второе Мерзебургское заклинание

Глава 3. Мастер магии

Магические силы Одина

Исцеление

Практика

Руническая песня

Глава 4. Всадник Древа

Тайны и алфавиты

Древо и Источник

Жертвоприношение

Работа с рунами

Звук и смысл

Практика

Строительство Биврёста

Глава 5. Всеотец

Конунги и скальды

Творец Мидгарда

Люди Древа

Отец богов и людей

«Крестники» Одина

Практика

В постели Гуннлёд

Глава 6. Желанный

Практика

Выкуп головы

Глава 7. Бог битвы

Отец воинств

Боевая магия.

Сражаясь с медведями, странствуя с волками

Люди Одина

Практика

Бёльверк и рабы

Глава 8. Злодей

Глапсвид, Соблазнитель

Сеятель Раздоров

Практика

Медитация Седьмой Ночи: Бёльверк

Охота Водана

Глава 9. Бог мертвых

Вод и Дикая охота

Практика

У источника Мимира

Глава 10. Бог экстаза

Глаз Одина взирает на тебя

Одрерир

Один, Бог Сознания

Практика

Приложение 1. Ритуалы

1. Символы

2. Ритуал Девяти Ночей

3. Ритуал Воданова Дня

4. Вечеринка Одина

5. Посвящение Одину

Приложение 2. Музыка

«Песнопение имен Одина»

«Бог экстаза»

«Песня Одина»

«Дикий ветер»

«Шепчущий ветер»

«С Воданом на Брокене»

«Охота Водана»

«Песня Человека Рождественской Ночи»

«Гьяллархорн»

Одиническая дискография

Библиография