Франциск - Апостольское обращение Evangelii gaudium о возвещении Евангелия
Огромная опасность современного мира, всячески навязывающего потребительскую модель поведения, заключается в индивидуалистской печали, проистекающей из самодовольного и алчного сердца, из болезненного стремления к поверхностным удовольствиям, из обособленной совести. Если духовная жизнь замкнута в собственных интересах, то в ней больше не остается места для других людей, ее больше не интересуют бедные, ей не слышен голос Божий, у нее исчезает чувство нежной радости Его любви, пропадает воодушевленное желание творить добро. Этой опасности, безусловно, постоянно подвергаются даже верующие. Она настигает многих людей и превращает их в обидчивых, недовольных, утративших радость жизни личностей. Это нельзя назвать выбором достойной и полноценной жизни, Бог не этого желает нам, и жизнь в Духе, проистекающая из сердца воскресшего Христа, не имеет с этим ничего общего.
Призываю каждого христианина – независимо от его местонахождения и житейских обстоятельств – прямо сегодня обновить личную встречу с Иисусом Христом или, хотя бы, принять решение встретиться с Ним, ежедневно, безостановочно искать Его. Нет причины, по которой кто-то может решить, что этот призыв – не для него, ведь «никто не отвергнут от радости, принесенной Господом». Рискующего Господь не постыжает, и человек, делающий шажок к Иисусу, постигает, что Он уже давно ждет его возвращения, ждет, чтобы обнять. И скажите в эту минуту Иисусу Христу: «Господи, я позволил ввести себя в заблуждение, тысячами способов избегал Твоей любви, но вот, я снова тут, чтобы обновить мой завет с Тобой. Я нуждаюсь в Тебе. Господи, снова освободи меня, заключи меня опять в Твои спасительные объятия! ». Потерявшись, очень полезно возвращаться к Нему! Еще раз настаиваю: Бог никогда не устает прощать, это мы устаем просить у Него милосердия.
Папа Римский Франциск - Апостольское обращение Evangelii gaudium о возвещении Евангелия в современном мире
Издательство Францисканцев, Москва, 2014
ISBN: 978-5-89208-118-4
Папа Римский Франциск - Апостольское обращение Evangelii gaudium о возвещении Евангелия в современном мире - Содержание
- I. Та радость, что обновляется и распространяется
- II. Сладостная и утешительная радость евангелизации
- III. Новая евангелизация в деле передачи веры
ГЛАВА I МИССИОНЕРСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЦЕРКВИ
- I. Церковь у «исхода»
- II. Пастырство и обращение
- III. Из сердца Евангелия
- IV. Миссия, воплощающаяся в человеческих границах
- V. Чистосердечная матерь
ГЛАВА II В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ОБЩЕГО ДЕЛА
- I. Некоторые вызовы современного мира
- II. Искушения пастырских сотрудников
ГЛАВА III ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ
- I. Весь народ Божий возвещает Евангелие
- II. Гомилия
- III. Подготовка к проповеди
- IV. Евангелизация и углубление керигмы
ГЛАВА IV СОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ
- I. Общинный и социальный резонанс керигмы
- II. Включение бедных в социальную жизнь
- III. Общее благо и социальный мир
- IV. Социальный диалог как вклад в дело мира
ГЛАВА V БЛАГОВЕСТВУЮЩИЕ С ДУХОМ
- I. Мотивировки для обновленного миссионерского порыва
- II. Мария, Матерь евангелизации
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