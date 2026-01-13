Пасхальная Агада с комментариями Любавичского Ребе
"В каждом поколении нужно видеть себя вышедшим из Египта" возвышенное чувство свободы, испытываемое во время Пасхального Седера, мы должны сохранить затем в течение всего года. Из этой великой ночи мы черпаем силы для того, чтобы, освободившись от оков и теснин Галута, соблюдать заповеди Всевышнего с радостью и воодушевлением.
Любавичский Ребе призвал своих хасидов позаботиться о том, чтобы каждый еврей мог, сев за пасхальный стол, праздновать Песах согласно многовековой традиции; чтобы каждый еврей ощутил то возвышенное чувство свободы - чувство, которое проникает в глубины души и соединяет ее с истоками нашего народа, его традициями и вечными ценностями.
И все мы надеемся, что еще в эту ночь, когда миллионы евреев, взрослых и детей, во всем мире сидят за пасхальным столом и празднуют свое освобождение из египетского рабства, Всевышний исполнит Свое обещание о грядущем избавлении; что Он пошлет пророка Элияhу, вестника Избавления, и Мошиаха, которые поведут нас в отстроенный Иерусалим, где мы удостоимся принести пасхальную жертву в Третьем Храме.
Кошерного и веселого Песаха!
Пасхальная Агада с избранными комментариями Любавичского Ребе
Под редакцией А. Фрадкина
חזק יוזמות תימניות והוצאת לאוו
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Пасхальная Агада с избранными комментариями Любавичского Ребе - Содержание
- Зажигание свечей
- Поднос Седера
- Кадеш
- Урхац
- Карпас
- Яхац
- Магид
- Ма Ништана
- Рахца
- Моци
- Маца
- Марор
- Корех
- Праздничный ужин
- Афикоман
- Застольное благодарение.
- hалель
- Песни
спасибо