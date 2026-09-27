Тысячелетняя византийская культура представляет одну из важнейших страниц мировой цивилизации: продолжая античную греческую традицию, она одновременно становится началом средневековой культуры. Возникнув на греческой основе, Византия находилась в постоянном взаимодействии с грузинским, армянским, славянским, арабским и персидским мирами, что отразилось в ее литературе, искусстве и интеллектуальной жизни.

Первый том собрания представляет византийскую прозу и поэзию IV — первой половины IX века в хронологической и жанровой перспективе. В книгу включены памятники патристики, агиографии, историографии, философской и эпистолярной прозы, эпиграмматики и гимнографии — от Афанасия Александрийского, каппадокийцев и Иоанна Златоуста до Прокопия Кесарийского, Романа Сладкопевца, Иоанна Дамаскина, Феофана и Касии. Издание является первым переизданием академических «Памятников византийской литературы», опубликованных в 1968–1969 годах.

Памятники византийской литературы – Том I: IV–IX века

Отв. ред. Л. А. Фрейберг. – М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 2025. – Т. 1. – 448 с.: ил.

ISBN 978-5-906543-27-1

ISBN 978-5-906543-28-8 (Т. 1)

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