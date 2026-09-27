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Памятники византийской литературы – Том I

Памятники византийской литературы – Том I
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Philology Literature

Тысячелетняя византийская культура представляет одну из важнейших страниц мировой цивилизации: продолжая античную греческую традицию, она одновременно становится началом средневековой культуры. Возникнув на греческой основе, Византия находилась в постоянном взаимодействии с грузинским, армянским, славянским, арабским и персидским мирами, что отразилось в ее литературе, искусстве и интеллектуальной жизни.

Первый том собрания представляет византийскую прозу и поэзию IV — первой половины IX века в хронологической и жанровой перспективе. В книгу включены памятники патристики, агиографии, историографии, философской и эпистолярной прозы, эпиграмматики и гимнографии — от Афанасия Александрийского, каппадокийцев и Иоанна Златоуста до Прокопия Кесарийского, Романа Сладкопевца, Иоанна Дамаскина, Феофана и Касии. Издание является первым переизданием академических «Памятников византийской литературы», опубликованных в 1968–1969 годах.

Памятники византийской литературы – Том I: IV–IX века

Отв. ред. Л. А. Фрейберг. – М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 2025. – Т. 1. – 448 с.: ил.
ISBN 978-5-906543-27-1
ISBN 978-5-906543-28-8 (Т. 1)

Памятники византийской литературы – Содержание

  • От редакции

  • Византийская литература IV–VI вв.

    • I

    • II

  • Афанасий Александрийский

    • Жизнь и учение праведного отца нашего Антония, описанные святым отцом нашим Афанасием, епископом Александрии, в послании к монахам, находящимся в чужих странах

  • Василий Кесарийский

    • Девять бесед на Шестоднев

    • Гомилия на псалом I

    • О том, как молодым людям извлечь пользу из языческих книг

    • Письма

  • Григорий Назианзин

    • Эпиграммы

    • Гимн Христу

    • Жалобы

    • Молитва в болезни

    • Плач

    • На Максима

    • Письма

    • Из надгробной речи Василию Великому, архиепископу Кесарии Каппадокийской (отрывки)

    • Вторая обличительная речь против императора Юлиана (отрывки)

  • Григорий Нисский

    • Толкования к надписаниям псалмов (О смысле музыки)

  • Иоанн Златоуст

    • Гомилия на Евтропия — евнуха, патриция и консула

    • Гомилия «Когда Сатурнин и Аврелиан были изгнаны, а Гайна вышел из города, и о сребролюбии»

    • Письма

  • Синесий

    • Гимны

    • Египетские рассказы, или О промысле (отрывки)

  • Палладий Еленопольский

    • Лавсаик

  • Феодорит Кирский

    • Повесть о людях, преданных Богу, или О подвижнической жизни

  • Императрица Евдокия (Афинаида)

    • О святом Киприане

  • Христодор Коптийский

    • Описание изваяний в общественном гимнасии, который именуется «Зевксипповым» (отрывки)

  • Нонн из Панополиса

    • Переложение «Евангелия от Иоанна»

  • Последние язычники (V–VI вв.)

    • Прокл Диадох

      • Гимн Музам

    • Олимпиодор

      • На «Федона» Платона

    • Евнапий

      • Жизнеописания софистов

    • Хорикий

      • Речь в защиту тех, кто воспроизводит жизнь в театре Диониса (отрывки)

    • Эней Софист

      • Письма

  • Византийские эпиграммы

    • Стихотворная обработка евангельских рассказов

    • Христианские рассуждения и посвящения

    • Посвящения языческие

    • Посвящения вне религии

    • Надписи и надгробия христианские

  • Агафий Миринейский

    • Эпиграммы

  • Кирилл Скифопольский

    • Житие святого Иоанна, епископа и молчальника лавры преподобного Саввы

  • Иоанн Малала

    • Летопись. Книга V. О временах Троянских

  • Прокопий Кесарийский

    • Война с готами

    • Тайная история

  • Роман Сладкопевец

    • На усопших

    • О предательстве Иудином

  • Иоанн IV, патриарх Константинопольский

    • Предписания монаху

  • Византийская литература VII — первой половины IX в.

  • Иоанн Мосх

    • Луг духовный

  • Георгий Писида

    • Судьба

  • Патриарх Сергий

    • Акафист Матери Божией

  • Леонтий из Неаполиса

    • Из жития святого Симеона, Христа ради юродивого

    • Из жития святого Иоанна Милостивого

  • Феофилакт Симокатта

    • Письма

  • Житие Филарета Милостивого

    • Жизнь и деяния святого отца нашего Филарета Милостивого

  • Игнатий

    • Житие и похвальное слово святого отца нашего и чудотворца Георгия, архиепископа Амастридского

    • «Эзоповы басни» Бабрия в ямбических четверостишиях

  • Иоанн Дамаскин

    • Источник знания. Отрывки из «Философских глав»

    • Ямбический канон на Рождество Христово

    • Из Пасхального канона (песнь 8)

    • Идиомелон на последование отпевания, приписываемый Иоанну Дамаскину

  • Феодор Студийский

    • Молитва перед сном

    • К монастырскому повару

  • Феофан

    • Хронография

  • Роман «Варлаам и Иоасаф»

    • Душеполезная повесть о жизни достославных и блаженных Варлаама и Иоасафа, принесенная из внутренней части Эфиопской страны, называемой Индией, в Святой Град монахом Иоанном, мужем почтенным и добродетельным, иноком монастыря Святого Саввы

  • Сказание о сорока двух аморийских мучениках

    • Мучение святых сорока двух мучеников

  • Житие Стефана Сурожского

    • В тот же день память преподобного отца нашего Стефана Исповедника, архиепископа Сурожского

  • Касия

    • Гномические одностишия, эпиграммы и гномы

  • Список сокращений

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Rating 5.0 / 5
Added 27.09.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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