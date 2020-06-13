Богословие как наука может приблизить нас к Богу, но почувствовать Его, живым и действующим в личной жизни, понять почерк Великой Десницы, промыслительно пишущей судьбы мира, научиться следованию за Христом - можно только через опыт, и прежде всего опыт духовного водительства.

Отец Иоаким (Парр), схиархимандрит, настоятель небольшого монастыря в штате Нью-Йорк в США и автор этой книги, совершенно справедливо утверждает: "Люди устали слушать слова о Христе; они жаждут, чтобы им Его показали".

Схиархимандрит Иоаким (Парр) - Не предпочитай ничего любви Христовой

СПб. : Воскресенский Новодевичий монастырь, 2014. - 592 с.

ISBN 978-5-9905281-1-6

Схиархимандрит Иоаким (Парр) - Не предпочитай ничего любви Христовой - Содержание

Слово к читателям

Предисловие

Беседы в монастыре преподобной Марии Египетской (Нью-Йорк, США) Беседа первая Беседа вгорая

Беседы в Воскресенском Новодевичьем монастыре (Санкт-Петербург) Беседа первая Беседа вторая Беседа третья Беседа четвертая Беседа пятая Беседа шестая Беседа седьмая Беседа восьмая Беседа девятая Беседа десятая Беседа одиннадцатая

Беседы в Пюхтицком Успенском ставропигиальном женском монастыре (Эстония) Беседа первая Беседа вторая Беседа третья Беседа четвёртая

Беседа в Свято-Елисаветинском монастыре (Минск, Белоруссия)

Беседа в Спасо-Елеазаровском женском монастыре (Елизарово, Псковская область)

Беседа на подворье Троице-Сергиевой Лавры (Москва)

Беседа в Свято-Троицкой Сергиевой приморской мужской пустыни (Санкт-Петербург)

Беседы в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре Беседа первая Беседа вторая. На монастырской ферме Беседа третья



Список иллюстраций

Схиархимандрит Иоаким (Парр) - Не предпочитай ничего любви Христовой - Предисловие

Мы отдали свою жизнь лично Иисусу Христу. Мы любим Его всей нашей сущностью - Его, а не кого-то другого. Почему люди порой чувствуют себя такими несчастными в монашестве? Потому что Христос не является для них средоточием жизни. Они не живут для Христа, не посвящают каждый день своей жизни Ему. Они живут ради какой-то нелепой работы, ради какого-то монастыря, чего угодно - не для Христа, а для того, что никакого отношения к Нему не имеет. Они вступают во взаимоотношения с разными людьми, кого-то любят, кого-то ненавидят, заводят друзей, подруг, заботятся о своих семьях и переживают за них, переживают за самих себя - и никогда не живут духовной жизнью, никогда не становятся монахами.

Бог создал человеческое сердце ради одной единственной цели - для того, чтобы оно любило Бога. Без любви нет жизни, и без любви к Богу тоже нет жизни. Поэтому нам постоянно приходится иметь дело с действительностью, ставящей перед нами вопрос: кого же мы любим? Большинство из нас скажут, что любят самих себя. А ведь если монах говорит, что любит самого себя, то это означает, что он не любит Христа. А если он не любит Христа, то он не монах - и неважно, какие он дал обеты и какую носит одежду, неважно, настоятель он или послушник.

Если мы не стараемся любить Христа превыше всего, то этого и не произойдёт. Христос должен занимать первое место в наших сердцах. Становясь монашествующими, мы лишаем себя права любить кого-либо кроме Христа - так же, вступая в брак, мы добровольно лишаем себя права любить кого-то помимо мужа или жены, потому что отдаём им свою жизнь. Наша любовь принадлежит им, а если мы начинаем любить себя или других, то это измена.

Все беды монашествующих происходят из-за того, что они забывают эту духовную действительность. Ведь мы находимся здесь только ради того, чтобы любить Бога. Мы любим кого-то или что-то во Христе, и это означает, что в силу нашей любви ко Христу мы свободны от собственного «Я», а освобождение от собственного «Я» открывает нам возможность любить всех других.