Элиэзер Папо - Пеле Йоэц - Чудесный советчик - Краткая энциклопедия еврейской этики

Московская община горских евреев «Байт Сфаради» издала на русском языке еще одну важнейшую книгу веры в единого Бога - «Пеле Йоэц» («Чудесный советчик»). Она содержит замечательные советы, которые каждому из нас помогут на извилистых тропах жизни, как они поддерживали многих в еврейском народе на протяжение уже почти двух столетий со времени выхода в свет этого труда. Автор книги, рав Элиэзер Папо (1786-1827 гг.), был великим мудрецом Торы, и благодаря своим глубочайшим знаниям Тайного Учения и сокровищницы души человека он проложил нам пути, следуя которыми мы ни в чем не испытаем преткновения - ни в духовном, ни в материальном.

Тора повелевает нам обращаться к нашим мудрецам, следовать их заветам и принимать их советы и увещевания. Так об этом сказал царь Шломо - мудрейший из всех людей: «Внемли совету, прими увещевание, дабы ты стал мудр в будущем» (Мишлей 19:20). Еврейские мудрецы благодаря своему неустанному изучению Торы и исправлению качеств души приходят к видению истинной реальности, сокрытой от нас в результате многовековых наслоений тьмы и туманности в мироздании, вызванных смешением добра и зла в результате того, что первый человек вкусил от плода Древа Познания. Во всех наших делах - духовных и материальных - мы должны следовать исключительно чистым намерениям, и тогда Всевышний дарует нам благословение. Нам необходимо руководствоваться возвышенными качествами души и научиться определять верные границы каждому своему слову и поступку, за пределами которых заканчивается добро и начинается зло. Во всех случаях сомнений, начиная со времен дарования Торы, каждый еврей шел за советом к раввину и получал ответ, соответствующий букве и духу Бо- жественного Учения. Величайший мудрец Торы рав Элиэзер Папо издал книгу верных надежных советов, и я искренне надеюсь, что она принесет большую пользу каждому из нас.

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Сказано в мидраше Ваикра Раба: «Если у человека нет какой-либо заповеди, которую он исполняет постоянно и особенно тщательно и заслуга которой остается на поколения, то что у него есть?» Поэтому взялся я за выполнение заповеди удостоить других служения Творцу. Я уже писал об этом в брошюре «Орот Эйлим» на трактат Шкалим и просил Творца: «Прошу Тебя, Бог, сделай милость с рабом Твоим и дай мне постоянно находится в шатрах Твоих!» И прошу я всех обладающих знаниями в Торе читать мою книгу и пересказывать слова мои прилюдно, в синагогах и домах учения, - быть может, Всевышний удостоит меня и слова мои окажут влияние на людей. Тогда возрадуется душа моя. И если удостоюсь «увидеть Славу Бога и побывать в Храме Его»13 - воздам добром всем, кто удостоил меня14. И в особенности на моих детей, их детей и всех моих потомков на все времена возлагается обязанность сделать приятными мои слова перед другими людьми, и делать всё возможное, чтобы распространять их среди многих, и со всем старанием выполнять написанное в этой книге во Имя Творца и ради их родителей.

Признаю честно: известно мне, что я из самых ничтожных, и не- достоин наставлять других, и не полагается мне, чтобы слушались моих советов. И опасаюсь я, что меня поднимут на смех, а также что ошибусь и приведу кого-нибудь к греху, как я пишу далее, в пункте «Сборники - אסופה», смотри там. Но всё же возник у меня этот замысел, ибо жаждала душа моя исполнить сказанное15: «Потому что он наставит сыновей и потомков своих, и будут они хранить путь Бога»16, как я пишу далее, в пункте «Завещание - צואה», смотри там. Поэтому я написал эту книгу и, с Божьей помощью, издал ее, чтобы слова мои служили потомкам моим вечно. И возможно, удостоит меня Бог, что понравится моя книга и другим людям, ищущим Бога, как и я, и будут они изучать ее и передавать мои слова другим. Этим они сделают мне добро, как я пишу далее, в конце пункта «Наставление - תוכחה», смотри там.