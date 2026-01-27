Документ «Тлумачення Біблії в Церкві» є фундаментальною працею Папської біблійної комісії, яка була офіційно представлена папі Івану Павлу II у 1993 році кардиналом Йозефом Рацінґером. Це видання — не просто науковий звіт, а дороговказ для сучасного християнина, що прагне зрозуміти, як Слово Боже, записане тисячоліття тому, залишається живим і дієвим сьогодні. Книга містить як саму промову Понтифіка, так і детальний аналіз методів біблійної інтерпретації.

Документ пропонує критичний та водночас відкритий огляд усіх наявних підходів до Писання: від класичного історично-критичного методу до новітніх літературних (риторичний, наративний, семіотичний) та гуманітарних (соціологічний, психологічний) аналізів. Особливу цінність має оцінка контекстуальних підходів, таких як феміністичний чи лібераціоністичний, а також суворе застереження проти фундаменталістського читання, яке Комісія називає небезпечним інтелектуальним спрощенням.

Центральна ідея праці — гармонія між науковим дослідженням (екзегезою) та вірою Церкви. Книга розкриває поняття буквального, духовного та повного смислів Писання, показуючи, як Біблія має «актуалізуватися» та «інкультуруватися» у різних культурах світу. Це незамінне джерело для богословів, священників, студентів та всіх вірних, хто хоче заглибитися в Lectio Divina та відчути Слово Боже як «поживу душі» та «джерело духовного життя».

Папська Біблійна Комісія — Тлумачення Біблії в Церкві

Промова Папи Івана Павла II та Документ ПБК.

Львів: Свічадо, 2010. — 151 с.

ISBN 978-966-395-388-5

Тлумачення Біблії в Церкві - Зміст