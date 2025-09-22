В образовательном пространстве современной России в течение последних десятилетий активно обсуждается тема подготовки профессиональных теологов в системе государственного образования. Этот вопрос оказался весьма болезненным для общества в целом и для мира ученых в частности, что связано не только с объективными, но и субъективными причинами, так как здесь затрагиваются мировоззренческие позиции частных лиц и их отношение к религии как таковой. Бытует мнение, что религиозное мировоззрение свойственно прежде всего общностям Древнего мира и Средневековья.

Стало быть, всегда есть соблазн свести религию к чему-то уже исторически отдаленному, ненаучному, препятствующему прогрессу. На фоне таких рассуждений забываются те основы для интенсивного интеллектуального роста европейского общества, которые были даны именно религией, прежде всего христианской. Для значительной части общества оказалось в забвении и духовное, и интеллектуальное наследие христианской церкви. Между тем думается, что неслучайно в православной песне «Вера вечна, вера славна» поется, что христианство просветило сербский и русский народы, во многих православных молитвах содержатся просьбы именно о просвещении ума. Католический теолог Карл Ранср ставит вопрос: «Почему в наши дни можно быть христианином, не теряя при этом интеллектуальной честности ?».

На этот вопрос он дает ответ в классическом философском ракурсе, показывая, что само христианство предрасполагает человека к интеллектуальной работе, к духовному созерцанию своей сущности п сущности мира, в котором он пытается осуществить свое бытие. Стало быть, в рамках развития теологической мысли важно систематизировать хотя бы небольшую часть богословских знаний, которые можно положить в основу функционирования некоторых учебных дисциплин в системе государственного образования.

Панищев Алексей - Методология и история теологии

учебное пособие

Москва : ИНФРА-М, 2021. 242 с.

Серия "Высшее образование: Магистратура"

ISBN 978-5-16-016527-1

Панищев Алексей - Методология и история теологии - Оглавление

Введение

Глава 1. НАУКА И МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

1.1 . Понятие науки в философии и теологии

1.2. Специфика науки и черты научного познания

1.3. Модели развития науки

1.4. Законы и закономерности развития систем: диалектика и синергетика

1.5. Этика в науке

1.6. Значение теологии в развитии науки

Глава 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕОЛОГИИ КАК НАУКИ

2.1. Развитие теологии в странах Западной Европы в период поздней Античности

2.2. Развитие теологии в странах Западной Европы в эпоху Средних веков

2.3. Развитие теологии в странах Западной Европы в эпоху Нового времени

2.4. Развитие католической теологии в Западной Европе в эпоху Новейшего времени

2.5. Развитие теологии в протестантских странах Западной Европы в эпоху Новейшего времени

2.6. Развитие теологии в России

Заключение

Тестовые задания

Слисок тем для рефератов и докладов

Библиографический список