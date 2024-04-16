Цель освобождения, понимаемого сообразно антикапиталистическому, антипатриархальному, антирасистскому и антиколониальному движению, проходит через весь этот манифест. Мы писали эти страницы, думая об освободительных движениях и ради них. Эти движения борются с эксплуатацией и угнетением — и в этом мы с ними солидарны. Наш психоанализ настроен на «негативное», на то, что «против», то в нас, что позволяет нам восставать. И, как и эти политические движения, наш психоанализ открывает в природе человека-субъекта нечто положительное — способность оценивать мир, постигать и менять его, приспосабливать его для творчества и трансформации.

Этот манифест написан в период тяжелого экономического кризиса, потрясшего тот символический мир, который мы, люди, населяем; в свою очередь, все возможные миры будущего, построение которых мы можем вообразить, находятся под угрозой загадочных материальных сил реального, совершенно нам не подконтрольных. В такие моменты бездонный биологический субстрат нашей сущности, нашей непознаваемой природы извергается в символическую вселенную, осложняя социальные условия, в которых нам приходится существовать, и углубляя противоречия, которые мы обязаны понимать и преодолевать, чтобы сопротивляться и выживать. Чем более мы разобщены, тем слабее оказываемся перед лицом подобной опасности.

К примеру, смертельно опасный вирус угрожает всем обитателям этого мира, но с самого его появления понятно, что мы не в одной лодке, не равны перед ним. В так называемых «развивающихся» странах люди страдают больше; те, кто и без того страдает от расизма, умирают в огромных количествах; женщины, запертые в своих домах, если у них вообще есть дома, подвергаются большей угрозе насилия. Члены любой притесняемой группы, и так ослабленные наложенными на них ограничениями, и так больные, умирают с большей вероятностью. Этот манифест был написан в условиях карантина. Авторы пересылали его друг другу, советуясь с товарищами по всему миру. Он содержит идеи, которые принято считать «проблематичными», а потому — избегать.

Идеи эти непросто изложить в доступном виде популярного текста. Как вы увидите, нам придется неоднократно возвращаться к важнейшим из них. Чтобы сделать основные положения еще яснее, мы повторяем их в несколько разных выражениях в различных местах текста. Всякий язык на письме становится своего рода переводом, и мы хотим, чтобы теперь вы перевели его обратно в практику. Большей части человечества угрожает «шоковый капитализм», который неолиберальные капиталисты поддерживают, потому что он поддерживает их. Подобно предшествующим формам капитализма, но в еще большей мере, эта не может существовать без кризисов, которые сама же и провоцирует. Для тех, кто на этом наживается, хороши любые поводы.

Кризис, происходящий из реального, действительно шокирует, пробирает нас насквозь, и именно психоанализ может уловить тесную связь между этим реальным, нашими попытками представить, что с нами происходит, и общей для всех нас символической вселенной. Чтобы ее уловить, нужна критика идеологии, укорененная в нашем опыте, в наших субъективных страданиях; так мы сможем лучше изменять реальность своими действиями. Эта задача стоит перед психоанализом, но она должна быть коллективной и политической, а не индивидуальной и психологической. Наша индивидуальность и ее психология — часть проблемы. Их необходимо ставить под сомнение. Нам нужна особая критика психологии — психоаналитическая по своей сути, критическая психология. Сейчас нам необходим психоанализ.

Иан Паркер – Психоанализ и революция: критическая психология для освободительных движений

Издательство – «Горизонталь»

Москва – 2021 г. / 194 с.

ISBN 978-5-6043030-5-4

Иан Паркер – Психоанализ и революция: критическая психология для освободительных движений – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ.

Нам нужно больше учиться. Вадим Квачев

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРОВ

Психоанализ

Революция

ВВЕДЕНИЕ: НЕСЧАСТЬЕ, ДИАЛЕКТИКА И ОСВОБОЖДЕНИЕ

Симптомы несчастья как исторические феномены

Адаптация

История

Субъекты

Психоанализ диалектичен, психология и психиатрия — нет

Психология

Конфликт

Освобождение в клинике и культура

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ: ОТЧУЖДЕНИЕ, РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ИНАКОВОСТЬ

Отчуждение и здравомыслие

Здравомыслие

Власть

Рациональность в ловушке эго

Наука

Этика

Инаковость психоанализа

Расщепленность

ПОВТОРЕНИЕ: ИСТОРИЯ, КОМПУЛЬСИЯ И СВОБОДА

Истории неудач

Наслаждение

Страдание

Компульсия и симптом

Воспроизведение

Противоречие

Свобода повторить и потерпеть меньшее поражение

Означающие

ВЛЕЧЕНИЕ: ТЕЛО, КУЛЬТУРА И ЖЕЛАНИЕ

Тела — жизни и смерти

Жизнь

Смерть

Культура — секса и не только

Запрет

Интерпретация

Секс

Желание других

Рынки

Мачизм

ПЕРЕНОС: ВЛАСТЬ, СОПРОТИВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ

Власть в клинике и власть клиники

Объективность

Семья

Фантазия

Правда

Сопротивление в клинике и сопротивление клиники

Клиника

Бесструктурность

Анализ — власти и сопротивления

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СУБЪЕКТИВНОСТИ:

ВРЕМЯ ПОНИМАНИЯ И МОМЕНТЫ ДЕЙСТВИЯ

История и революционное время Болезнь

Фальшивое будущее, обещанное терапевтическими пси-профессиями

Группы

Переходы в мире и в психоанализе

Требования

Свобода

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Психоанализ

Критическая психология

Политика

Примечания