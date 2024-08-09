Появление еще одной книги о проповеди, вероятно, требует пояснений. Если для ответа на вопрос «зачем» мало фамилий из оглавления, я предлагаю следующее: проповедь в современном англоязычном мире-даже в евангельской и реформатской среде -не была неуязвимой к враждебным силам, стремящимся свести на нет провозглашение как метод благовестия и ученичества. Пропитанная видео культура с ущербным образованием и церковь, охотно перенимающая новомодные теории коммуникации, - вот с чем сталкивается верный «юродству проповеди» служитель. Он испытывает серьезное давление, что надо сокращать и упрощать проповедь, надо развлекать, пробовать альтернативные средства передачи информации и даже совсем отказаться от исторически сложившейся формы провозглашения. Такая обстановка крайне гнетет проповедника (молодого или старого, новичка или мастера}, который просто желает оставаться верным. В этой ситуации каждое слово ободрения будет кстати. Действительно, полезно бить в набат и напоминать братьям, что они не сошли с ума, желая оставаться верными, говорить им: «Стой у штурвала; крепись; держись; не сдавайся; ты не один». Даже по одной этой причине данная книга может дать настоящее утешение и поощрение служителям Слова. Судя по охваченным темам (и по тому, на чем авторы заостряют внимание) ее можно рекомендовать служителям и студентам семинарий, да и любому члену церкви, кто хочет понять, что такое настоящее служение проповеди, и хочет, чтобы такое служение было у него в церкви, у его пастора. Альберт Молер осмелился призвать перегруженного современного многопрофильного специалиста и духовного терапевта под названием «пастор» расставить приоритеты в своем служении так, чтобы проповедь Слова была в самом центре, и тогда все остальное встанет на свои места. Несомненно, это своевременный призыв и уместное напоминание, дающее противовес манящему зову не столь важных обязанностей и ожиданий общины. Джеймс Бойс укрепляет решение проповедника держаться «юродства проповеди» в эпоху, когда авторитет Библии принижают и люди в церквях хотят, чтобы их слуху льстили, а не давали их сердцу и уму наставление и обличение. То, что пишет Дерек Томас об экспозиционной проповеди, -просто бриллиант, одно из лучших кратких изложений этого вопроса. Он отважно свергает несколько священных коров современности и умело защищает последовательную экспозиционную проповедь (то есть проповедь стих за стихом по целым книгам Библии)-а это, безусловно, нужно подчеркивать в наше время.

Дон Кистлер - Паси овец моих - Страстный призыв к проповеди

Страстный призыв к проповеди

пер. с англ. / Эрик Александер, Джоэл Бики, Джеймс Монтгомери Бойс и др.; предисл. Лигона Дункана; под общ. ред. Дона Кистлера. - СПб. : «Библия для всех», 2018. - 242 с.

ISBN 978-5-7 454-1493-0

Дон Кистлер - Паси овец моих - Содержание

Предисловие Лигон Дункан

Предисловие ко второму изданию

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