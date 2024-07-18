Эта драгоценная книга помогает держать наше внимание там, где и оно должно быть, когда мы изучаем Библию. Она находится между двумя другими книгами в Библии, в которых описывается много беспорядка. В книге Судей мы видим ужасную реальность того, как все ухудшается, когда жизнь людей характеризуется тем, что они делают то, что правильно в их глазах. Возникнет конфликт и сильно распространенное неверие. Для врага будут открыты двери, через которые он будет действовать и приносить путаницу и раздор.

Затем в 1-й книге Царств мы видим, насколько сильно люди сбиваются с пути, когда такие условия преобладают. Люди не желают подчиняться правлению Бога, и они следуют лидерству обычных людей, продвигаясь все дальше и дальше во тьму и отчаянье. Их лидеры не имеют в себе света и обнаруживают, что поворачиваются к господину тьмы за “светом”. Именно так было с Саулом, и точно также происходит со всеми людьми, которые отвергают свет истины.

Именно в такие дни мы склонны отворачивать свое внимание от всей воли Божьей. Так легко потерять из виду все, что Господь еще делает, потому что оно затмевается шумом и яркими огнями, которые обычно преобладают, когда люди превозносят друг друга. Когда человек превозносится, Бог оставляет престол и господствуют тьма и конфликт. Ио, чтобы праведники не отчаивались, Господь предлагает эту удивительную книгу, книгу Руфь. Она задумана, по-моему, для того, чтобы ободрить нас держать свой взор на происходящей в настоящее время искупительной работе Бога.

Если говорить яснее, в книге Руфь нам показывается, что даже среди очень обескураживающих дней Бог пройдет длинный путь к презренным Моавитянам, чтобы захватить и пленить сердце молодой девушки. Он приведет ее назад в Вифлеем (Дом хлеба) и ради Своих искупительных целей во Хрисге Он поместит ее в Царскую родословную. Бог видел эту девушку- моавитянку еще прежде создания мира, намериваясь призвать из ее чресл Того, Кто станет великим Искупителем-Сродником всего человечества, Царя царей и Господа господ.

Эта благословенная книга должна поддерживать наши сердца, когда они начинают колебаться из-за того, что мы живем среди людей, которые превозносят себя друг перед другом, и стараются полностью исключить Бога из своей жизни. Независимо от того, как все обстоит внешне среди людей, наш Бог спешит завершить Свои всемирные искупительные цели во Христе. И каждому из нас предложена привилегия - занять свое собственное место во всей искупительной воле Бога для нашей собственной жизни.

Насколько это действительно ценно. Когда все вокруг меня неудовлетворительно и кажется бессмысленным, я могу мужаться. Бог на престоле, независимо от того нравится это человеку или нет. Он работает за кулисами над тем, чтобы осуществить Свои искупительные цели во Христе. А моя жизнь приобретает более глубокое и ценное значение, когда я равняюсь по вере на Его искупительную волю для меня. Как позже говорит Павел, я могу быть твердым, непоколебимым, всегда преуспевать в деле Господнем, зная, что труд мои не тщетен пред Господом.

Чарльз Логан Паркер – Фундаментальное качество искупительного опыта в книге Руфь

Харьков: Баптистская Церковь Людей, 2005. – 43 с.

Чарльз Логан Паркер – Фундаментальное качество искупительного опыта в книге Руфь – Содержание

ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ КНИГИ РУФЬ

Реальность искупления

Объединенная история

Истинное царствование

Уязвимость человека

Введение