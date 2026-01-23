Апостольське повчання «Радість Євангелія» (Evangelii Gaudium) — це програмний текст Папи Франциска, який став маніфестом його понтифікату. Святіший Отець звертається до кожного християнина із закликом до «місійного перетворення», де головним рушієм є не суворі догми, а жива радість від зустрічі з Ісусом Христом. Папа наголошує, що справжнє християнство звільняє від внутрішньої порожнечі, смутку та егоїстичної ізоляції, які є головними пастками сучасного споживацького світу.

У цьому повчанні Франциск піддає гострій критиці сучасну економічну систему, називаючи її «економікою виключення», та закликає Церкву вийти за межі власних стін, щоб почути «крик бідних». Він малює образ Церкви як «Матері з відкритим серцем», яка не боїться забруднити руки, допомагаючи найслабшим. Папа нагадує, що Бог ніколи не втомлюється прощати, і закликає вірян оновити свій особистий союз із Богом, щоб стати «сповненими Духа євангелізаторами».

Особливу увагу приділено соціальному виміру віри: діалогу між релігіями, наукою та політикою заради загального блага. Франциск пропонує чотири принципи для досягнення суспільного миру, серед яких «час важливіший за простір» та «дійсність важливіша за ідею». Це натхненне послання завершується зверненням до Діви Марії як «Зорі нової євангелізації», закликаючи кожного християнина нести світло надії в найтемніші куточки сучасного світу.

Папа Франциск — Радість Євангелія (Evangelii Gaudium)

Апостольське повчання про звіщання Євангелія в сучасному світі.

Львів: Свічадо, 2014. — 223 с.

ISBN 978-966-395-770-8

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