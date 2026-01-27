Папська Біблійна Комісія - Тлумачення Біблії в Церкві
Документ «Тлумачення Біблії в Церкві» є фундаментальною працею Папської біблійної комісії, яка була офіційно представлена папі Івану Павлу II у 1993 році кардиналом Йозефом Рацінґером. Це видання — не просто науковий звіт, а дороговказ для сучасного християнина, що прагне зрозуміти, як Слово Боже, записане тисячоліття тому, залишається живим і дієвим сьогодні. Книга містить як саму промову Понтифіка, так і детальний аналіз методів біблійної інтерпретації.
Документ пропонує критичний та водночас відкритий огляд усіх наявних підходів до Писання: від класичного історично-критичного методу до новітніх літературних (риторичний, наративний, семіотичний) та гуманітарних (соціологічний, психологічний) аналізів. Особливу цінність має оцінка контекстуальних підходів, таких як феміністичний чи лібераціоністичний, а також суворе застереження проти фундаменталістського читання, яке Комісія називає небезпечним інтелектуальним спрощенням.
Центральна ідея праці — гармонія між науковим дослідженням (екзегезою) та вірою Церкви. Книга розкриває поняття буквального, духовного та повного смислів Писання, показуючи, як Біблія має «актуалізуватися» та «інкультуруватися» у різних культурах світу. Це незамінне джерело для богословів, священників, студентів та всіх вірних, хто хоче заглибитися в Lectio Divina та відчути Слово Боже як «поживу душі» та «джерело духовного життя».
Папська Біблійна Комісія — Тлумачення Біблії в Церкві
Промова Папи Івана Павла II та Документ ПБК.
Львів: Свічадо, 2010. — 151 с.
ISBN 978-966-395-388-5
Тлумачення Біблії в Церкві - Зміст
ПРОМОВА ПАПИ ІВАНА ПАВЛА II
Від «Providentissimus Deus» до «Divino afflante Spiritu»; Гармонія між екзегезою і таїнством Воплочення.
ДОКУМЕНТ БІБЛІЙНОЇ КОМІСІЇ (Передмова кард. Й. Рацінґера)
I. Методи та підходи: Історично-критичний метод; Риторичний, наративний та семіотичний аналіз; Канонічний підхід та юдейські традиції; Психологічні та соціологічні підходи; Контекстуальні підходи та Фундаменталістське читання.
II. Питання герменевтики: Філософські аспекти; Буквальний, духовний та повний смисл Писання.
III. Характерні особливості католицького тлумачення: Зв'язок Старого та Нового Завітів; Патристична екзегеза; Завдання екзегета та взаємодія з догматикою.
IV. Тлумачення Біблії в житті Церкви: Актуалізація та інкультурація; Біблія в літургії, душпастирстві та екуменізмі; Lectio divina.
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