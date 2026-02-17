Книга Мишеля Пастуро «Белый. История цвета» продолжает уникальный цикл работ историка, посвященный «биографиям» ключевых цветов западной культуры. В этом труде автор исследует белый цвет не как отсутствие окраски, а как один из самых мощных и парадоксальных символов в истории человечества, прошедший путь от божественного света до гигиенического минимализма.
Пастуро анализирует, как менялось восприятие белого: от античного понимания его как символа чистоты и жизни до христианского средневековья, где он стал воплощением святости, невинности и воскресения. Автор подробно останавливается на том, как белый цвет доминировал в одежде знати и духовенства, символизируя переход в иное состояние (например, крестильные рубахи или подвенечные платья). Также рассматривается «техническая» сторона истории — трудности получения идеально белых тканей и красок, что долгое время делало этот цвет признаком высокого социального статуса.
Особое внимание уделяется периоду Нового времени, когда белый цвет стал ассоциироваться с чистотой в гигиеническом смысле, а позже — с идеалами Просвещения и классицизма. Пастуро прослеживает, как белый «захватывал» интерьеры, искусство и даже политическую символику. Как и в других своих работах, автор подчеркивает, что история цвета — это прежде всего история социальных связей и ментальности людей, где белый цвет выступает как важнейший культурный маркер.
Мишель Пастуро – Белый - История цвета
М. Пастуро — «НЛО», 2022 — (Библиотека журнала «Теория моды»)
ISBN 978-5-44-482336-0
Мишель Пастуро – Белый - История цвета – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА 1
От природы к культуре
Луна и религиозные культы
Неверный образ: белоснежная Греция
Шерсть и лен: одеваться в белое
О чем рассказывает лексика
Белый против черного
ГЛАВА 2
Белый цвет в Библии
Христианский цвет
Белый против красного
Вокруг лилии: белый цветник
Агнец, лебедь, голубка: белый бестиарий
Женский цвет
ГЛАВА 3
Рождение новой символики
Белый, первый из цветов
Родиться и умереть в белом
Цвет знати
Цвет королей
Черная краска, белая бумага
ГЛАВА 4
Белый и черный больше не цвета
Белый цвет художников
Чистота – залог здоровья
Одеваться в белое
Лексика и символика
Благодарности
Библиография
