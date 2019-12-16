Мы, монашествующие, должны забыть, какого мы пола, женского или мужского. Мы — монахи. Господь призывает нас жить вне тех слабостей, причиной которых является наш пол, и в Нем стать едиными. Когда в мужских монастырях мы начинаем осознавать себя прежде всего как мужчин, мы наносим вред нашей монашеской жизни, потому что одновременно с этим в нашей жизни начинают преобладать агрессия и чувственность. То же происходит и среди монахинь.

Когда женские чувства преобладают, жизнь значительно осложняется. Бог есть простота, а человек — существо сложное. Эта мысль звучит, конечно, немного как философская концепция, но это означает, что Бог есть исключительно Тот, Кто Он есть, сложностей в Нем нет никаких, как нет отклонений у прямой линии в геометрии. Это мы и обозначаем словом «простота». Когда в мир привносится сложность, тогда вещи становятся запутанными.

Схиархимандрит Иоаким (Парр) - Беседы на Русской земле

Пер. С англ.

СПб.: Воскресенский Новодевичий монастырь, 2013. 256 с. : ил.

Схиархимандрит Иоаким (Парр) - Беседы на Русской земле - Содержание

Предисловие

Беседы в Воскресенском Новодевичьем монастыре г. Санкт-Петербурга

Беседа первая

Беседа вторая

Беседа третья

Беседа четвертая

Беседа пятая

Беседа после трапезы

Беседа с прихожанами монастыря

Беседа с детьми приходской школы

Проповедь после литургии

Беседы в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре

Беседа первая

Беседа вторая

Беседа третья

Беседа четвертая

Беседа в Александро-Невской лавре

Беседа в храме Свв. апп. Петра и Павла при РГПУ им. Герцена

Беседа в Константино-Еленинском женском монастыре г. Санкт-Петербурга

Схиархимандрит Иоаким (Парр) - Беседы на Русской земле - Предисловие

Вы держите в руках книгу «Беседы на Русской земле» схиархимандрита Иоакима (Парра), настоятеля монастыря Всемилостивого Спаса в Трэдвелле, на севере штата Нью-Йорк (США), и обители милосердия Преподобной Марии Египетской в Нью-Йорке. Летом 2011 года отец Иоаким посетил несколько монастырей в России и разговаривал с монахами и монахинями, мирянами, детьми. Он говорил с ними о любви: бесконечной, бескорыстной любви Бога к человеку и любви ответной, которую ждет от нас Спаситель. История любви к Богу самого отца Иоакима началась шестьдесят лет назад, когда Джон (Иоанн) Парр, нареченный в Католической Церкви в честь Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, принял монашество в ордене бенедиктинцев. Отец Иоаким преподавал в семинарии в Бразилии и учительствовал в Риме, работал с обездоленными в Калькутте и с бездомными в бедных кварталах Нью-Йорка. Однажды, проезжая на машине по улице Сан-Франциско, отец и сын Парры увидели идущего пожилого священника и решили его подвезти. «Православный?» — спросил священник молодого человека. «Католик», — ответил он. «Православный, православный. ..» — повторил батюшка. Это был русский священник — будущий святитель Иоанн Шанхайский. Католическим монахом Джон стал в восемнадцать лет. Приняв Православие, был пострижен в монашество в Свято-Ильин- ском скиту на Святой Горе Афон, где подвизался восемь лет. Отец Иоаким обращается не только к монашествующим, живущим в Америке или в России, ибо не имеет значения, откуда вы: Господь везде. «Если человек живет желанием иметь в себе Бога, то где бы он ни находился — в Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке или в пустыне, — он уже тогда не будет одинок, — считает старец. — ... И не имеет значения, чем человек занимается: шьет, пишет, поет или готовит пищу. Если все это будет делаться с любовью — это спасет вас и всех вокруг вас».

Книга схиархимандрита Иоакима — о пути ко спасению. А единственный путь ко спасению — это крест и страдания, тот дар, который посылает нам Господь, чтобы мы могли освободиться от любви к себе. Но как вместить и понести сей дар — крест и страдания? «С верой, любовью и надеждой призывайте имя Божие, которое убивает все страсти, — отвечает старец. — И это изменит вас». Изданная при поддержке добрых людей книга «Беседы на русской земле» — это духовный алфавит со множеством живых примеров из Священного Писания, житий святых подвижников древности, разных стран, благочестивых мирян — наших современников, которых лично знал автор книги. Каждая беседа — это урок любви, постигая который, нам становится легче подниматься по лестнице спасения. Беседы отца Иоакима раскрывают перед нами простую истину: исполнять заветы Божии вовсе не обременительно. «Живите в радости!.. Не держите других на расстоянии, старайтесь узреть в ближнем Христа... Умейте согреть ближнего своего, даже просто своим взглядом... Служите всем, не ищите, чтобы кто-то служил вам... Разделяйте страдания друг друга. Это единственный данный нам шанс: любить друг друга в Боге, каждого, 6 без исключения, непрестанно. Потому что Бог не приходит к нам посредством денег или красивых зданий и храмов. Он приходит посредством нашей любви». Я желаю вам вслушаться и услышать слова отца Иоакима. И тогда мир узнает в вас христиан, ибо еще с апостольских времен христиане познаются по тому, как они любят друг друга. Это и есть мера всего.

+ ИЛАРИОН, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви