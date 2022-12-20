Пашковский - Психические расстройства с религиозно-мистическими переживаниями

Религия представляет собой один из важнейших феноменов человеческого бытия, с которым сталкивается психиатрия. Она существенно влияет на эмоциональную сферу, мышление и поведение человека. По мнению В.Франкла, «хотя первичным намерением религии меньше всего является душевное оздоровление или профилактика душевного заболевания, она фактически ... может привести к действенным психогигиеническим и даже к психотерапевтическим результатам благодаря тому, что дает человеку убежище и опору, которых он не нашел бы больше нигде; убежище и опору в трансцендентном и абсолютном».

Хотя психиатрия сформировалась как естественнонаучная дисциплина, следует помнить, что тысячу лет назад психиатрическая помощь оказывалась в религиозных учреждениях. Как в Западной Европе, так и в России в XI—XIII вв. душевнобольные находили помощь в монастырях. В «Истории психиатрии» Ю.Каннабиха содержатся данные о том, что в российских монастырях на больных смотрели скорей как на невольных жертв каких-то темных сил, чем на активных сеятелей зла. Направление в монастыри психически больных людей из привилегированных классов для «духовного лечения и вразумления» было впоследствии легализовано государственными актами. Однако в различные исторические периоды взаимоотношения между религией и психиатрией складывались по-разному: от полного отрицания психиатрии как науки до признания ее важности и полезности.

Психиатрия как наука принадлежит одновременно как биологии, так и культуре. Биологический аспект включает в себя этиологию, патогенез, общую конструкцию ведущего синдрома, динамику болезненного процесса и т. д., культуральный — определяет содержание психопатологического переживания. Это содержание не является сугубо внешним. Как указывал К.Ясперс, «изменения социальных и исторических условий воздействуют на характер проявления психических расстройств. История психических заболеваний—это особая разновидность истории общества и культуры. Исследуя болезнь с исторической точки зрения, мы видим, как меняется со временем ее картина — при том, что в чисто медицинском смысле сама болезнь остается той же»

В. Э. Пашковский - Психические расстройства с религиозно-мистическими переживаниями: Краткое руководство для врачей

СПб.: Издательский дом СПбМАПО, 2006.— 144 с.

ISBN 5-98037-058-7

В. Э. Пашковский - Психические расстройства с религиозно-мистическими переживаниями: Краткое руководство для врачей - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глава 1 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПСИХИАТРИИ И РЕЛИГИИ

1.1. Методы обследования больных с психопатологическими феноменами религиозного содержания

1.2. Клинические концепции

1.3. Основные психоаналитические концепции

1.4. Психология религии

1.5. Феноменология религии

Глава 2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛИГИОЗНОСТИ

2.1. Религиозная вера

2.2. Религиозное переживание

2.3. Религиозное поведение

2.4. Парарелигиозные проявления

Глава 3 РЕЛИГИОЗНО-МИСТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ (совместно с И. Зислиньм)

3.1. Теологический контекст

3.2. Философский контекст

3.3. Нейропсихологический контекст. Феноменология мистического переживания

3.4. Психопатологический контекст

3.5. Религиозно-мистический симптомокомплекс в клинической картине непрогредиентных эндогенных психических заболеваний

3.6. Религиозно-мистический симптомокомплекс в клинической картине прогредиентных эндогенных психических заболеваний

3.7. Религиозно-мистический симптомокомплекс в клинической картине экзогенных психических расстройств

Глава 4 ПСИХОПАТОЛОГИЯ ОДЕРЖИМОСТИ И КОЛДОВСТВА

4.1. Симптомокомплекс одержимости

4.2. Бред колдовства

Глава 5 ДЕПРЕССИИ С РЕЛИГИОЗНОЙ ФАБУЛОЙ БРЕДА

5.1. Клинические варианты депрессий с религиозной фабулой бреда

Глава 6 БРЕД МЕССИАНСТВА

6.1. Историко-теологический аспект

6.2. Психопатологический аспект

6.3. Иерусалимский синдром

Глава 7 КУЛЬТОВАЯ ТРАВМА (психиатрические аспекты деструктивных культов)

7.1. Тоталитарный культ

7.2. Психические расстройства, возникающие в результате культовой травмы

7.3. Проблемы оказания психиатрической помощи адептам деструктивных культов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ