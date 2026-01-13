"В каждом поколении нужно видеть себя вышедшим из Египта" возвышенное чувство свободы, испытываемое во время Пасхального Седера, мы должны сохранить затем в течение всего года. Из этой великой ночи мы черпаем силы для того, чтобы, освободившись от оков и теснин Галута, соблюдать заповеди Всевышнего с радостью и воодушевлением.

Любавичский Ребе призвал своих хасидов позаботиться о том, чтобы каждый еврей мог, сев за пасхальный стол, праздновать Песах согласно многовековой традиции; чтобы каждый еврей ощутил то возвышенное чувство свободы - чувство, которое проникает в глубины души и соединяет ее с истоками нашего народа, его традициями и вечными ценностями.

И все мы надеемся, что еще в эту ночь, когда миллионы евреев, взрослых и детей, во всем мире сидят за пасхальным столом и празднуют свое освобождение из египетского рабства, Всевышний исполнит Свое обещание о грядущем избавлении; что Он пошлет пророка Элияhу, вестника Избавления, и Мошиаха, которые поведут нас в отстроенный Иерусалим, где мы удостоимся принести пасхальную жертву в Третьем Храме.

Кошерного и веселого Песаха!

Пасхальная Агада с избранными комментариями Любавичского Ребе

Под редакцией А. Фрадкина

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Пасхальная Агада с избранными комментариями Любавичского Ребе - Содержание