Книга Мишеля Пастуро «Белый. История цвета» продолжает уникальный цикл работ историка, посвященный «биографиям» ключевых цветов западной культуры. В этом труде автор исследует белый цвет не как отсутствие окраски, а как один из самых мощных и парадоксальных символов в истории человечества, прошедший путь от божественного света до гигиенического минимализма.

Пастуро анализирует, как менялось восприятие белого: от античного понимания его как символа чистоты и жизни до христианского средневековья, где он стал воплощением святости, невинности и воскресения. Автор подробно останавливается на том, как белый цвет доминировал в одежде знати и духовенства, символизируя переход в иное состояние (например, крестильные рубахи или подвенечные платья). Также рассматривается «техническая» сторона истории — трудности получения идеально белых тканей и красок, что долгое время делало этот цвет признаком высокого социального статуса.

Особое внимание уделяется периоду Нового времени, когда белый цвет стал ассоциироваться с чистотой в гигиеническом смысле, а позже — с идеалами Просвещения и классицизма. Пастуро прослеживает, как белый «захватывал» интерьеры, искусство и даже политическую символику. Как и в других своих работах, автор подчеркивает, что история цвета — это прежде всего история социальных связей и ментальности людей, где белый цвет выступает как важнейший культурный маркер.

Мишель Пастуро – Белый - История цвета

М. Пастуро — «НЛО», 2022 — (Библиотека журнала «Теория моды»)

ISBN 978-5-44-482336-0

Мишель Пастуро – Белый - История цвета – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1

От природы к культуре

Луна и религиозные культы

Неверный образ: белоснежная Греция

Шерсть и лен: одеваться в белое

О чем рассказывает лексика

Белый против черного

ГЛАВА 2

Белый цвет в Библии

Христианский цвет

Белый против красного

Вокруг лилии: белый цветник

Агнец, лебедь, голубка: белый бестиарий

Женский цвет

ГЛАВА 3

Рождение новой символики

Белый, первый из цветов

Родиться и умереть в белом

Цвет знати

Цвет королей

Черная краска, белая бумага

ГЛАВА 4

Белый и черный больше не цвета

Белый цвет художников

Чистота – залог здоровья

Одеваться в белое

Лексика и символика

Благодарности

Библиография