Паркер – Фундаментальное качество искупительного опыта в книге Руфь
Эта драгоценная книга помогает держать наше внимание там, где и оно должно быть, когда мы изучаем Библию. Она находится между двумя другими книгами в Библии, в которых описывается много беспорядка. В книге Судей мы видим ужасную реальность того, как все ухудшается, когда жизнь людей характеризуется тем, что они делают то, что правильно в их глазах. Возникнет конфликт и сильно распространенное неверие. Для врага будут открыты двери, через которые он будет действовать и приносить путаницу и раздор.
Затем в 1-й книге Царств мы видим, насколько сильно люди сбиваются с пути, когда такие условия преобладают. Люди не желают подчиняться правлению Бога, и они следуют лидерству обычных людей, продвигаясь все дальше и дальше во тьму и отчаянье. Их лидеры не имеют в себе света и обнаруживают, что поворачиваются к господину тьмы за “светом”. Именно так было с Саулом, и точно также происходит со всеми людьми, которые отвергают свет истины.
Именно в такие дни мы склонны отворачивать свое внимание от всей воли Божьей. Так легко потерять из виду все, что Господь еще делает, потому что оно затмевается шумом и яркими огнями, которые обычно преобладают, когда люди превозносят друг друга. Когда человек превозносится, Бог оставляет престол и господствуют тьма и конфликт. Ио, чтобы праведники не отчаивались, Господь предлагает эту удивительную книгу, книгу Руфь. Она задумана, по-моему, для того, чтобы ободрить нас держать свой взор на происходящей в настоящее время искупительной работе Бога.
Если говорить яснее, в книге Руфь нам показывается, что даже среди очень обескураживающих дней Бог пройдет длинный путь к презренным Моавитянам, чтобы захватить и пленить сердце молодой девушки. Он приведет ее назад в Вифлеем (Дом хлеба) и ради Своих искупительных целей во Хрисге Он поместит ее в Царскую родословную. Бог видел эту девушку- моавитянку еще прежде создания мира, намериваясь призвать из ее чресл Того, Кто станет великим Искупителем-Сродником всего человечества, Царя царей и Господа господ.
Эта благословенная книга должна поддерживать наши сердца, когда они начинают колебаться из-за того, что мы живем среди людей, которые превозносят себя друг перед другом, и стараются полностью исключить Бога из своей жизни. Независимо от того, как все обстоит внешне среди людей, наш Бог спешит завершить Свои всемирные искупительные цели во Христе. И каждому из нас предложена привилегия - занять свое собственное место во всей искупительной воле Бога для нашей собственной жизни.
Насколько это действительно ценно. Когда все вокруг меня неудовлетворительно и кажется бессмысленным, я могу мужаться. Бог на престоле, независимо от того нравится это человеку или нет. Он работает за кулисами над тем, чтобы осуществить Свои искупительные цели во Христе. А моя жизнь приобретает более глубокое и ценное значение, когда я равняюсь по вере на Его искупительную волю для меня. Как позже говорит Павел, я могу быть твердым, непоколебимым, всегда преуспевать в деле Господнем, зная, что труд мои не тщетен пред Господом.
Чарльз Логан Паркер – Фундаментальное качество искупительного опыта в книге Руфь
Харьков: Баптистская Церковь Людей, 2005. – 43 с.
Чарльз Логан Паркер – Фундаментальное качество искупительного опыта в книге Руфь – Содержание
ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ КНИГИ РУФЬ
- Реальность искупления
- Объединенная история
- Истинное царствование
- Уязвимость человека
Введение
- Понедельник: Руфь 1 :1-2
- Вторник: Руфь 1:3-5
- Среда: Руфь 1:6-7
- Вторник: Руфь 1:8-10
- Пятница: Руфь 1:11-13
- Понедельник: Руфь 1:14-15
- Вторник: Руфь 1:16-17
- Среда: Руфь 1:18-19
- Вторник: Руфь 1:20-21
- Пятница: Руфь 1:22
- Понедельник: Руфь 2:1-4
- Вторник: Руфь 2:5-7
- Среда: Руфь 2:8-12
- Четверг: Руфь 2:13-14
- Пятница: Руфь 2:15-17
- Понедельник: Руфь 2:18-23
- Вторник: Руфь 2:19-20
- Среда: Руфь 2:21
- Четверг: Руфь 2:22
- Пятница: Руфь 2:23
- Понедельник: Руфь 3:1-2
- Вторник: Руфь 3:3,4,5
- Среда: Руфь 3:6-8
- Четверг: Руфь 3:9-10
- Пятница: Руфь 3:11-13
- Понедельник: Руфь 3:14
- Вторник: Руфь 3:15
- Среда: Руфь 3:16
- Вторник: Руфь 3:17
- Пятница: Руфь 3:18
- Понедельник: Руфь 4:1-8
- Вторник: Руфь 4:9-12
- Среда: Руфь 4:13-17
- Четверг: Руфь 4:18-20
- Пятница: Руфь 4:21-22
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