Памятники древнехристианской письменности
Сборник «Памятники древнехристианской письменности», включающий труды святого Иустина Философа, Игнатия Богоносца, Поликарпа Смирнского и «Послание к Диогнету», представляет собой уникальное свидетельство эпохи мужей апостольских и ранних апологетов. Основная идея этой антологии — показать процесс становления церковного вероучения, иерархии и защиты христианства перед лицом враждебного античного мира. Эти тексты являются связующим звеном между эпохой Нового Завета и периодом Вселенских соборов, демонстрируя, как первые поколения христиан осмысляли свою веру, устройство общин и готовность к мученичеству за имя Христа.
Содержательная часть книги охватывает различные жанры: от глубоких философских апологий Иустина, стремящегося найти точки соприкосновения между христианством и греческой мыслью, до пламенных посланий Игнатия Антиохийского, написанных по пути на казнь в Рим. В письмах Игнатия закладываются основы учения о епископате и реальном присутствии Христа в Евхаристии, в то время как послание Поликарпа Смирнского являет образец пастырской заботы и верности преданию. Особое место занимает «Послание к Диогнету» — жемчужина раннехристианской литературы, дающая возвышенное описание жизни христиан как «души мира», которые, живя на земле, имеют свое жительство на небесах.
Текст памятников отличается искренностью, духовной силой и поразительной исторической достоверностью. Читатель получает возможность увидеть христианство не как застывшую догму, а как живое, динамичное движение, способное отвечать на вызовы интеллектуалов и сохранять единство под давлением государственных гонений. Издание снабжено необходимыми комментариями, которые помогают понять исторический контекст и теологическую значимость каждого документа. Это чтение является обязательным для каждого, кто хочет изучить истоки церковной традиции и понять, какими смыслами была наполнена жизнь первых последователей Христа в первые два столетия нашей эры.
Памятники древнехристианской письменности - Святой Иустин Философ и Мученик, Святой Игнатий Богоносец, Святой Поликарп Смирнский, Послание к Диогнету
Москва: Храм святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана на Маросейке, 2005. – 258 с.
ISBN 5-89747-062-6
Памятники древнехристианской письменности – Содержание
Протоиерей Петр Преображенский. О святом Иустине Философе и Мученике и его апологиях
Святой Иустин Философ и Мученик
АПОЛОГИЯ ПЕРВАЯ, представленная в пользу христиан Антонину Благочестивому
АПОЛОГИЯ ВТОРАЯ, представленная в пользу христиан Римскому сенату
Протоиерей Петр Преображенский. О святом Игнатии Антиохийском и его посланиях
Протоиерей Георгий Флоровский. Святой Игнатий Антиохийский
Святой Игнатий Богоносец. Послания
К ЕФЕСЯНАМ
Глава I Похвала ефесянам за их посольство и похвала Онисиму ..
Глава II Похвала прочим лицам посольства
Глава III Игнатий не гордостью, но любовью побуждается увещевать к единению с епископом
Глава IV Подражайте единению пресвитеров с епископом
Глава V Важность единения церковного
Глава VI Смотрите на епископа, как на Самого Христа
Глава VII Бегайте еретиков. Един есть врач Христос-Богочеловек
Глава VIII Вы велики и духовны
Глава IX Вы не внимали ложным учителям
Глава X Молитесь за других, будьте кротки и смиренномудры
Глава XI Последние времена — будем бояться Господа
Глава XII Похвала ефесянам
Глава XIII Чаще собирайтесь для богослужения
Глава XIV Храните веру и любовь и на деле показывайте себя христианами
Глава XV Не словами только, но и молчанием будем исповедовать Господа
Глава XVI Растлевающие веру ложным учением пойдут в огонь вечный
Глава XVII Остерегайтесь ложных учений еретиков
Глава XVIII Слава Креста. Рождение и крещение Христа
Глава XIX Три таинства
Глава XX Я еще буду писать вам
Глава XXI Молитесь за меня и Церковь Сирийскую
К МАГНЕЗИЙЦАМ
Глава I Повод к посланию
Глава II Радость о посланных из Магнезии
Глава III Почитайте вашего юного епископа
Глава IV Нехорошо некоторые действуют без епископа
Глава V Такие люди не имеют признака христиан, любви, и не умерщвляют своих страстей
Глава VI Храните согласие
Глава VII Ничего не делайте без епископа и пресвитеров, будьте единый храм Божий
Глава VIII Удаляйтесь от ложных учений иудействующих
Глава IX Будем жить со Христом
Глава X Не иудействуйте
Глава XI Ради предостережения пишу это вам
Глава XII Вы лучше меня
Глава XIII Утверждайтесь в вере и единении
Глава XIV Молитесь за меня и Церковь Сирийскую
Глава XV Приветствуют вас христиане Ефесской и прочих Церквей
К ТРАЛЛИЙЦАМ
Глава I Мне стали известны достоинства ваши чрез епископа Поливия
Глава II Повинуйтесь епископу, пресвитерам и диаконам
Глава III Почитайте диаконов, епископа и пресвитеров
Глава IV Я имею нужду в смирении
Глава V Я не преподам вам возвышенных учений!
Глава VI Удаляйтесь от яда еретиков
Глава VII Берегитесь от еретиков
Глава VIII Против козней диавола укрепляйтесь кротостью, верой и любовью
Глава IX Не слушайте отвергающих Христа, истинно родившегося, умершего и воскресшего
Глава X Если Христос страдал неистинно, то я напрасно ношу узы
Глава XI Бегайте смертоносных произрастаний еретиков
Глава XII Пребывайте в единении и любви
Глава XIII Молитесь за Церковь Сирийскую
К РИМЛЯНАМ
Глава I Надеюсь видеться с вами
Глава II Не устраняйте от меня мученичества
Глава III Молитесь Богу о даровании мне сил для мученического подвига
Глава IV Пусть измелют меня зубы зверей
Глава V Желаю умереть
Глава VI Чрез смерть я достигну истинной жизни
Глава VII Желаю умереть, ибо любовь моя распялась
Глава VIII Окажите мне помощь свою
Глава IX Молитесь за Церковь Сирийскую
Глава X Заключение
К ФИЛАДЕЛЬФИЙЦАМ
Глава I Похвала епископу
Глава II Храните единение с епископом и удаляйтесь ложных учений
Глава III Удаляйтесь отделяющихся от единства Церкви
Глава IV Имейте одну Евхаристию
Глава V Я прибегаю к Евангелию и апостолам; будем почитать и пророков ветхозаветных
Глава VI Не допускайте иудейства
Глава VII По внушению Святаго Духа увещевал я вас к единению
Глава VIII Старайтесь о единении
Глава IX Новый Завет превосходит Ветхий
Глава X Сорадуйтесь антиохийским христианам об окончании гонения
Глава XI Благодарю вас, что вы благосклонно приняли моих спутников. Приветствуют вас братья в Троаде
К СМИРНЯНАМ
Глава I Прославляю Бога за веру вашу
Глава II Христос истинно пострадал во плоти
Глава III Христос и по Воскресении был во плоти
Глава IV Берегитесь тех еретиков. Если бы Христос не пострадал истинно, то и я не страдал бы
Глава V Опасность заблуждения докетов
Глава VI Неверующий в Кровь Христову будет судим, хотя бы то был ангел. У еретиков нет и добродетелей христианских
Глава VIII Ничего не делайте без епископа
Глава IX Почитайте епископа. Вы утешили меня во всем
Глава X Вы благосклонно приняли моих спутников: вам будет за это награда
Глава XI Отправьте посла к антиохийским христианам по случаю восстановления мира
Глава XII Приветствия
Глава XIII Приветствия
К ПОЛИКАРПУ
Глава I Похвала и увещание
Глава II Продолжение увещаний
Глава III Продолжение
Глава IV Продолжение
Глава V К чему епископ должен увещевать супругов, безбрачных и вступающих в брак
Глава VI Обязанности христианской паствы
Глава VII Отправьте посла к антиохийским христианам по случаю восстановления мира
Глава VIII Пусть и другие Церкви отправят в Антиохию послов или письма. Приветствия
Протоиерей Петр Преображенский. О святом Поликарпе и его Послании к филиппийцам
Протоиерей Георгий Флоровский. Св. Поликарп Смирнский
Святой Поликарп Смирнский. ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ
Глава I Похвала филиппийским христианам за любовь к братьям-узникам и за твердость в вере
Глава II Увещание к добродетели
Глава III Не по гордости пишу это. Павел — ваш учитель
Глава IV Будем избегать сребролюбия и вразумлять самих себя, жен и вдов
Глава V Обязанности диаконов, юношей и дев
Глава VI Обязанности пресвитеров и общие обязанности
Глава VII Избегайте докетов и пребывайте в посте и молитве
Глава VIII Пребывайте в надежде и терпении
Глава IX Оказывайте терпение по примеру Игнатия и других
Глава X Увещание к добродетелям
Глава XI Скорблю за Валента. Остерегайтесь любостяжания
Глава XII Простите его. Бог наградит вас за добродетели. Молитесь за всех, даже за врагов
Глава XIII Я передал ваши послания антиохийцам. Посылаю вам послания Игнатия
Глава XIV Хвалю вам Кресцента
Приложение
Протоиерей Петр Преображенский. О послании к Диогнету
ПОСЛАНИЕ К ДИОГНЕТУ
