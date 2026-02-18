Священник Филипп Парфёнов родился в 1967 году в Москве. Окончил биологический факультет МГУ (1991) и Православный Свято-Тихоновский богословский институт (1996).

Рукоположен в 1997 г. Служил в Забайкальском крае (г. Чита, 1997-2001) и во Франции (Трёхсвятительский храм Московского Патриархата, 2002-2005). В настоящее время за штатом. Живёт в Москве.

***

Может, действительно уже пришли времена, о которых указывал Иисус — « Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле» ?

Священник Филипп Парфёнов. Торжество и нищета православия

М.: Волшебный фонарь, 2013. 304 с.

ISBN 978-5-903505-78-4

Священник Филипп Парфёнов. Торжество и нищета православия - Содержание

Часть первая Библейские крохотки

Библия и иконопись

Торг Авраама с Богом

Уроки пророка Илии

Пророк Иеремия: одна деталь

«Нет ничего нового под солнцем...» «Се, творю все новое!»

Интересные детали родословной Спасителя

Краткий комментарий к Новому Завету

Немного о юморе и иронии в Евангелии

Об истине и свободе

О поклонении в духе и истине

«Это Я, не бойтесь»

«Чему уподобим Царствие Божие?»

«Царствие Божие внутрь вас есть»

Не мы служим Богу, а Бог служит нам

Пример милосердного самарянина: теория и практика

О Лазаре-бомже и о бесчувственном богаче

10000 талантов и 100 динариев

«Все возможно Богу...» Что это значит?

«Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?»

Пшеница и плевелы

«Маленький принц» как иллюстрация к евангельской притче о Сеятеле

Родовые схватки для жизни вечной

«Верою ходим, а не видением...»

Бог — спаситель всех людей, особенно верных

Некоторые штрихи к портрету блудного сына... и его старшего брата

О новом вине и ветхих мехах.

О Савлах и Павлах в нашей жизни: некоторые размышления

Христос вознесся, и небо сошло на землю.

Мысли на день Пятидесятницы: о вавилонском рассеянии христиан и будущем сборе урожая

Часть вторая Богословская публицистика

Охранительство и свобода

Трудности катехизации перед крещением

«Люблю Отчизну я, но странною любовью...»

Если ересь — грех, то любой грех есть ересь

Такое разное православие... такие разные православные

Или: Сколько вер в РПЦ?

Торжество и нищета православия

О христианском равновесии

«Не осуждайте, и не будете осуждены...»

Анатомия властолюбия и любоначалия

Эсхатологический этюд

«Батюшка, это грех? Не грех?..»

Об охотниках за благодатью

Голубь или ворона?

«Существует ли «частичная благодать?»

Непротивление или сопротивление? Посильные соображения

Этюд о богооставленности

Бессмертие души или воскресение мертвых?

Проблема объективации духа и его реализации

Христианство веры и христианство воли: конфликт или сотрудничество?

Христианская жизнь как сверхприродная. Многие ли могут её вместить?

Кое-что о власти, своеволии и безволии

Крест как безумие

Священник Филипп Парфёнов. Торжество и нищета православия - Предисловие

Православие может торжествовать и торжествует в нашем мире не само по себе, а Христом Воскресшим и ниспосланным Им Духом Святым. Оно восторжествовало в самом Воскресении, в Церкви Небесной, в святых, явивших в своей жизни продолжение Христовых дел, Христовой любви. И вместе с тем в земном, социологическом плане православная вера нередко являла ещё больше свою немощь и нищету. Ну ту немощь, о которой говорит ап. Павел («когда я немощен, тогда силен»), и не ту нищету, которую явил нам Христос, Который, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетой (см. 2 Кор. 8. 9), а чисто человеческую, греховную. Как ни странно, но историческое событие 843 г., с Великим постом изначально не связанное, но пришедшее на первую его неделю, даёт в наше время повод не столько к торжеству, сколько к покаянию.

Если новозаветную Церковь называют Новым Израилем, то вполне уместна следующая аналогия: как ветхозаветный Израиль странствовал по пустыне, заблуждался, уклонялся от Божиих повелений вплоть до отлития себе золотого тельца и других форм идолопоклонства, так и церковь земная (с маленькой буквы, и не столь даже важно, какой конфессии), странствующая на протяжении дальнейшей истории, повторяет в той или иной мере грехи и ошибки ветхозаветных израильтян. «Нет ничего нового под солнцем...». Как Израиль был «притчей во языцех» среди окружавших его нередко враждебных народов, так и православные в наше время, причём чаще всего по собственным грехам! Поэтому не случайно в покаянном каноне прп. Андрея Критского дана вереница ветхозаветных образов разных грешников с целью их внутреннего созерцания для каждого православного.

Несмотря на многие человеческие заблуждения и извращения веры, ростки истины Откровения всё же пробиваются сквозь толщу разных предубеждений и «бабьих басен», как ростки травинок через камни и асфальт. Церковное искусство в виде почитания икон восторжествовало вопреки иконоборчеству, которое, в свою очередь, было отнюдь не случайным, но спро-воцировалось теми суевериями, суетой и идолопоклонством, которые создавались вокруг икон.

«Не случайно, что в 754 г., почти весь византийский епископат, соборно, в числе 338, высказался против икон. Особого насилия в этом случае не было. Епископы могли думать, что эта мера возвысит духовность народного благочестия и избавит иерархию от борьбы с бытовыми крайностями. Позднее (около 825 г.) император Михаил Травл жаловался, что византийцы берут иконы в восприемники своих детей при крещении. Другие не берут в уста святого Тела, прежде чем не положат его на святые иконы. Священники соскабливают краски с икон и примешивают их к святой Крови. Иные предпочитают служить Литургии по домам на святых иконах вместо церковных престолов» (А.В. Карташев, «Вселенские соборы»).

На сайте Ангел хранитель вы сможете познакомиться с православными иконами, а также заказать иконы богородицы и другие иконы для своего дома. Иконописная мастерская в Киеве - это лучшая иконная мастерская, которая служит православному человеку, наставляя своими работами на путь истинный.

Но помимо конечного торжества иконопочитания, нередко остаётся умалённой и незамечаемой другая истина, с ним связанная. Во время каждого богослужения совершается каждение как икон рукотворных, висящих на стенах храма, так и икон живых, нерукотворных, то есть людей, молящихся в этом храме. Это естественно: каждый из нас несёт в себе образ (по-гречески «икона») и подобие Божие:

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему...» (кш eurev о Qeoq rcoif|GCO|a£v ovGpomov кат' eucova гцагтёроу кш ка0' ofioicoaiv ... -Быт. 1,26).

Любой человек — живая икона Бога, просто чаще всего замаранная, нуждающаяся в реставрации. И вот, далее этого, чаще всего условно-символического почитания, дело не идёт...

Очень точно говорил архимандрит Софроний (Сахаров): поскольку люди не видят вечного, божественного достоинства ни в своём ближнем, ни в себе самом, они так зверски злы в своих взаимоотношениях. Но Слово неизменно свидетельствует: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И без этой любви все изрекаемые истины Православия — как «медь звенящая или кимвал звучащий». Стоит осознать не только каждому из нас, но и всем в совокупности нашу общую нищету, в которой мы чаще всего пребываем. И вместо триумфализма с возрождением анафематизмов в Неделю Православия, как предлагали уже некоторые (под эти анафематизмы, впрочем, легко попадут почти все наши прихожане вкупе с духовенством), лучше повторять уже слышанные в первые дни поста слова из книги пророка Даниила (гл. 3):

«29 Ибо согрешили мы, и поступили беззаконно, отступив от Тебя, и во всем согрешили.

30 Заповедей Твоих не слушали и не соблюдали их, и не поступали, как Ты повелел нам, чтобы благо нам было (...)

33 И ныне мы не можем открыть уст наших; мы сделались стыдом и поношением для рабов Твоих и чтущих Тебя.

34 Но не предай нас навсегда ради имени Твоего, и не разруши завета Твоего».

«Трагизм православной истории видят всегда в торжестве внешнего зла: преследований, турецкого ига, измены интеллигенции, большевизма. Никогда — во „внутри". И пока это так, то, по моему убеждению, никакое возрождение Православия невозможно» (прот. А. Шмеман, «Дневники»).

В общем, как предлагает ап. Павел, «Испытывайте самих себе, в вере ли вы; самих себя исследывайте» (2 Кор. 13. 5). В том числе, кстати, — в Церкви ли мы.

Можно найти кучу, нет, гору вполне убедительных оправданий для самих себя по отношению к внешнему нехристианскому миру из новозаветных же текстов (о «малом стаде», о том, что «Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле», о том, что истина никогда и нигде не торжествует в массах, что приобщиться к ней значит взять свой крест и отречься от себя, что многие не хотят и т. д. и т. п.), но опять-таки Слово напоминает: «По плодам их узнаете их». А много ли их у нас добрых, не считая внешнего храмостроительства?..