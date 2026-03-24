Если мы хотим быть истинными христианами, нам необходимо, нравится нам это или нет, прислушиваться ко всему тому, что писали пророки, и применять это к себе. Многие так называемые христиане пренебрегают пророчествами, потому что не понимают их или даже страшатся. Однако нетрудно заметить, что в их духовном питании недостает существенного жизненного материала, а в их жизни и поступках отсутствует правильный ориентир. Их благочестие подобно компасу, размагниченная стрелка которого не показывает нужное направление. Не забудем, что пророчество и чудо представляют собой два сильных доказательства в деле защиты христианской веры.

Пророчество доказывает наличие сверхъестественного в словах, чудо же — в делах. Тем самым они подтверждают всеведение и всемогущество Божье. Только Библия пользуется пророчествами, ибо она одна является Словом Божьим; другие религии не в состоянии изрекать пророчества, ибо они являются ложными учениями. Кроме того, пророчества указывают нам на то, что историей управляет Бог, а это является для нас немалым утешением в трудное время.

Миссия Вестник Мира, 1995

Рене Паш - Второе пришествие Иисуса Христа - Оглавление

Предисловие

Часть первая: ВСТУПЛЕНИЕ

Глава 1. Значение и отличительные черты библейских пророчеств

Глава 2. Весть о втором пришествии Иисуса Христа

Часть вторая: ПРЕДМЕТ ОБЕТОВАНИЯ

Глава 1. Иисус Христос, наша надежда

Глава 2. Семь аспектов Царства Божьего

Часть третья: ВРЕМЯ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ИИСУСА ХРИСТА

Глава 1. Когда придет Иисус Христос

Глава 2. Признаки второго пришествия Иисуса Христа

Часть четвертая: ЦЕРКОВЬ И ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА

Восхищение Церкви

Часть пятая: МИР И ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА

Глава 1. Народы и последнее время

Глава 2. Четыре мировых царства Даниила

Глава 3. Сатана, князь мира сего

Глава 4. Антихрист

Глава 5. Лжепророк

Глава 6. Великий Вавилон

Глава 7. Великая скорбь

Глава 8. Армагеддонская битва

Часть шестая: ИЗРАИЛЬ И ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА

Глава 1. Призвание Израиля

Глава 2. Относящиеся к Израилю исполнившиеся пророчества

Глава 3. Разве Израиль не отвержен и не заменен Церковью?

Глава 4. Рассеяние Израиля по всему миру

Глава 5. Возвращение Израиля в Палестину

Глава 6. "Бедственное время" для Иакова

Глава 7. Обращение Израиля

Часть седьмая: ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА ХРИСТА

Глава 1. Славное явление Иисуса Христа

Глава 2. Высший Судия

Глава 3. Царь царей

Часть восьмая: ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ ЦАРСТВО

Глава 1. Вступление

Глава 2. Установление Царства

Глава 3. Признаки мессианского Царства

Глава 4. Глаза твои увидят Царя в красоте Его

Глава 5. Положение Церкви в тысячелетнем Царстве

Глава 6. Положение Израиля в тысячелетнем Царстве

Глава 7. Народы в период тысячелетнего Царства

Глава 8. Тени тысячелетнего Царства

Часть девятая: ПРИГОТОВЛЕНИЕ КО ВТОРОМУ ПРИШЕСТВИЮ ИИСУСА ХРИСТА