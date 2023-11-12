Самое интересное, ради чего мы берем в руки книгу — это истории! Истории цепляют, удивляют, преображают, их пересказывают, иногда истории оставляют неизгладимые следы где-то глубоко внутри. Вот и я начну с истории, которая не оставила меня равнодушным.

Эта история о человеке-эпохе, одном из наиболее популярных проповедников XX века. Его зовут Андрей Блум, но если ты о нем и слышал, то слышал как о митрополите Антонии Сурожском. Он родился в Лозанне (Швейцария), детство провел в Персии (нынешний Иран). После революции 1917 года в России семья была вынуждена эмигрировать из страны, несколько лет скиталась по Европе и в 1923 году поселилась в Париже. В 14 лет подросток, успевший повидать в жизни всякое, обратился ко Христу. Об этом и наша история.

У нашего героя было трудное детство: он долгое время жил в интернате, не имея дома. Только в выходные ему разрешалось навещать мать, ютившуюся в пансионате. В интернате дети в основном объяснялись кулаками, приходилось все время себя защищать. Когда бабушка и мама сняли небольшую квартирку в пригороде Парижа, он ощутил, что такое рай — это место, где тебя любят, ждут, понимают, куда можно в любое время прийти.

Три месяца он наслаждался новой жизнью, а потом в восприятии подростка произошла некая перемена. «Я обнаружил, — рассказывает митрополит Антоний, — что не могу выносить счастья, если в жизни нет содержания, нет цели, если жить — все равно что лакать сливки до скончания века. Меня привело в ужас бесцельное, пустое счастье. И поскольку я был мальчиком с очень конкретным мышлением, то я решил дать себе год, чтобы ответить на вопрос, имеет ли жизнь вообще какой-нибудь смысл. А если нет, то покончить с собой. За это время я действительно совершал некоторые попытки такого рода, например, переходил парижские улицы с закрытыми глазами, надеясь, что меня задавят. Меня осыпали бранью и прогоняли, но так и не задавили — ни такси, ни другие машины».

Сергей Панков – Подросток и Бог. Всё сложно - Работа с подростками в реальности нового времени

З-е издание, пересмотренное и дополненное. - Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2023. – 182 с.

ISBN 978-5-87727-106-7

Сергей Панков – Подросток и Бог. Всё сложно – Содержние

Об авторе

Начало

Невероятные возможности

Современная ситуация

21 факт о современных подростках - обработка информации - отношения с родителями - самовосприятие - установки и ценности - фрустрации и страхи - ожидания от будущего

Подросток и церковь

Что такое подростковый клуб

Философия подросткового клуба

Возрастные особенности развития подростка - Потребности и нужды подростка - Кредо клубного служения - Видение клубного служения - Ценности клубного служения - Стратегия и задачи клубного служения - Структура клубной команды

Планирование клубной встречи

Практические рекомендации по проведению клубной встречи

Элементы «классического» клуба - Как и откуда приглашать ребят в клуб - 10 заповедей подросткового служения

Вместо заключения