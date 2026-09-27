Памятники византийской литературы – Том I
Тысячелетняя византийская культура представляет одну из важнейших страниц мировой цивилизации: продолжая античную греческую традицию, она одновременно становится началом средневековой культуры. Возникнув на греческой основе, Византия находилась в постоянном взаимодействии с грузинским, армянским, славянским, арабским и персидским мирами, что отразилось в ее литературе, искусстве и интеллектуальной жизни.
Первый том собрания представляет византийскую прозу и поэзию IV — первой половины IX века в хронологической и жанровой перспективе. В книгу включены памятники патристики, агиографии, историографии, философской и эпистолярной прозы, эпиграмматики и гимнографии — от Афанасия Александрийского, каппадокийцев и Иоанна Златоуста до Прокопия Кесарийского, Романа Сладкопевца, Иоанна Дамаскина, Феофана и Касии. Издание является первым переизданием академических «Памятников византийской литературы», опубликованных в 1968–1969 годах.
Памятники византийской литературы – Том I: IV–IX века
Отв. ред. Л. А. Фрейберг. – М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 2025. – Т. 1. – 448 с.: ил.
ISBN 978-5-906543-27-1
ISBN 978-5-906543-28-8 (Т. 1)
Памятники византийской литературы – Содержание
От редакции
Византийская литература IV–VI вв.
I
II
Афанасий Александрийский
Жизнь и учение праведного отца нашего Антония, описанные святым отцом нашим Афанасием, епископом Александрии, в послании к монахам, находящимся в чужих странах
Василий Кесарийский
Девять бесед на Шестоднев
Гомилия на псалом I
О том, как молодым людям извлечь пользу из языческих книг
Письма
Григорий Назианзин
Эпиграммы
Гимн Христу
Жалобы
Молитва в болезни
Плач
На Максима
Письма
Из надгробной речи Василию Великому, архиепископу Кесарии Каппадокийской (отрывки)
Вторая обличительная речь против императора Юлиана (отрывки)
Григорий Нисский
Толкования к надписаниям псалмов (О смысле музыки)
Иоанн Златоуст
Гомилия на Евтропия — евнуха, патриция и консула
Гомилия «Когда Сатурнин и Аврелиан были изгнаны, а Гайна вышел из города, и о сребролюбии»
Письма
Синесий
Гимны
Египетские рассказы, или О промысле (отрывки)
Палладий Еленопольский
Лавсаик
Феодорит Кирский
Повесть о людях, преданных Богу, или О подвижнической жизни
Императрица Евдокия (Афинаида)
О святом Киприане
Христодор Коптийский
Описание изваяний в общественном гимнасии, который именуется «Зевксипповым» (отрывки)
Нонн из Панополиса
Переложение «Евангелия от Иоанна»
Последние язычники (V–VI вв.)
Прокл Диадох
Гимн Музам
Олимпиодор
На «Федона» Платона
Евнапий
Жизнеописания софистов
Хорикий
Речь в защиту тех, кто воспроизводит жизнь в театре Диониса (отрывки)
Эней Софист
Письма
Византийские эпиграммы
Стихотворная обработка евангельских рассказов
Христианские рассуждения и посвящения
Посвящения языческие
Посвящения вне религии
Надписи и надгробия христианские
Агафий Миринейский
Эпиграммы
Кирилл Скифопольский
Житие святого Иоанна, епископа и молчальника лавры преподобного Саввы
Иоанн Малала
Летопись. Книга V. О временах Троянских
Прокопий Кесарийский
Война с готами
Тайная история
Роман Сладкопевец
На усопших
О предательстве Иудином
Иоанн IV, патриарх Константинопольский
Предписания монаху
Византийская литература VII — первой половины IX в.
Иоанн Мосх
Луг духовный
Георгий Писида
Судьба
Патриарх Сергий
Акафист Матери Божией
Леонтий из Неаполиса
Из жития святого Симеона, Христа ради юродивого
Из жития святого Иоанна Милостивого
Феофилакт Симокатта
Письма
Житие Филарета Милостивого
Жизнь и деяния святого отца нашего Филарета Милостивого
Игнатий
Житие и похвальное слово святого отца нашего и чудотворца Георгия, архиепископа Амастридского
«Эзоповы басни» Бабрия в ямбических четверостишиях
Иоанн Дамаскин
Источник знания. Отрывки из «Философских глав»
Ямбический канон на Рождество Христово
Из Пасхального канона (песнь 8)
Идиомелон на последование отпевания, приписываемый Иоанну Дамаскину
Феодор Студийский
Молитва перед сном
К монастырскому повару
Феофан
Хронография
Роман «Варлаам и Иоасаф»
Душеполезная повесть о жизни достославных и блаженных Варлаама и Иоасафа, принесенная из внутренней части Эфиопской страны, называемой Индией, в Святой Град монахом Иоанном, мужем почтенным и добродетельным, иноком монастыря Святого Саввы
Сказание о сорока двух аморийских мучениках
Мучение святых сорока двух мучеников
Житие Стефана Сурожского
В тот же день память преподобного отца нашего Стефана Исповедника, архиепископа Сурожского
Касия
Гномические одностишия, эпиграммы и гномы
Список сокращений
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