Палама Григорий - Жизнь во Христе
В XIV веке Византии угрожали три опасности: во-первых, западная схоластика, представленная Варлаамом, который учил тому, что человек не может по-настоящему соединиться с Богом, во-вторых, оттоманские взгляды на Византию и, в-третьих, славянские набеги на Македонию, соединённые с духом эгоцентризма и суеверий, которые господствовали в тех краях. Таковы были обстоятельства, в которых подвизался святой Григорий Палама.
Святитель Григорий почитается нашей Церковью в воскресенье, следующее после Недели Торжества Православия, как образец православной жизни и учения. Действительно, если бы в его эпоху возобладали воззрения Варлаама, то жизнь христианина была бы не путём к обожению, а простым человеческим движением, лишенным свежести веяния Духа Святого. Личность боговидца Григория Паламы и его православное богословие, которое основывается на обожении человека посредством нетварных энергий в Церкви Христовой, делают святого исключительным явлением как его эпохи, так и современности.
Святой Григорий Палама отвечает на основной вопрос каждого христианина: «Могу ли я увидеть Бога?» И его ответ таков: «Да ты можешь увидеть Его в себе, увидеть духовно, если со всем своим покаянием и смирением, с болью душевной, ты обратишь к Нему свою молитву: „Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя“».
Фрагменты текстов святителя Григория, изложенные для собраний молодёжи Духовного центра митрополичьего собора Салоник
Жизнь во Христе согласно учению святителя Григория Паламы
Фрагменты текстов святителя Григория, изложенные для собраний молодёжи Духовного центра митрополичьего собора Салоник
Под ред. архим. Мефодия (Алексиу) 2-е изд.
М.: Орфограф, 2018. 224 с .: ил.
ISBN 978-5-9909754-2-2
Жизнь во Христе согласно учению святителя Григория Паламы - Содержание
Предисловие к русскому изданию
Предисловие к греческому изданию Высокопреосвященного митрополита Фессалоникийского Анфима
Святитель Григорий Палама и митрополичий собор города Салоники, освящённый в его честь
Введение
Духовное наследие святителя Григория Паламы и вневременность его учения
Послание к своей Церкви
О мире между собой
Проповедь о естественных и богословских, нравственных и практических вопросах
Проповедь о вере в Бога и доверии Ему
Проповедь о добродетелях и противоположных им страстях
Проповедь о молитве и сердечной чистоте
Проповедь о Божественных энергиях
Проповедь на Введение во Святая Святых Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
Проповедь на Благовещение Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
Проповедь о святых и страшных Тайнах Христовых, произнесённая за четыре дня до Христова Рождества
Проповедь на спасительное по плоти Рождество Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Проповедь, произнесённая на святой праздник Богоявления
Проповедь о деле человеческого спасения, совершённом благодаря воплощению Господа нашего Иисуса Христа
Проповедь на Евангелие о десяти прокажённых
Проповедь на Сретение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Проповедь на Евангелие о хананейской женщине
Проповедь на Господню притчу о блудном сыне
О смерти. (Отрывок из проповеди на Крестном Ходе 1 августа)
Проповедь на Евангелие о Втором Пришествии Христовом
Проповедь о посте
Проповедь о Честном и Животворящем Кресте
Проповедь в Неделю четвёртую Великого поста
Проповедь в Неделю пятую Великого поста
Проповедь в Великую Субботу
Проповедь на Вознесение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Проповедь о явлении и раздаянии Святого Духа в день Пятидесятницы
Проповедь об исхождении Святого Духа
Проповедь о святых
Проповедь в Неделю всех святых
Проповедь на праздник святых и верховных апостолов Петра и Павла
Проповедь на Евангелие в Неделю 9-ю по Пятидесятнице, об искушении Петра и хождении по воде
Проповедь на всечестное Успение Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
Проповедь, произнесённая во время жатвы, в которой говорится и о жатве духовной
Проповедь на Евангелие от Матфея о двух исцелённых слепцах
Слово на житие преподобного и богоносного отца нашего Петра, подвизавшегося на Святой Горе Афонской
Об искушениях
К тем, кто смущается разнообразными скорбями, в которые в падает
О подвиге чистой молитвы и о её плодах
Слово первое в защиту священнобезмолвствующих. О Свете, Божественном просвещении, священном блаженстве и совершенстве во Христе
Слово второе в защиту священнобезмолвствующих. О молитве
Письмо к монахине Ксении о жизни во Христе
Письмо к монахине Ксении о страстях и добродетели
Письмо к монахине Ксении об опыте Божественного Света
