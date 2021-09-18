Огромная опасность современного мира, всячески навязывающего потребительскую модель поведения, заключается в индивидуалистской печали, проистекающей из самодовольного и алчного сердца, из болезненного стремления к поверхностным удовольствиям, из обособленной совести. Если духовная жизнь замкнута в собственных интересах, то в ней больше не остается места для других людей, ее больше не интересуют бедные, ей не слышен голос Божий, у нее исчезает чувство нежной радости Его любви, пропадает воодушевленное желание творить добро. Этой опасности, безусловно, постоянно подвергаются даже верующие. Она настигает многих людей и превращает их в обидчивых, недовольных, утративших радость жизни личностей. Это нельзя назвать выбором достойной и полноценной жизни, Бог не этого желает нам, и жизнь в Духе, проистекающая из сердца воскресшего Христа, не имеет с этим ничего общего.

Призываю каждого христианина – независимо от его местонахождения и житейских обстоятельств – прямо сегодня обновить личную встречу с Иисусом Христом или, хотя бы, принять решение встретиться с Ним, ежедневно, безостановочно искать Его. Нет причины, по которой кто-то может решить, что этот призыв – не для него, ведь «никто не отвергнут от радости, принесенной Господом». Рискующего Господь не постыжает, и человек, делающий шажок к Иисусу, постигает, что Он уже давно ждет его возвращения, ждет, чтобы обнять. И скажите в эту минуту Иисусу Христу: «Господи, я позволил ввести себя в заблуждение, тысячами способов избегал Твоей любви, но вот, я снова тут, чтобы обновить мой завет с Тобой. Я нуждаюсь в Тебе. Господи, снова освободи меня, заключи меня опять в Твои спасительные объятия! ». Потерявшись, очень полезно возвращаться к Нему! Еще раз настаиваю: Бог никогда не устает прощать, это мы устаем просить у Него милосердия.

Папа Римский Франциск - Апостольское обращение Evangelii gaudium о возвещении Евангелия в современном мире

Издательство Францисканцев, Москва, 2014

ISBN: 978-5-89208-118-4

Папа Римский Франциск - Апостольское обращение Evangelii gaudium о возвещении Евангелия в современном мире - Содержание

I. Та радость, что обновляется и распространяется

II. Сладостная и утешительная радость евангелизации

III. Новая евангелизация в деле передачи веры

ГЛАВА I МИССИОНЕРСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦЕРКВИ

I. Церковь у «исхода»

II. Пастырство и обращение

III. Из сердца Евангелия

IV. Миссия, воплощающаяся в человеческих границах

V. Чистосердечная матерь

ГЛАВА II В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ОБЩЕГО ДЕЛА

I. Некоторые вызовы современного мира

II. Искушения пастырских сотрудников

ГЛАВА III ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ

I. Весь народ Божий возвещает Евангелие

II. Гомилия

III. Подготовка к проповеди

IV. Евангелизация и углубление керигмы

ГЛАВА IV СОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ

I. Общинный и социальный резонанс керигмы

II. Включение бедных в социальную жизнь

III. Общее благо и социальный мир

IV. Социальный диалог как вклад в дело мира

ГЛАВА V БЛАГОВЕСТВУЮЩИЕ С ДУХОМ