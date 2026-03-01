Монография «Дьявольская материя. История полосок и полосатых тканей» (2008) выдающегося французского историка-медиевиста Мишеля Пастуро представляет собой захватывающее исследование антропологии восприятия визуальных кодов. Автор прослеживает путь полосатого паттерна от знака отверженных и изгоев в средневековой Европе до символа элегантности и свободы в современности. Исследование начинается с анализа скандалов XIII века (например, «дела кармелитов»), когда полосатая одежда воспринималась как прямое оскорбление божественного порядка, и заканчивается рассмотрением полосок как маркеров гигиены, спорта и высокой моды XX века.
Пастуро виртуозно раскрывает парадокс: почему в Средневековье полоски были атрибутом «людей дьявола» — палачей, проституток, еретиков и прокаженных, а также предателя Иуды. Автор объясняет, что полосатая ткань нарушала средневековую логику зрения, смешивая фон и фигуру, создавая визуальную «путаницу», недопустимую в строго иерархичном обществе. Книга описывает великий тектонический сдвиг в восприятии, когда в эпоху Просвещения и Революций полоска из знака унижения превратилась в символ свободы (вертикальные полосы) и романтического вызова, а позже — в привычный атрибут детской одежды и морского стиля.
Издание, выпущенное «Новым литературным обозрением», дополнено иллюстрациями и обширным научным аппаратом, оставаясь при этом доступным для широкого читателя. Пастуро доказывает, что история ткани — это не просто история моды, а история социального кодирования, где обычный рисунок на платье может рассказать о страхах, предрассудках и эстетических переворотах целых эпох. Книга учит нас видеть в привычной «тельняшке» или полосатом костюме глубокий след многовековой борьбы между порядком однотонности и хаосом разноцветья.
Мишель Пастуро — Дьявольская материя
М.: Новое литературное обозрение, 2008. — 128 с.
Пер. с франц. О. Зубакиной
ISBN 978-5-86793-615-4
Мишель Пастуро — Дьявольская материя - Содержание
Средневековый остракизм: Почему полоска считалась «дьявольской» и закреплялась за евреями, еретиками и шутами.
Визуальная иерархия: Проблема «фон-фигура» — как полосатая поверхность разрушала четкость восприятия в XIII–XVI веках.
Геральдический код: Полоски в гербах как способ выделения и классификации знатных родов и их антиподов.
Революционный перелом: Переход от горизонтальных полос к вертикальным как символ политических перемен в XVIII веке.
Полоски и дисциплина: Использование полосатого паттерна в униформе прислуги и тюремных робах (маркировка поднадзорных).
Современный шик: Психология полоски в XX веке: от «морского стиля» и гигиены до образа зебры в игровой индустрии.
