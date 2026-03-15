Сборник «Памятники древнехристианской письменности», включающий труды святого Иустина Философа, Игнатия Богоносца, Поликарпа Смирнского и «Послание к Диогнету», представляет собой уникальное свидетельство эпохи мужей апостольских и ранних апологетов. Основная идея этой антологии — показать процесс становления церковного вероучения, иерархии и защиты христианства перед лицом враждебного античного мира. Эти тексты являются связующим звеном между эпохой Нового Завета и периодом Вселенских соборов, демонстрируя, как первые поколения христиан осмысляли свою веру, устройство общин и готовность к мученичеству за имя Христа.

Содержательная часть книги охватывает различные жанры: от глубоких философских апологий Иустина, стремящегося найти точки соприкосновения между христианством и греческой мыслью, до пламенных посланий Игнатия Антиохийского, написанных по пути на казнь в Рим. В письмах Игнатия закладываются основы учения о епископате и реальном присутствии Христа в Евхаристии, в то время как послание Поликарпа Смирнского являет образец пастырской заботы и верности преданию. Особое место занимает «Послание к Диогнету» — жемчужина раннехристианской литературы, дающая возвышенное описание жизни христиан как «души мира», которые, живя на земле, имеют свое жительство на небесах.

Текст памятников отличается искренностью, духовной силой и поразительной исторической достоверностью. Читатель получает возможность увидеть христианство не как застывшую догму, а как живое, динамичное движение, способное отвечать на вызовы интеллектуалов и сохранять единство под давлением государственных гонений. Издание снабжено необходимыми комментариями, которые помогают понять исторический контекст и теологическую значимость каждого документа. Это чтение является обязательным для каждого, кто хочет изучить истоки церковной традиции и понять, какими смыслами была наполнена жизнь первых последователей Христа в первые два столетия нашей эры.

Памятники древнехристианской письменности - Святой Иустин Философ и Мученик, Святой Игнатий Богоносец, Святой Поликарп Смирнский, Послание к Диогнету

Москва: Храм святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана на Маросейке, 2005. – 258 с.

ISBN 5-89747-062-6

Памятники древнехристианской письменности – Содержание

Протоиерей Петр Преображенский. О святом Иустине Философе и Мученике и его апологиях

Святой Иустин Философ и Мученик

АПОЛОГИЯ ПЕРВАЯ, представленная в пользу христиан Антонину Благочестивому

АПОЛОГИЯ ВТОРАЯ, представленная в пользу христиан Римскому сенату

Протоиерей Петр Преображенский. О святом Игнатии Антиохийском и его посланиях

Протоиерей Георгий Флоровский. Святой Игнатий Антиохийский

Святой Игнатий Богоносец. Послания

К ЕФЕСЯНАМ Глава I Похвала ефесянам за их посольство и похвала Онисиму .. Глава II Похвала прочим лицам посольства Глава III Игнатий не гордостью, но любовью побуждается увещевать к единению с епископом Глава IV Подражайте единению пресвитеров с епископом Глава V Важность единения церковного Глава VI Смотрите на епископа, как на Самого Христа Глава VII Бегайте еретиков. Един есть врач Христос-Богочеловек Глава VIII Вы велики и духовны Глава IX Вы не внимали ложным учителям Глава X Молитесь за других, будьте кротки и смиренномудры Глава XI Последние времена — будем бояться Господа Глава XII Похвала ефесянам Глава XIII Чаще собирайтесь для богослужения Глава XIV Храните веру и любовь и на деле показывайте себя христианами Глава XV Не словами только, но и молчанием будем исповедовать Господа Глава XVI Растлевающие веру ложным учением пойдут в огонь вечный Глава XVII Остерегайтесь ложных учений еретиков Глава XVIII Слава Креста. Рождение и крещение Христа Глава XIX Три таинства Глава XX Я еще буду писать вам Глава XXI Молитесь за меня и Церковь Сирийскую

К МАГНЕЗИЙЦАМ Глава I Повод к посланию Глава II Радость о посланных из Магнезии Глава III Почитайте вашего юного епископа Глава IV Нехорошо некоторые действуют без епископа Глава V Такие люди не имеют признака христиан, любви, и не умерщвляют своих страстей Глава VI Храните согласие Глава VII Ничего не делайте без епископа и пресвитеров, будьте единый храм Божий Глава VIII Удаляйтесь от ложных учений иудействующих Глава IX Будем жить со Христом Глава X Не иудействуйте Глава XI Ради предостережения пишу это вам Глава XII Вы лучше меня Глава XIII Утверждайтесь в вере и единении Глава XIV Молитесь за меня и Церковь Сирийскую Глава XV Приветствуют вас христиане Ефесской и прочих Церквей

К ТРАЛЛИЙЦАМ Глава I Мне стали известны достоинства ваши чрез епископа Поливия Глава II Повинуйтесь епископу, пресвитерам и диаконам Глава III Почитайте диаконов, епископа и пресвитеров Глава IV Я имею нужду в смирении Глава V Я не преподам вам возвышенных учений! Глава VI Удаляйтесь от яда еретиков Глава VII Берегитесь от еретиков Глава VIII Против козней диавола укрепляйтесь кротостью, верой и любовью Глава IX Не слушайте отвергающих Христа, истинно родившегося, умершего и воскресшего Глава X Если Христос страдал неистинно, то я напрасно ношу узы Глава XI Бегайте смертоносных произрастаний еретиков Глава XII Пребывайте в единении и любви Глава XIII Молитесь за Церковь Сирийскую

К РИМЛЯНАМ Глава I Надеюсь видеться с вами Глава II Не устраняйте от меня мученичества Глава III Молитесь Богу о даровании мне сил для мученического подвига Глава IV Пусть измелют меня зубы зверей Глава V Желаю умереть Глава VI Чрез смерть я достигну истинной жизни Глава VII Желаю умереть, ибо любовь моя распялась Глава VIII Окажите мне помощь свою Глава IX Молитесь за Церковь Сирийскую Глава X Заключение

К ФИЛАДЕЛЬФИЙЦАМ Глава I Похвала епископу Глава II Храните единение с епископом и удаляйтесь ложных учений Глава III Удаляйтесь отделяющихся от единства Церкви Глава IV Имейте одну Евхаристию Глава V Я прибегаю к Евангелию и апостолам; будем почитать и пророков ветхозаветных Глава VI Не допускайте иудейства Глава VII По внушению Святаго Духа увещевал я вас к единению Глава VIII Старайтесь о единении Глава IX Новый Завет превосходит Ветхий Глава X Сорадуйтесь антиохийским христианам об окончании гонения Глава XI Благодарю вас, что вы благосклонно приняли моих спутников. Приветствуют вас братья в Троаде

К СМИРНЯНАМ Глава I Прославляю Бога за веру вашу Глава II Христос истинно пострадал во плоти Глава III Христос и по Воскресении был во плоти Глава IV Берегитесь тех еретиков. Если бы Христос не пострадал истинно, то и я не страдал бы Глава V Опасность заблуждения докетов Глава VI Неверующий в Кровь Христову будет судим, хотя бы то был ангел. У еретиков нет и добродетелей христианских Глава VIII Ничего не делайте без епископа Глава IX Почитайте епископа. Вы утешили меня во всем Глава X Вы благосклонно приняли моих спутников: вам будет за это награда Глава XI Отправьте посла к антиохийским христианам по случаю восстановления мира Глава XII Приветствия Глава XIII Приветствия

К ПОЛИКАРПУ Глава I Похвала и увещание Глава II Продолжение увещаний Глава III Продолжение Глава IV Продолжение Глава V К чему епископ должен увещевать супругов, безбрачных и вступающих в брак Глава VI Обязанности христианской паствы Глава VII Отправьте посла к антиохийским христианам по случаю восстановления мира Глава VIII Пусть и другие Церкви отправят в Антиохию послов или письма. Приветствия



Протоиерей Петр Преображенский. О святом Поликарпе и его Послании к филиппийцам

Протоиерей Георгий Флоровский. Св. Поликарп Смирнский

Святой Поликарп Смирнский. ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ

Глава I Похвала филиппийским христианам за любовь к братьям-узникам и за твердость в вере

Глава II Увещание к добродетели

Глава III Не по гордости пишу это. Павел — ваш учитель

Глава IV Будем избегать сребролюбия и вразумлять самих себя, жен и вдов

Глава V Обязанности диаконов, юношей и дев

Глава VI Обязанности пресвитеров и общие обязанности

Глава VII Избегайте докетов и пребывайте в посте и молитве

Глава VIII Пребывайте в надежде и терпении

Глава IX Оказывайте терпение по примеру Игнатия и других

Глава X Увещание к добродетелям

Глава XI Скорблю за Валента. Остерегайтесь любостяжания

Глава XII Простите его. Бог наградит вас за добродетели. Молитесь за всех, даже за врагов

Глава XIII Я передал ваши послания антиохийцам. Посылаю вам послания Игнатия

Глава XIV Хвалю вам Кресцента

Приложение