Монография «Дьявольская материя. История полосок и полосатых тканей» (2008) выдающегося французского историка-медиевиста Мишеля Пастуро представляет собой захватывающее исследование антропологии восприятия визуальных кодов. Автор прослеживает путь полосатого паттерна от знака отверженных и изгоев в средневековой Европе до символа элегантности и свободы в современности. Исследование начинается с анализа скандалов XIII века (например, «дела кармелитов»), когда полосатая одежда воспринималась как прямое оскорбление божественного порядка, и заканчивается рассмотрением полосок как маркеров гигиены, спорта и высокой моды XX века.

Пастуро виртуозно раскрывает парадокс: почему в Средневековье полоски были атрибутом «людей дьявола» — палачей, проституток, еретиков и прокаженных, а также предателя Иуды. Автор объясняет, что полосатая ткань нарушала средневековую логику зрения, смешивая фон и фигуру, создавая визуальную «путаницу», недопустимую в строго иерархичном обществе. Книга описывает великий тектонический сдвиг в восприятии, когда в эпоху Просвещения и Революций полоска из знака унижения превратилась в символ свободы (вертикальные полосы) и романтического вызова, а позже — в привычный атрибут детской одежды и морского стиля.

Издание, выпущенное «Новым литературным обозрением», дополнено иллюстрациями и обширным научным аппаратом, оставаясь при этом доступным для широкого читателя. Пастуро доказывает, что история ткани — это не просто история моды, а история социального кодирования, где обычный рисунок на платье может рассказать о страхах, предрассудках и эстетических переворотах целых эпох. Книга учит нас видеть в привычной «тельняшке» или полосатом костюме глубокий след многовековой борьбы между порядком однотонности и хаосом разноцветья.

Мишель Пастуро — Дьявольская материя

М.: Новое литературное обозрение, 2008. — 128 с.

Пер. с франц. О. Зубакиной

ISBN 978-5-86793-615-4

Мишель Пастуро — Дьявольская материя - Содержание