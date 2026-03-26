Палама Григорий - Жизнь во Христе

В XIV веке Византии угрожали три опасности: во-первых, западная схоластика, представленная Варлаамом, который учил тому, что человек не может по-настоящему соединиться с Богом, во-вторых, оттоманские взгляды на Византию и, в-третьих, славянские набеги на Македонию, соединённые с духом эгоцентризма и суеверий, которые господствовали в тех краях. Таковы были обстоятельства, в которых подвизался святой Григорий Палама.

Святитель Григорий почитается нашей Церковью в воскресенье, следующее после Недели Торжества Православия, как образец православной жизни и учения. Действительно, если бы в его эпоху возобладали воззрения Варлаама, то жизнь христианина была бы не путём к обожению, а простым человеческим движением, лишенным свежести веяния Духа Святого. Личность боговидца Григория Паламы и его православное богословие, которое основывается на обожении человека посредством нетварных энергий в Церкви Христовой, делают святого исключительным явлением как его эпохи, так и современности.

Святой Григорий Палама отвечает на основной вопрос каждого христианина: «Могу ли я увидеть Бога?» И его ответ таков: «Да ты можешь увидеть Его в себе, увидеть духовно, если со всем своим покаянием и смирением, с болью душевной, ты об­ратишь к Нему свою молитву: „Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя“».

Фрагменты текстов святителя Григория, изложенные для собраний молодёжи Духовного центра митрополичьего собора Салоник

Жизнь во Христе согласно учению святителя Григория Паламы

Под ред. архим. Мефодия (Алексиу) 2-е изд.

М.: Орфограф, 2018. 224 с .: ил.

