Памятники древнехристианской письменности

Памятники древнехристианской письменности
Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Сборник «Памятники древнехристианской письменности», включающий труды святого Иустина Философа, Игнатия Богоносца, Поликарпа Смирнского и «Послание к Диогнету», представляет собой уникальное свидетельство эпохи мужей апостольских и ранних апологетов. Основная идея этой антологии — показать процесс становления церковного вероучения, иерархии и защиты христианства перед лицом враждебного античного мира. Эти тексты являются связующим звеном между эпохой Нового Завета и периодом Вселенских соборов, демонстрируя, как первые поколения христиан осмысляли свою веру, устройство общин и готовность к мученичеству за имя Христа.

Содержательная часть книги охватывает различные жанры: от глубоких философских апологий Иустина, стремящегося найти точки соприкосновения между христианством и греческой мыслью, до пламенных посланий Игнатия Антиохийского, написанных по пути на казнь в Рим. В письмах Игнатия закладываются основы учения о епископате и реальном присутствии Христа в Евхаристии, в то время как послание Поликарпа Смирнского являет образец пастырской заботы и верности преданию. Особое место занимает «Послание к Диогнету» — жемчужина раннехристианской литературы, дающая возвышенное описание жизни христиан как «души мира», которые, живя на земле, имеют свое жительство на небесах.

Текст памятников отличается искренностью, духовной силой и поразительной исторической достоверностью. Читатель получает возможность увидеть христианство не как застывшую догму, а как живое, динамичное движение, способное отвечать на вызовы интеллектуалов и сохранять единство под давлением государственных гонений. Издание снабжено необходимыми комментариями, которые помогают понять исторический контекст и теологическую значимость каждого документа. Это чтение является обязательным для каждого, кто хочет изучить истоки церковной традиции и понять, какими смыслами была наполнена жизнь первых последователей Христа в первые два столетия нашей эры.

Памятники древнехристианской письменности - Святой Иустин Философ и Мученик, Святой Игнатий Богоносец, Святой Поликарп Смирнский, Послание к Диогнету

Москва: Храм святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана на Маросейке, 2005. – 258 с.

ISBN 5-89747-062-6

Памятники древнехристианской письменности – Содержание

Протоиерей Петр Преображенский. О святом Иустине Философе и Мученике и его апологиях

Святой Иустин Философ и Мученик

  • АПОЛОГИЯ ПЕРВАЯ, представленная в пользу христиан Антонину Благочестивому

  • АПОЛОГИЯ ВТОРАЯ, представленная в пользу христиан Римскому сенату

Протоиерей Петр Преображенский. О святом Игнатии Антиохийском и его посланиях

Протоиерей Георгий Флоровский. Святой Игнатий Антиохийский

Святой Игнатий Богоносец. Послания

  • К ЕФЕСЯНАМ

    • Глава I Похвала ефесянам за их посольство и похвала Онисиму ..

    • Глава II Похвала прочим лицам посольства

    • Глава III Игнатий не гордостью, но любовью побуждается увещевать к единению с епископом

    • Глава IV Подражайте единению пресвитеров с епископом

    • Глава V Важность единения церковного

    • Глава VI Смотрите на епископа, как на Самого Христа

    • Глава VII Бегайте еретиков. Един есть врач Христос-Богочеловек

    • Глава VIII Вы велики и духовны

    • Глава IX Вы не внимали ложным учителям

    • Глава X Молитесь за других, будьте кротки и смиренномудры

    • Глава XI Последние времена — будем бояться Господа

    • Глава XII Похвала ефесянам

    • Глава XIII Чаще собирайтесь для богослужения

    • Глава XIV Храните веру и любовь и на деле показывайте себя христианами

    • Глава XV Не словами только, но и молчанием будем исповедовать Господа

    • Глава XVI Растлевающие веру ложным учением пойдут в огонь вечный

    • Глава XVII Остерегайтесь ложных учений еретиков

    • Глава XVIII Слава Креста. Рождение и крещение Христа

    • Глава XIX Три таинства

    • Глава XX Я еще буду писать вам

    • Глава XXI Молитесь за меня и Церковь Сирийскую

  • К МАГНЕЗИЙЦАМ

    • Глава I Повод к посланию

    • Глава II Радость о посланных из Магнезии

    • Глава III Почитайте вашего юного епископа

    • Глава IV Нехорошо некоторые действуют без епископа

    • Глава V Такие люди не имеют признака христиан, любви, и не умерщвляют своих страстей

    • Глава VI Храните согласие

    • Глава VII Ничего не делайте без епископа и пресвитеров, будьте единый храм Божий

    • Глава VIII Удаляйтесь от ложных учений иудействующих

    • Глава IX Будем жить со Христом

    • Глава X Не иудействуйте

    • Глава XI Ради предостережения пишу это вам

    • Глава XII Вы лучше меня

    • Глава XIII Утверждайтесь в вере и единении

    • Глава XIV Молитесь за меня и Церковь Сирийскую

    • Глава XV Приветствуют вас христиане Ефесской и прочих Церквей

  • К ТРАЛЛИЙЦАМ

    • Глава I Мне стали известны достоинства ваши чрез епископа Поливия

    • Глава II Повинуйтесь епископу, пресвитерам и диаконам

    • Глава III Почитайте диаконов, епископа и пресвитеров

    • Глава IV Я имею нужду в смирении

    • Глава V Я не преподам вам возвышенных учений!

    • Глава VI Удаляйтесь от яда еретиков

    • Глава VII Берегитесь от еретиков

    • Глава VIII Против козней диавола укрепляйтесь кротостью, верой и любовью

    • Глава IX Не слушайте отвергающих Христа, истинно родившегося, умершего и воскресшего

    • Глава X Если Христос страдал неистинно, то я напрасно ношу узы

    • Глава XI Бегайте смертоносных произрастаний еретиков

    • Глава XII Пребывайте в единении и любви

    • Глава XIII Молитесь за Церковь Сирийскую

  • К РИМЛЯНАМ

    • Глава I Надеюсь видеться с вами

    • Глава II Не устраняйте от меня мученичества

    • Глава III Молитесь Богу о даровании мне сил для мученического подвига

    • Глава IV Пусть измелют меня зубы зверей

    • Глава V Желаю умереть

    • Глава VI Чрез смерть я достигну истинной жизни

    • Глава VII Желаю умереть, ибо любовь моя распялась

    • Глава VIII Окажите мне помощь свою

    • Глава IX Молитесь за Церковь Сирийскую

    • Глава X Заключение

  • К ФИЛАДЕЛЬФИЙЦАМ

    • Глава I Похвала епископу

    • Глава II Храните единение с епископом и удаляйтесь ложных учений

    • Глава III Удаляйтесь отделяющихся от единства Церкви

    • Глава IV Имейте одну Евхаристию

    • Глава V Я прибегаю к Евангелию и апостолам; будем почитать и пророков ветхозаветных

    • Глава VI Не допускайте иудейства

    • Глава VII По внушению Святаго Духа увещевал я вас к единению

    • Глава VIII Старайтесь о единении

    • Глава IX Новый Завет превосходит Ветхий

    • Глава X Сорадуйтесь антиохийским христианам об окончании гонения

    • Глава XI Благодарю вас, что вы благосклонно приняли моих спутников. Приветствуют вас братья в Троаде

  • К СМИРНЯНАМ

    • Глава I Прославляю Бога за веру вашу

    • Глава II Христос истинно пострадал во плоти

    • Глава III Христос и по Воскресении был во плоти

    • Глава IV Берегитесь тех еретиков. Если бы Христос не пострадал истинно, то и я не страдал бы

    • Глава V Опасность заблуждения докетов

    • Глава VI Неверующий в Кровь Христову будет судим, хотя бы то был ангел. У еретиков нет и добродетелей христианских

    • Глава VIII Ничего не делайте без епископа

    • Глава IX Почитайте епископа. Вы утешили меня во всем

    • Глава X Вы благосклонно приняли моих спутников: вам будет за это награда

    • Глава XI Отправьте посла к антиохийским христианам по случаю восстановления мира

    • Глава XII Приветствия

    • Глава XIII Приветствия

  • К ПОЛИКАРПУ

    • Глава I Похвала и увещание

    • Глава II Продолжение увещаний

    • Глава III Продолжение

    • Глава IV Продолжение

    • Глава V К чему епископ должен увещевать супругов, безбрачных и вступающих в брак

    • Глава VI Обязанности христианской паствы

    • Глава VII Отправьте посла к антиохийским христианам по случаю восстановления мира

    • Глава VIII Пусть и другие Церкви отправят в Антиохию послов или письма. Приветствия

Протоиерей Петр Преображенский. О святом Поликарпе и его Послании к филиппийцам

Протоиерей Георгий Флоровский. Св. Поликарп Смирнский

Святой Поликарп Смирнский. ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ

  • Глава I Похвала филиппийским христианам за любовь к братьям-узникам и за твердость в вере

  • Глава II Увещание к добродетели

  • Глава III Не по гордости пишу это. Павел — ваш учитель

  • Глава IV Будем избегать сребролюбия и вразумлять самих себя, жен и вдов

  • Глава V Обязанности диаконов, юношей и дев

  • Глава VI Обязанности пресвитеров и общие обязанности

  • Глава VII Избегайте докетов и пребывайте в посте и молитве

  • Глава VIII Пребывайте в надежде и терпении

  • Глава IX Оказывайте терпение по примеру Игнатия и других

  • Глава X Увещание к добродетелям

  • Глава XI Скорблю за Валента. Остерегайтесь любостяжания

  • Глава XII Простите его. Бог наградит вас за добродетели. Молитесь за всех, даже за врагов

  • Глава XIII Я передал ваши послания антиохийцам. Посылаю вам послания Игнатия

  • Глава XIV Хвалю вам Кресцента

Приложение

  • Протоиерей Петр Преображенский. О послании к Диогнету

  • ПОСЛАНИЕ К ДИОГНЕТУ

