Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Папська Біблійна Комісія - Тлумачення Біблії в Церкві

Папська Біблійна Комісія - Тлумачення Біблії в Церкві
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Bible Commentaries, Theology

Документ «Тлумачення Біблії в Церкві» є фундаментальною працею Папської біблійної комісії, яка була офіційно представлена папі Івану Павлу II у 1993 році кардиналом Йозефом Рацінґером. Це видання — не просто науковий звіт, а дороговказ для сучасного християнина, що прагне зрозуміти, як Слово Боже, записане тисячоліття тому, залишається живим і дієвим сьогодні. Книга містить як саму промову Понтифіка, так і детальний аналіз методів біблійної інтерпретації.

Документ пропонує критичний та водночас відкритий огляд усіх наявних підходів до Писання: від класичного історично-критичного методу до новітніх літературних (риторичний, наративний, семіотичний) та гуманітарних (соціологічний, психологічний) аналізів. Особливу цінність має оцінка контекстуальних підходів, таких як феміністичний чи лібераціоністичний, а також суворе застереження проти фундаменталістського читання, яке Комісія називає небезпечним інтелектуальним спрощенням.

Центральна ідея праці — гармонія між науковим дослідженням (екзегезою) та вірою Церкви. Книга розкриває поняття буквального, духовного та повного смислів Писання, показуючи, як Біблія має «актуалізуватися» та «інкультуруватися» у різних культурах світу. Це незамінне джерело для богословів, священників, студентів та всіх вірних, хто хоче заглибитися в Lectio Divina та відчути Слово Боже як «поживу душі» та «джерело духовного життя».

Папська Біблійна Комісія — Тлумачення Біблії в Церкві

Промова Папи Івана Павла II та Документ ПБК.
Львів: Свічадо, 2010. — 151 с.
ISBN 978-966-395-388-5

Тлумачення Біблії в Церкві - Зміст

  • ПРОМОВА ПАПИ ІВАНА ПАВЛА II

  • Від «Providentissimus Deus» до «Divino afflante Spiritu»; Гармонія між екзегезою і таїнством Воплочення.

  • ДОКУМЕНТ БІБЛІЙНОЇ КОМІСІЇ (Передмова кард. Й. Рацінґера)

  • I. Методи та підходи: Історично-критичний метод; Риторичний, наративний та семіотичний аналіз; Канонічний підхід та юдейські традиції; Психологічні та соціологічні підходи; Контекстуальні підходи та Фундаменталістське читання.

  • II. Питання герменевтики: Філософські аспекти; Буквальний, духовний та повний смисл Писання.

  • III. Характерні особливості католицького тлумачення: Зв'язок Старого та Нового Завітів; Патристична екзегеза; Завдання екзегета та взаємодія з догматикою.

  • IV. Тлумачення Біблії в житті Церкви: Актуалізація та інкультурація; Біблія в літургії, душпастирстві та екуменізмі; Lectio divina.

Views 289
Rating 5.0 / 5
Added 27.01.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books