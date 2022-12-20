Пашковский - Психические расстройства с религиозно-мистическими переживаниями
Религия представляет собой один из важнейших феноменов человеческого бытия, с которым сталкивается психиатрия. Она существенно влияет на эмоциональную сферу, мышление и поведение человека. По мнению В.Франкла, «хотя первичным намерением религии меньше всего является душевное оздоровление или профилактика душевного заболевания, она фактически ... может привести к действенным психогигиеническим и даже к психотерапевтическим результатам благодаря тому, что дает человеку убежище и опору, которых он не нашел бы больше нигде; убежище и опору в трансцендентном и абсолютном».
Хотя психиатрия сформировалась как естественнонаучная дисциплина, следует помнить, что тысячу лет назад психиатрическая помощь оказывалась в религиозных учреждениях. Как в Западной Европе, так и в России в XI—XIII вв. душевнобольные находили помощь в монастырях. В «Истории психиатрии» Ю.Каннабиха содержатся данные о том, что в российских монастырях на больных смотрели скорей как на невольных жертв каких-то темных сил, чем на активных сеятелей зла. Направление в монастыри психически больных людей из привилегированных классов для «духовного лечения и вразумления» было впоследствии легализовано государственными актами. Однако в различные исторические периоды взаимоотношения между религией и психиатрией складывались по-разному: от полного отрицания психиатрии как науки до признания ее важности и полезности.
Психиатрия как наука принадлежит одновременно как биологии, так и культуре. Биологический аспект включает в себя этиологию, патогенез, общую конструкцию ведущего синдрома, динамику болезненного процесса и т. д., культуральный — определяет содержание психопатологического переживания. Это содержание не является сугубо внешним. Как указывал К.Ясперс, «изменения социальных и исторических условий воздействуют на характер проявления психических расстройств. История психических заболеваний—это особая разновидность истории общества и культуры. Исследуя болезнь с исторической точки зрения, мы видим, как меняется со временем ее картина — при том, что в чисто медицинском смысле сама болезнь остается той же»
В. Э. Пашковский - Психические расстройства с религиозно-мистическими переживаниями: Краткое руководство для врачей
СПб.: Издательский дом СПбМАПО, 2006.— 144 с.
ISBN 5-98037-058-7
В. Э. Пашковский - Психические расстройства с религиозно-мистическими переживаниями: Краткое руководство для врачей - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
Глава 1 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПСИХИАТРИИ И РЕЛИГИИ
- 1.1. Методы обследования больных с психопатологическими феноменами религиозного содержания
- 1.2. Клинические концепции
- 1.3. Основные психоаналитические концепции
- 1.4. Психология религии
- 1.5. Феноменология религии
Глава 2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛИГИОЗНОСТИ
- 2.1. Религиозная вера
- 2.2. Религиозное переживание
- 2.3. Религиозное поведение
- 2.4. Парарелигиозные проявления
Глава 3 РЕЛИГИОЗНО-МИСТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ (совместно с И. Зислиньм)
- 3.1. Теологический контекст
- 3.2. Философский контекст
- 3.3. Нейропсихологический контекст. Феноменология мистического переживания
- 3.4. Психопатологический контекст
- 3.5. Религиозно-мистический симптомокомплекс в клинической картине непрогредиентных эндогенных психических заболеваний
- 3.6. Религиозно-мистический симптомокомплекс в клинической картине прогредиентных эндогенных психических заболеваний
- 3.7. Религиозно-мистический симптомокомплекс в клинической картине экзогенных психических расстройств
Глава 4 ПСИХОПАТОЛОГИЯ ОДЕРЖИМОСТИ И КОЛДОВСТВА
- 4.1. Симптомокомплекс одержимости
- 4.2. Бред колдовства
Глава 5 ДЕПРЕССИИ С РЕЛИГИОЗНОЙ ФАБУЛОЙ БРЕДА
- 5.1. Клинические варианты депрессий с религиозной фабулой бреда
Глава 6 БРЕД МЕССИАНСТВА
- 6.1. Историко-теологический аспект
- 6.2. Психопатологический аспект
- 6.3. Иерусалимский синдром
Глава 7 КУЛЬТОВАЯ ТРАВМА (психиатрические аспекты деструктивных культов)
- 7.1. Тоталитарный культ
- 7.2. Психические расстройства, возникающие в результате культовой травмы
- 7.3. Проблемы оказания психиатрической помощи адептам деструктивных культов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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