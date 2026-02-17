Пастуро - Белый

Category ESXATOS BOOKS, History, Cultural Studies Art
Series История Цвета (5 books)

Книга Мишеля Пастуро «Белый. История цвета» продолжает уникальный цикл работ историка, посвященный «биографиям» ключевых цветов западной культуры. В этом труде автор исследует белый цвет не как отсутствие окраски, а как один из самых мощных и парадоксальных символов в истории человечества, прошедший путь от божественного света до гигиенического минимализма.

Пастуро анализирует, как менялось восприятие белого: от античного понимания его как символа чистоты и жизни до христианского средневековья, где он стал воплощением святости, невинности и воскресения. Автор подробно останавливается на том, как белый цвет доминировал в одежде знати и духовенства, символизируя переход в иное состояние (например, крестильные рубахи или подвенечные платья). Также рассматривается «техническая» сторона истории — трудности получения идеально белых тканей и красок, что долгое время делало этот цвет признаком высокого социального статуса.

Особое внимание уделяется периоду Нового времени, когда белый цвет стал ассоциироваться с чистотой в гигиеническом смысле, а позже — с идеалами Просвещения и классицизма. Пастуро прослеживает, как белый «захватывал» интерьеры, искусство и даже политическую символику. Как и в других своих работах, автор подчеркивает, что история цвета — это прежде всего история социальных связей и ментальности людей, где белый цвет выступает как важнейший культурный маркер.

Мишель Пастуро – Белый - История цвета

М. Пастуро — «НЛО», 2022 — (Библиотека журнала «Теория моды»)

ISBN 978-5-44-482336-0

Мишель Пастуро – Белый - История цвета – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1

  • От природы к культуре

  • Луна и религиозные культы

  • Неверный образ: белоснежная Греция

  • Шерсть и лен: одеваться в белое

  • О чем рассказывает лексика

  • Белый против черного

ГЛАВА 2

  • Белый цвет в Библии

  • Христианский цвет

  • Белый против красного

  • Вокруг лилии: белый цветник

  • Агнец, лебедь, голубка: белый бестиарий

  • Женский цвет

ГЛАВА 3

  • Рождение новой символики

  • Белый, первый из цветов

  • Родиться и умереть в белом

  • Цвет знати

  • Цвет королей

  • Черная краска, белая бумага

ГЛАВА 4

  • Белый и черный больше не цвета

  • Белый цвет художников

  • Чистота – залог здоровья

  • Одеваться в белое

  • Лексика и символика

Благодарности

Библиография

