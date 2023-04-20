Человек находится на земле в весьма странном положении. Наделенный логическим умом, он, видимо, и предназначен для того, чтобы познавать смысл своего существования, происхождение вселенной и Личность своего Творца. В действительности же он окружен непроницаемыми тайнами. Предоставленный самому себе, он не в состоянии ответить на те вопросы, которые более всего важны для него: Откуда он происходит? Почему он подвержен страданиям и смерти? Что ждет его после смерти: уничтожение, суд или вечная жизнь? Достигнет ли он когда-либо счастья и мира? И прежде всего — существует ли Бог?

Если да, то почему Он так далек от нас? Каким образом мы можем встретиться с Ним? Все религии и все философии свидетельствуют о страстном желании человека исследовать истину и познать Бога. Однако необходимо признать, что результаты его поисков разочаровывают и даже ужасают: сколько несовершенных, придуманных по образу человеческому богов, сколько запутанных, порой бессмысленных систем, противоречащих одна другой! Даже современная наука, которой мы так гордимся, не в состоянии открыть нам последнюю тайну мироздания. Так, некоторые космонавты, пролетев через определенное материальное пространство, наивно утверждали, что никого в нем не встретили. Лишь посредством откровения свыше человек достигает истинного познания.

Доктор Рене Паш - Богодухновенность и авторитет Библии

Missionswerk FriedensBote

Миссия Вестник Мира

1997

Доктор Рене Паш - Богодухновенность и авторитет Библии - Оглавление

Предисловие

Часть первая ОТКРОВЕНИЕ

Часть вторая СЛОВО

Глава 1 Божественное слово

Глава 2 Написанное слово

Глава 3 Воплощенное Слово и духновенное слово

Часть третья БОГОДУХНОВЕННОСТЬ

Глава 1 Обшее определение богодухновенности

Глава 2 Различные понимания богодухновенности

Глава 3 Полная и дословная богодухновенность Библии

Глава 4 Является ли Библия словом Божьим?

Глава 5 Богодухновенность Нового Завета

Глава 6 Ветхозаветные иитаты в Новом Завете

Глава 7 Прогрессирующее откровение

Глава 8 Единство Библии

Глава 9 Безошибочность и богодухновенность

Глава 10 Трудности Библии

Глава 11 Канон

A. Обшие вопросы Б. Канон Ветхого Завета B. Канон Нового Завета Г. Заключение

Глава 12 Передача текста, варианты

A. Передача ветхозаветного текста Б. Передача новозаветного текста B. Заключение

Глава 13 Просвещение

Часть четвертая СВИДЕТЕЛЬСТВА О БОГОДУХНОВЕННОСТИ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

Глава 1 Иисус Христос и Свяшенное Писание

Глава 2 Апостолы и Свяшенное Писание

Глава 3 Свидетельство иеркви о богодухновенности Библии

Глава 4 Куда может завести отвержение полной богодухновенности Библии и ее критика

Часть пятая АВТОРИТЕТ ПИСАНИЯ

Глава 1 Сверхъестественные черты Писания

Глава 2 Авторитет Писания

Список литературы