Палама Григорий - Омилии - 1
Господь дарует наследие Царства тем, которые иные добродетели запечатлели любовью: либо своей безупречной жизнью к ней притекли, либо через покаяние нашли в ней убежище. Первых из них я именую сынами, как хранителей таинственного возрождения от Бога; вторых же называю наемниками, поскольку, благодаря многообразным слезам покаяния и смирения, они вновь получили благодать, как бы некую плату за труд.
Поэтому, изложив ранее в Божественных Евангелиях то, что относится к Суду, Он затем привел относящееся к любви, как усовершенствующей в перечисленных выше добродетелях благотворения или возбуждающей к ней. Но праведные в ответ скажут: Господи! Когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? Или жаждущим, и напоили? Когда мы видели Тебя странником, и приняли? Или нагим, и одели? Когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? (Мф. 25:37—39). Видите ли тех праведных, стоящих одесную Его? Значит, вследствие праведности и вместе с праведностью им присуще милосердие. Видите ли и иную добродетель, которую имеют праведные в дополнение к полноте любви, как бы благовременно воздвигнутую кольцевую стену, защищающую все добродетели, а именно — смирение?
Святитель Григорий Палама - Омилии - Том 1
Приход храма Святаго Духа сошествия, Москва, 2008
ISBN 978-5-98891-249-1
Святитель Григорий Палама - Омилии - Том 1 - Содержание
Омилия 1 О сохранении мира друг с другом. Сказана на третий день по прибытии свт. Григория Паламы в Фессалоники
Омилия 2 В Неделю о мытаре и фарисее
Омилия 3 На притчу Господню о спасенном блудном сыне
Омилия 4 На Евангелие о Втором пришествии Христовом, и о милосердии, и благотворении
Омилия 5 На Сретение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Здесь говорится и о целомудрии, и о противоположном ему зле
Омилия 6 Увещательная к посту. Здесь в кратком изложении говорится и о создании мира. Сказана была на первой седмице поста
Омилия 7 Иная о посте
Омилия 8 О вере. Здесь и изложение православного исповедания
Омилия 9 Во время поста и молитвы
Омилия 10 Во вторую Неделю Святой Четыредесятницы, заключающая изложение евангельской истории об исцелении Господом расслабленного в Капернауме; в ней также говорится и относительно несвоевременно разговаривающих друг с другом в церкви во время священных богослужений
Омилия 11 О Честном и Животворящем Кресте
Омилия 12 В Неделю четвертую Святой Четыредесятницы, заключающая изложение читаемого в тот день Евангелия; в ней же говорится и о радении относительно внутренних помыслов
Омилия 13 В пятую Неделю Поста; здесь говорится и о милостыни
Омилия 14 На Благовещение Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
Омилия 15 В Неделю Ваий
Омилия 16 О домостроительстве воплощения Господа нашего Иисуса Христа и о благодатных дарованиях, проистекших благодаря этому, для истинно верующих в Него; и о том, почёму Бог, Который мог многочисленными способами освободить человека от тирании дьявола, именно такое домостроительство употребил. Сказана эта беседа была во Святую и Великую Субботу
Омилия 17 На Евангелие Новой Недели (Фомина Воскресенья), объясняющая тайну Субботы и Господнего Дня
Омилия 18 В Неделю мироносиц. В ней же говорится также и о том, что Богородица первой узрела воскресшего из мертвых Господа
Омилия 19 На Евангелие Христово о самарянке, и о том, что долженствует презирать земные блага жизни
Омилия 20 На восьмое воскресное утреннее Евангелие от Иоанна; здесь говорится и о том, что те, которые до конца с благочестием пребывают во время богослужений в храме, сподобятся великих даров
Омилия 21 На Вознесение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа; в ней говорится и о том, как исполняется законная ветхозаветная суббота
Омилия 22 На тот же праздник; здесь говорится о страстях и добродетелях
Омилия 23 На десятое утреннее воскресное Евангелие; здесь говорится и о предстоящей нам брани, как в чувственной области, так и духовной
Омилия 24 О совершившемся в день Пятидесятницы явлении и раздаянии Божественного Духа; в ней же говорится и о покаянии
Омилия 25, произнесенная в Неделю Всех святых
Омилия 26, произнесенная во время жатвы; в ней говорится и о духовной жатве
Омилия 27, произнесеная также во время жатвы; в ней говорится о духовной жатве, которая должна быть с нами
Омилия 28, произнесенная в праздник святых и верховных апостолов Петра и Павла
Омилия 29, имеющая своей темой исцеление расслабленного в Капернауме, о котором повествует евангелист Матфей (см. Мф. 9:1—7); в ней говорится и о печали ради Бога
Омилия 30, заключающая в себе изложение о слепцах, прозревших в доме, о чем повествует евангелист Матфей. В ней говорится и о том, что невозможно истинно иметь веру без наличия покаяния
Омилия 31, произнесенная на молебном пении, совершаемом в первый день августа
Омилия 32 На девятое воскресное Евангелие по Матфею; в ней говорится и об искушениях
Омилия 33 О добродетелях и противоположных им страстях; и о том, что мир, миродержителем которого является дьявол,— это не Божия тварь, а это те, которые вследствие злоупотребления тварью покорились
ему. Произнесена на молебне
Омилия 34 На святое Преображение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа; в ней доказывается, что Свет, бывший при Преображении, является несозданным
