Данная книга, первая из нашей серии «Teurgia.Org: Западная Магия», является основополагающим трудом для всего европейского оккультизма. С ее издания мы начинаем публикацию классических оккультных материалов, сочинений и исследовательских работ, посвященных теургии, церемониальной магии, гримуарной традиции, талисманам, традиционной западной астрологии и инициатическим обществам.

Паскуалли, Мартинес де - Алжирский Манускрипт или Зеленая Книга или Рукопись де Гренвиля

Мартинес де Паскуалли; перевод с французского Владимира Ткаченко-Гильдебрандта; пер с французского и латыни Дмитрия Цельзина. — Велес: Мурвен анд Ко,2019. — 274 с.

Алжирский Манускрипт или Зеленая Книга или Рукопись де Гренвиля: рукопись Марти де Паскуалли, основателя Ордена Избранных Коэнов, датируемая 1770 годом, вместе с Реестром 2400 Имен.

ISBN 978-608-66353-0-5

Мартинес де Паскуалли - Алжирский Манускрипт или Зеленая Книга или Рукопись де Гренвиля - Об издании

Данная книга,как и «Реестр 2400 Имен»,который мы издаем вместе с ней,является первым не мифическим систематическим руководством по западной церемониальной магии и каббалистической христианской теургии.Однако «Алжирский Манускрипт» нельзя назвать полным практическим руководством для случайного читателя, не имеющего соответствующей инициатической квалификации и сопутствующего ей практического опыта. Безусловно, человек, к которому попадет в руки эта книга, может использовать отдельные молитвы, заклинания, соответствия и пояснения к ним в своей индивидуальной практике, никак не привязанной к инициатическим обществам, но о систематическом и упорядоченном применении заклинаний и молитв в магических операциях ему останется только догадываться,и даже для самых пытливых умов большая часть навсегда останется тайной, покрытой мраком. Будет ли этот мрак сияющим, как у Дионисия Ареопагита, или кромеш- ным,как в свадебной притче Иисуса в «Евангелии», зависит от многих факторов, и в первую очередь от самого человека, однако рассмотрение этого вопроса не входит в цели данного предисловия. В конце концов, данный манускрипт позволит получить некоторое представление о технической стороне ряда практик Избранных Коэнов в соответствующий исторический период времен основоположника традиции Мартинеса де Паскуалли и его ближайших учеников и может быть полезен как для историков масонства и масонских ученых,так и для ученых, академически исследующих западную магию.

Хотя последним не следует забывать, что ученая степень не является эквивалентом практического теургического опыта или некоей панацеей, ключом к пониманию западной магии, и делать скоропалительные обобщения и поверхностные выводы, основанные лишь на доступных им внешних признаках, которые могут служить для них триггером, вызывающим коннотации с другими традициями и системами.

Спиритуализм Избранных Коэнов может быть правильно понят только через призму учения,изложенного в другой книге Мартинеса де Паскуалли «Трактат о реинтеграции существ в их первоначальных качествах и силах, духовных и божественных»,хотя данное понимание вне рамок инициатической традиции также останется теоретическим и неполным. Основной вехой и ключевой операцией на инициатическом пути Избранных Коэнов является практика, позволяющая вызвать собственного Ангела Хранителя и узнать его имя; в магико-теургической системе Ордена Избранных Коэнов для познания и верификации имени Ангела использовался «Реестр 2400 Имен». Таким образом, издаваемая книга,включающая в себя и «Алжирский Манускрипт»,и «Реестр 2400 Имен»,представляет из себя магико-теургический компендиум,включающий в себя экзорцизмы, эвокации и инвокации духов,очищающие подготовительные молитвы,молитвы для определенных дней, соответствующих Планетам,а также молитвы,читающиеся в определенное время,что будет заметно любому практику гримуарной традиции, который легко обнаружит сходство данной системы в некоторых аспектах с методами, предлагаемыми в различных гримуарах.