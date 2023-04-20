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Паш - Богодухновенность и авторитет Библии

Рене Паш - Богодухновенность и авторитет Библии
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

Человек находится на земле в весьма странном положении. Наделенный логическим умом, он, видимо, и предназначен для того, чтобы познавать смысл своего существования, происхождение вселенной и Личность своего Творца. В действительности же он окружен непроницаемыми тайнами. Предоставленный самому себе, он не в состоянии ответить на те вопросы, которые более всего важны для него: Откуда он происходит? Почему он подвержен страданиям и смерти? Что ждет его после смерти: уничтожение, суд или вечная жизнь? Достигнет ли он когда-либо счастья и мира? И прежде всего — существует ли Бог?

Если да, то почему Он так далек от нас? Каким образом мы можем встретиться с Ним? Все религии и все философии свидетельствуют о страстном желании человека исследовать истину и познать Бога. Однако необходимо признать, что результаты его поисков разочаровывают и даже ужасают: сколько несовершенных, придуманных по образу человеческому богов, сколько запутанных, порой бессмысленных систем, противоречащих одна другой! Даже современная наука, которой мы так гордимся, не в состоянии открыть нам последнюю тайну мироздания. Так, некоторые космонавты, пролетев через определенное материальное пространство, наивно утверждали, что никого в нем не встретили. Лишь посредством откровения свыше человек достигает истинного познания.

Доктор Рене Паш - Богодухновенность и авторитет Библии

Missionswerk FriedensBote

Миссия Вестник Мира

1997

Доктор Рене Паш - Богодухновенность и авторитет Библии - Оглавление

Предисловие

Часть первая ОТКРОВЕНИЕ

Часть вторая СЛОВО

  • Глава 1 Божественное слово

  • Глава 2 Написанное слово

  • Глава 3 Воплощенное Слово и духновенное слово

Часть третья БОГОДУХНОВЕННОСТЬ

  • Глава 1 Обшее определение богодухновенности

  • Глава 2 Различные понимания богодухновенности

  • Глава 3 Полная и дословная богодухновенность Библии

  • Глава 4 Является ли Библия словом Божьим?

  • Глава 5 Богодухновенность Нового Завета

  • Глава 6 Ветхозаветные иитаты в Новом Завете

  • Глава 7 Прогрессирующее откровение

  • Глава 8 Единство Библии

  • Глава 9 Безошибочность и богодухновенность

  • Глава 10 Трудности Библии

  • Глава 11 Канон

  • A. Обшие вопросы

    • Б. Канон Ветхого Завета

    • B. Канон Нового Завета

    • Г. Заключение

  • Глава 12 Передача текста, варианты

  • A. Передача ветхозаветного текста

    • Б. Передача новозаветного текста

    • B. Заключение

  • Глава 13 Просвещение

Часть четвертая СВИДЕТЕЛЬСТВА О БОГОДУХНОВЕННОСТИ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

  • Глава 1 Иисус Христос и Свяшенное Писание

  • Глава 2 Апостолы и Свяшенное Писание

  • Глава 3 Свидетельство иеркви о богодухновенности Библии

  • Глава 4 Куда может завести отвержение полной богодухновенности Библии и ее критика

Часть пятая АВТОРИТЕТ ПИСАНИЯ

  • Глава 1 Сверхъестественные черты Писания

  • Глава 2 Авторитет Писания

Список литературы

Views 2 673
Rating 4.3 / 5
Added 20.04.2023
Author brat Vital
Rate this publication:
4.3/5 (9)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 3 years ago

Большое спасибо!

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