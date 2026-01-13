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Пасхальная Агада с комментариями Любавичского Ребе

Пасхальная Агада с избранными комментариями Любавичского Ребе
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Philosophy, Religious Studies Atheism
"В каждом поколении нужно видеть себя вышедшим из Египта" возвышенное чувство свободы, испытываемое во время Пасхального Седера, мы должны сохранить затем в течение всего года. Из этой великой ночи мы черпаем силы для того, чтобы, освободившись от оков и теснин Галута, соблюдать заповеди Всевышнего с радостью и воодушевлением.
Любавичский Ребе призвал своих хасидов позаботиться о том, чтобы каждый еврей мог, сев за пасхальный стол, праздновать Песах согласно многовековой традиции; чтобы каждый еврей ощутил то возвышенное чувство свободы - чувство, которое проникает в глубины души и соединяет ее с истоками нашего народа, его традициями и вечными ценностями.
И все мы надеемся, что еще в эту ночь, когда миллионы евреев, взрослых и детей, во всем мире сидят за пасхальным столом и празднуют свое освобождение из египетского рабства, Всевышний исполнит Свое обещание о грядущем избавлении; что Он пошлет пророка Элияhу, вестника Избавления, и Мошиаха, которые поведут нас в отстроенный Иерусалим, где мы удостоимся принести пасхальную жертву в Третьем Храме.
Кошерного и веселого Песаха!

Пасхальная Агада с избранными комментариями Любавичского Ребе

Под редакцией А. Фрадкина
חזק יוזמות תימניות והוצאת לאוו
0ל: 08-8502771 פקס: 08-8502772

Пасхальная Агада с избранными комментариями Любавичского Ребе - Содержание

  • Зажигание свечей
  • Поднос Седера
  • Кадеш
  • Урхац
  • Карпас
  • Яхац
  • Магид
  • Ма Ништана
  • Рахца
  • Моци
  • Маца
  • Марор
  • Корех
  • Праздничный ужин
  • Афикоман
  • Застольное благодарение.
  • hалель
  • Песни
Views 255
Rating 5.0 / 5
Added 13.01.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

G
gios76 4 years ago

спасибо

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