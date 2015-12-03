Святоотеческая экзегеза — одна из самых важных и центральных областей православного богословия. Как все это богословие нераздельно и неслиянно соединяет в себе апофатику и катафатику, так подобное же единство проявляется в толкованиях святых отцов. С одной стороны, они все пронизаны таинственностью и по сути своей представляют нередко неразгаданную (иногда и неразгадываемую) тайну Боговедения, а, с другой, в них можно констатировать ряд обычных филологических приемов и герменевтических методов.

К сожалению, такое уникальное сочетание и благозвучная гармония непостижимого и постигаемого в святоотеческой экзегезе редко улавливается современными исследователями, которые обычно пытаются перевести их антиномическое созвучие в горизонтальную плоскость дискурсивного мышления. Представляемая книга И. Ф. Панагопулоса является в этом плане замечательным исключением.

Автор ее прекрасно знаком с историей исследований в сфере библейской герменевтики, о чем свидетельствует его «Введение» к тому, и сам он осознает себя звеном в научной традиции, но, в то же время, будучи глубоко православным человеком, он ясно понимает неадекватность (и даже порочность) ряда основополагающих принципов, которые доминировали и, к сожалению, до сих пор доминируют в этой традиции. В частности, он совершенно справедливо замечает: «В истории библейской герменевтики основным критерием оценки экзегетического Предания отцов долгое время оставался их метод толкования. Это был единственный вопрос, которым историки библейской герменевтики обычно занимались основательно» (с. 31—32). Данный факт проявился в весьма примитивном и совершенно неадекватном различии Александрийской и Антиохийской «школ» (термин, на наш взгляд, не очень удачный), разделяемых якобы методами толкований: аллегорического, с одной стороны, и буквально-исторического, с другой. Как совершенно корректно констатирует И.Ф. Панагопулос, «указанные взгляды являются следствием научного произвола и печального предубеждения.

Панагопулос, Иоаннис - Толкование Священного Писания у отцов Церкви - Первые три века и александрийская экзегетическая традиция до пятого века - Том 1

Пер., послесл. свящ. Максима Михайлова - М.: Перервинская православная духовная семинария, 2013. — 576 с.

ISBN 978-5-905747-02-1

Панагопулос, Иоаннис - Толкование Священного Писания у отцов Церкви - Первые три века и александрийская экзегетическая традиция до пятого века - Том 1 - Содержание

Профессор, доктор церковной истории Л. И. Сидоров Труд И. Ф. Панагопулоса «Толкование Священного Писания у отцов Церкви»

Предисловие автора

Введение

I. Экзегетическое предание отцов церкви и исследования по его истории

II. Предпосылки святоотеческой библейской герменевтики. Обзор

III. Значимость святоотеческого экзегетического Предания с точки зрения богословия

Часть I. Предыстория церковной библейской герменевтики

I. Состояние внецерковной герменевтики эпохи Нового Завета

II. Толкование Ветхого Завета в Новом. Экзегетические методы первенствующей церкви

III. Толкование Священного Писания во втором веке

Часть II. Формирование церковной герменевтики в III веке

Обзор

I. Экзегетическая традиция Александрии

II. Библейское толкование в Александрии после Оригена

III. Ранняя экзегетическая традиция Сирии и Палестины

IV. Начатки библейской герменевтики в Малой Азии

V. Начатки западной экзегетической традиции

Часть III. Окончательное формирование церковной герменевтики в IV и V веке

I. Толкование Священного Писания в трудах александрийских богословов

2. Дидим Слепец: духовное «восхождение» библейского толкования

3. Святитель Кирилл Александрийский: герменевтика богочеловеческого единства

4. Нонн Панополитанский

5. Вывод. Богословское толкование Священного Писания в трудах ранних александрийских авторов

Цитированная литература

Сведения об авторе

Послесловие переводчика

Панагопулос, Иоаннис - Толкование Священного Писания у отцов Церкви - Первые три века и александрийская экзегетическая традиция до пятого века - Том 1 - Послесловие переводчика

Особенностью представленной русскому читателю книги профессора Иоанниса Панагопулоса является обилие святоотеческих цитат, которые автор приводит, - естественно, в греческом оригинале - частью по патрологии Миня (PG), частью по изданию серии Библиотека греческих отцов (ВЕП), иногда же по западным критическим изданиям. Немалая часть текстов ранее не была переведена на русский. Поэтому необходимо вкратце изложить те принципы, которыми руководствовался переводчик при работе с этим обширным материалом. Перед переводчиком с самого начала была поставлена задача сверять отеческие цитаты с их современными критическими изданиями и унифицировать систему ссылок. За основу была взята электронная база отеческих текстов TLG. Каждая цитата сравнивалась с приведенной у Панагопулоса, и в случае принципиальных расхождений это отдельно указывалось в сносках. При этом к авторским ссылкам на PG и ВЕП в русском переводе добавлена пагинация по TLG. Подчас в критических изданиях та или иная цитата была отнесена другому автору либо отсутствовала. В первом случае указывалось ее «второе гражданство», во втором — оставлялся указанный в греческом оригинале книги адрес. Везде, где автор не цитирует дословно, пересказывая отцов своими словами, оставлены только авторские ссылки.

По мере возможности переводчик старался давать ссылки на уже имеющиеся русские переводы святых отцов. Обычно найти «русский след» удавалось при помощи патрологии Миня, поскольку в старых русских изданиях оглавление и параграфы обычно совпадают с PG. В случае сохранения в приводимой цитате прежнего русского перевода в ссылке указано: «См. рус. пер.»; в случае расхождений — «Ср. рус. пер.: ...». Из благоговения к отеческим текстам при малейшем сомнении в правильности их перевода в сносках цитата дается в греческом оригинале.

Панагопулос, Иоаннис - Толкование Священного Писания у отцов Церкви - IV-V века - Том 2 Пер., предисл. свящ. Максима Михайлова М.: Перервинская православная духовная семинария, 2015. - 456 с. ISBN 978-5-905747-07-6 Панагопулос, Иоаннис - Толкование Священного Писания у отцов Церкви - IV-V века - Том 2 - Содержание