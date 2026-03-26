Палама Григорий - Об исхождении Святого Духа

Итак, вот что вы думаете хитро ввести в противность евангельским догматам и учениям. Ибо говорящий, что и Сын - причина божества, отвергает Сына, ясно в Евангелии сказавшего: Отецъ Мой болш Мене, не как человека только, но и как Бога - тем, что Он является Причиной божества. Поэтому Он и не "Бог" сказал, но "Отец". Ибо [Он] не как Бог больше Сына, — прочь от нечестия!- но как Причина божества, как и изъяснили нам богоносные отцы.

Итак, вы, как кажется, противоречите сим богоносцам и самому Христу - Богу богоносцев, называющих Сына не равным Отцу по причине.

Но мы знаем и равенство Сына с Отцом по природе, и превосходство исповедуем Отца по причинности, которая объемлет собою и то и другое: рождение и исхождение. И самим же изначально написавшим символ веры - при том, что у них [как раз] была борьба за сращенность Сына с Отцом, то есть за равночестность - он показался достаточ­ным без вашего прибавления.

Григорий Палама - Об исхождении Святого Духа

Краснодар : Текст, 2006. -192 с.

ISBN 5-903298-03-6

Григорий Палама - Об исхождении Святого Духа - Содержание

Первое Слово блаженнейшего архиепископа Солунского Григория Паламы о том, что Святой Дух исходит только от Отца, а не и от Сына.

Его же Второе Слово об исхождении Святого Духа, показывающее, что оно не совершается и от Сына, и на приводимое латинянами из божественного Писания якобы в оправдание себе .

Его же Контраргументы, написанные в форме коммен­тариев к комментариям Векка в защиту латинян на полях собранных им цитат из Писаний, показываю­щие нечестие этих комментариев и их противоречие собранным речениям святых.

Григорий Палама - Об исхождении Святого Духа - отрывок из "Первого Слова"

... Он говорит: Духъ Истины, иже отъ Отца исходить затем - самовидцамь и самослышателям, ставшим Его учениками и апостолами, прежде же всего - и самому Святому Духу, Который и пришел согласно дарованному им Спасителем обгътовант и Который научилъ ихъ всему, Который не научил их тому, что не от одного Отца Светов Он исходит, но и от Сына? Если же так научил их Он, то и нас они научили подобным же образом.

Затем, наученные и просвещенные, они были посла­ны для того, чтобы научить так, как были научены; и чтобы просветить так, как были просвещены, чтобы они пропове- дывали в дерзновении, еже во уши слъниаша, то есть - не во всеуслышание; чтобы рещи во свгьтгь то, что глаголано быстъ во тъмгь — как бы я сказал, чрез откровение в пресветлом мраке, хотя бы и притчами, — и что, подобно темному слову у Соломона, проясняется причастившемуся премуд­рости. Если угодно, тьма раскрывается наедине и сокровен­но, и никогда - явно для многих.

Но [обратимся] к тому, о чем у нас сейчас речь, что не было сказано дерзновенно изрекшими истину, что не возвестил Дух, возвестивший всяку истину, о чем не засви­детельствовал и не известил Тот, Кто обо всем, яже слыша отъ Отца известил возлюбленных [учеников], Кто npiuдит, да свидгьтельствуетъ истину. Как вы смеете говорить это, вводя таким образом чуждое прибавление в определение веры, которое избранные отцы, собравшиеся для сего, бу­дучи движимы Духом, вместе, написали и предали всем предъизбранным право править слово истины [в качестве] символа неложной веры (soxhV) в Отца и Сына и Святого Духа, и как пробный камень беспримесного богопознания, и как твердое исповедание?

1. Ибо то, что вы считаете [извиняющим вас] пово­дом, то есть [будто из-за] говорящих, что Сын не равен Отцу, поскольку Он не имеет также изведения, вы, спеша пока­зать [Его] равным [Отцу], ввели прибавление, не имеет ни­какого разумного основания. Ибо если некоторые скажут, что Ему нужно обладать и [свойством] рождать, чтобы без этой прибавки не пропало равенство, то необходимо будет приложить и это, слушая неразумных, и вообще не гово­рить, что по причине Отец больше Сына, дабы не отвергать равенство Сына [по отношению] к Нему